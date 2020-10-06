О Великой Иранской стене — второй по протяжённости стене древности

Это сооружение также именуют Великой Горганской стеной. Защитная стена расположена к северу от иранского города Горган и имеет протяжённость 195 км. Это делает стену вторым по протяжённости защитным сооружением древности. Стена по своей протяжённости уступает только Великой Китайской стене, зато превосходит Великую Пакистанскую стену, о которой недавно я уже писал.