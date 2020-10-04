Лисий кузу: Проблема Новой Зеландии с ужасно милыми разорителями их домов и природы

Так посмотреть — 60 сантиметров милоты + полметра пушистого хвоста, большие глаза и длинные аристократические пальчики. Мимиметры зашкаливают — хочется взять и потискать сие сумчатое очарование. Или, если вы бессердечный сухарь, пустить на шубу — в начале прошлого века Австралия активно экспортировала «аделаидскую шиншиллу» по всему миру.

Важно! Не путайте опоссума и поссума! Первый — орущий свинокрыс из Америки, второй — наш пушистый герой из Австралии.