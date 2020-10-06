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О Великой Иранской стене — второй по протяжённости стене древности

О Великой Иранской стене — второй по протяжённости стене древности (11 фото)

Автор:
06 октября 2020 09:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Великая Горганская стена   Великая Иранская стена   Великие стены   защитные сооружения   иран   стены   фортификационные сооружения   
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Это сооружение также именуют Великой Горганской стеной. Защитная стена расположена к северу от иранского города Горган и имеет протяжённость 195 км. Это делает стену вторым по протяжённости защитным сооружением древности. Стена по своей протяжённости уступает только Великой Китайской стене, зато превосходит Великую Пакистанскую стену, о которой недавно я уже писал.

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Метки: Великая Горганская стена   Великая Иранская стена   Великие стены   защитные сооружения   иран   стены   фортификационные сооружения   
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