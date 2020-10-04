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Лисий кузу: Проблема Новой Зеландии с ужасно милыми разорителями их домов и природы

Лисий кузу: Проблема Новой Зеландии с ужасно милыми разорителями их домов и природы (9 фото)

Автор:
04 октября 2020 09:55
Метки: животные   интересно   факты   
289
9

Все знают анекдот про мужика и мышь? По отдельности каждое из упомянутых созданий просто прелесть: трогательная мордочка, умные глазки-бусинки... Но как только в доме заведутся — тут же прибить хочется. У австралийцев и, особенно, новозеландцев, абсолютно те же чувства к лисьему кузу, или лисовидному поссуму.

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Метки: животные   интересно   факты   
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zlopisec 2 часа назад
Ну такой милой мордахе можно многое простить))))))
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Alex 42 минуты назад
прям как чурки в маасскве!

такие же наглые и знают, что им за преступления почти ничего не будет...
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