Почему Шведы не любят Карлсона. Потому что он — неприятный тип

Что же не так со шведским Карлсоном?
В Швеции Карлсона не чтут.
Если на вопрос, зачем приехали в страну вы скажете, что полюбоваться на домик Карлсона — пограничник покрутит у виска. Тут этих Карлсонов ходит треть страны, зачем вам смотреть их домики?
На самом деле, шведы не только не любят Карлсона, но и не особо-то его знают.
В 1974 году они сняли фильм «Karlsson På Taket» и это удар по имиджу летающего человечка.
Если на вопрос, зачем приехали в страну вы скажете, что полюбоваться на домик Карлсона — пограничник покрутит у виска. Тут этих Карлсонов ходит треть страны, зачем вам смотреть их домики?
На самом деле, шведы не только не любят Карлсона, но и не особо-то его знают.
В 1974 году они сняли фильм «Karlsson På Taket» и это удар по имиджу летающего человечка.
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Карлсон тут смесь ребёнка со взрослым. Он говорит странным голосом и у него лысина.
Советские дети, увидев такого Карлсона, плакали бы всю ночь.
Советские дети, увидев такого Карлсона, плакали бы всю ночь.
Швед с мотором ворует блины, тащит цветы и сверкает лысиной — не лучший пример для ребёнка.
В общем, надо было шведам смотреть нашего Карлсона, глядишь и раскрутился бы.
В общем, надо было шведам смотреть нашего Карлсона, глядишь и раскрутился бы.
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Метки: Астрид Линдгрен карлсон мультик швеция
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Она сделала из в общем то простого произведения шедевр мирового уровня.
А симпатий НСДАП точно не было. Сохранились ее дневники, где она рассуждает, что же для Швеции хуже - нацистская Германия или большевистский СССР. При этом признавая злом и то и то.
Мне совершенно неважно ее личное мнение.