О Великой Иранской стене — второй по протяжённости стене древности

Это сооружение также именуют Великой Горганской стеной. Защитная стена расположена к северу от иранского города Горган и имеет протяжённость 195 км. Это делает стену вторым по протяжённости защитным сооружением древности. Стена по своей протяжённости уступает только Великой Китайской стене, зато превосходит Великую Пакистанскую стену, о которой недавно я уже писал.
Стена протянулась от города Пишкамар на востоке до Каспийского моря на западе. Примечательно, что стена находится примерно там, где сейчас располагается государственная граница между Туркменией и Ираном.
Раньше стена носила название Красной змеи, поскольку значительная часть сооружения была построена из красных кирпичей
В настоящее время большая часть участков стены разрушена
Историки выдвинули предположение, что стена защищала Сасанидскую империю на юге от народов на севере, вероятно, белых гуннов
Стена представляла собой сложную систему фортов и вспомогательных сооружений
Кстати, подобная стена расположена по другую сторону Каспийского моря, как бы продолжая фортификационную систему
Источник:
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