Лисий кузу: Проблема Новой Зеландии с ужасно милыми разорителями их домов и природы

Все знают анекдот про мужика и мышь? По отдельности каждое из упомянутых созданий просто прелесть: трогательная мордочка, умные глазки-бусинки... Но как только в доме заведутся — тут же прибить хочется. У австралийцев и, особенно, новозеландцев, абсолютно те же чувства к лисьему кузу, или лисовидному поссуму.
Так посмотреть — 60 сантиметров милоты + полметра пушистого хвоста, большие глаза и длинные аристократические пальчики. Мимиметры зашкаливают — хочется взять и потискать сие сумчатое очарование. Или, если вы бессердечный сухарь, пустить на шубу — в начале прошлого века Австралия активно экспортировала «аделаидскую шиншиллу» по всему миру.
Важно! Не путайте опоссума и поссума! Первый — орущий свинокрыс из Америки, второй — наш пушистый герой из Австралии.
Однако кузу — это не только ценный мех, но и 4,5 кило сочного мясца. Животина прекрасно осведомлена о своей привлекательности для хищников, посему активничает исключительно по ночам. Днем зверёк преспокойно дрыхнет где-нибудь в дуплах деревьев, забравшись куда повыше.
Но когда город засыпает, пушистая мафия просыпается. Акробатам-древолазам оказалось мало своего исторического промысла — обносить фруктовые деревья. Зверьки стали проникать в дома к людям. Оказалось, там полным-полно всяческих интересностей. Прокачав ловкость на максимум, кузу с лёгкостью пробирается в жилища двуногих, воруя у австралийцев вкусняшки.
Этот кузу обнаглел настолько, что ограбил кондитерский магазин. Вора поймали с поличным, так как он нажрался так, что попросту не мог встать с места.
И весь этот беспредел животины творят абсолютно безнаказанно! Нет, воровство им прощают не за милые глазки. Просто ко времени, как пушистые звери стали откровенно борзеть, охота на них оказалась под запретом.
Кузу кусалом щелкать не стали и размножились, прямо как на принтере. Впрочем, неудивительно — к разврату живность готова круглогодично, а беременность длится всего 2,5 недели.
Кстати, поссумы очень легко приручаются. Они становятся ласковыми питомцами.
Конечно, пара детишек еще месяцев 9 сидит у мамки сначала в сумке, а потом на шее, набираясь житейских премудростей. Зато по итогу зверёк полностью готов к самостоятельной 13-летней жизни, где его ждут крепкий дневной сон и активная ночная жизнь с гоп-стопом и промискуитетом.
Особенно от проказ кузу досталось новозеландцам. Тут, так сказать, произошёл пранк, который вышел из-под контроля. Кузу в Новой Зеландии отродясь не водилось. Местные завезли животин специально, дабы сделать как лучше — поднять экономику и, по примеру соседней Австралии, заколачивать бабки на экспорте пушнины. Да только получилось, как всегда.
Люди не учли, что на перевёрнутом континенте есть и собаки динго, и лесные пожары, которые держат численность зверьков в рамках. В Новой Зеландии ни того, ни другого нет, потому сумчатые расплодились как на дрожжах. Масло в огонь подлил и упавший спрос на пушнину.
По итогу армия из 70 миллионов пушистых обаяшек начисто сгрызала молодую лесную поросль, в том числе ценных и уникальных пород. Животинам-эндемикам кузу тоже нагадил. Будучи существом всеядным, поссум с удовольствием лакомится яишенкой из кладок местных нелетающих птах.
В 2016 году правительство Новой Зеландии решило, что с понаехавшими животными — кузу, горностаем, крысами и мышами, — надо что-то делать. В идеале — избавиться от них полностью. Однако вряд ли эти милые зверюшки теперь так просто сдадут свои позиции...
Так что не все в Австралии хочет вас убить, кто-то просто хочет обнести ваш дом!
Источник:
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такие же наглые и знают, что им за преступления почти ничего не будет...