Почему Шведы не любят Карлсона. Потому что он — неприятный тип

В Швеции Карлсона не чтут.

Если на вопрос, зачем приехали в страну вы скажете, что полюбоваться на домик Карлсона — пограничник покрутит у виска. Тут этих Карлсонов ходит треть страны, зачем вам смотреть их домики?



На самом деле, шведы не только не любят Карлсона, но и не особо-то его знают.

В 1974 году они сняли фильм «Karlsson På Taket» и это удар по имиджу летающего человечка.