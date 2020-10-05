Какой была эротика в начале ХХ века

Вы напрасно думаете, что в начале 20 века люди были целомудренны и не интересовались плотскими утехами. «Французские фотографии» — далеко не единственное явление того времени. Уже тогда люди обменивались запрещенными картинками. Сейчас, может быть, забавно наблюдать за «развратными» фотографиями того времени, но тогда это был настоящий прорыв в искусстве эротики.
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Метки: история как это было фото
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))))) Интересно - КТО так думает? Ну - из тех, кто вообще о чем-нибудь думает, окромя селфи... )))