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Почему Шведы не любят Карлсона. Потому что он — неприятный тип

Почему Шведы не любят Карлсона. Потому что он — неприятный тип (2 фото)

Автор:
04 октября 2020 21:29
Метки: Астрид Линдгрен   карлсон   мультик   швеция   
938
2
Что же не так со шведским Карлсоном?
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Метки: Астрид Линдгрен   карлсон   мультик   швеция   
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9  комментариев
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6k
albedo 3 часа назад
Вообще то Малыш и Карлсон у нас стали популярны благодаря ВЕЛИКОЛЕПНОМУ переводу Лилианны Зиновьевны Лунгиной.
Она сделала из в общем то простого произведения шедевр мирового уровня.
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Hexo4uha Час назад
Если не добрый советский мультик смотреть, а прочесть книгу- то Карлсон там та еще скотина.
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3k
Доехал нормально Час назад
Почему Шведы не любят Карлсона. Потому что он — неприятный тип
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3k
VEDICHE 2 часа назад
У родителей была обширная библиотека, и из всех произведений Линдгрен единственное, которое в детстве терпеть не могла - про Карлсона. Книга состояла из трех частей, и от части к части этот пакостник становился все гаже и гаже. В союзмультфильме здорово потрудились, полностью преобразив его. В книге это маленькое эгоистичное чудовище. Я понимаю, что это классика, но это, пожалуй, единственная книга, которую я не хочу читать своим детям.
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10k
Яромиръ 3 часа назад
....вообще-то Астрид Линдгрен симпатизировала НСДАП, и писала образ Карлсона с Геринга.
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2k
Tano Яромиръ 2 часа назад
Теория про Геринга очень сильно "притянута за уши".
А симпатий НСДАП точно не было. Сохранились ее дневники, где она рассуждает, что же для Швеции хуже - нацистская Германия или большевистский СССР. При этом признавая злом и то и то.
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albedo Tano 2 часа назад
А не все ли равно, что она считала?
Мне совершенно неважно ее личное мнение.
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Яромиръ Tano 55 минут назад
....эту чушь, тебе сама Линдгрен сказала? Или сам придумал
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