FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 2798 постов • 1604 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (25 фото)

Автор:
04 октября 2020 09:33
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
887
25
Свернуть все комментарии под фото
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: картинки   прикол   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
585
Shashanna 47 минут назад
Комментарий к фото
Не всегда... Некоторые мужчины действительно смешно шутят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
15k
Андрей Иванов 51 секунду назад
Комментарий к фото
Некоторые первоапрельские шутки могут обернуться новогодним подарком. (с)Надпись на презервативах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Андрей Иванов 7 минут назад
Комментарий к фото
Да ладно, тут почти угадали. Погоны с петлицами не туда пришили и знаки на петлицах не от тех войск. Я вот помню полковника Зайцева с генеральскими звёздами на погонах, но в ряд, как у прапора и с узкими полосками, как у летёхи. С петлицами вообще не на месте и остальным таким же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Acu900 23 минуты назад
Комментарий к фото
Не тем инструментом температуру меряешь. Вот если тем инструментом проверять температуру, тогда будет и плохо и хорошо одновременно :)

Не тем инструментом температуру меряешь. Вот если тем инструментом проверять температуру, тогда будет и плохо и хорошо одновременно :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
the_RON Полчаса назад
Комментарий к фото
надполковник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Капитан Гарт Полчаса назад
Комментарий к фото
Кстати, а вакцинированные молодые люди могут участвовать в акции?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Андрей Иванов Капитан Гарт 4 минуты назад
Комментарий к фото
Только в протестной
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Acu900 Полчаса назад
Комментарий к фото
Он большой начальник. Может в ГУЛАГ отправить:)
Он большой начальник. Может в ГУЛАГ отправить:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49
Iceman Полчаса назад
Комментарий к фото
Обоатный полковник
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Капитан Гарт Полчаса назад
Комментарий к фото
Старший клоповник 14-й гвардейской бронеэскадрильи товарИщщ Эзар Фон Пушкофф
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
☣️Месть печенегов☣️ 39 минут назад
Комментарий к фото
Кустодиевский кот

Кустодиевский кот
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Pblta4ok 45 минут назад
Комментарий к фото
Все, что тебе полагается знать, Джонни, то что он грязный коммуняка, который питается нашими розовыми младенцами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Taximaxi 52 минуты назад
Комментарий к фото
Real-полковник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото) Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото) Глупые лайфхаки, которые абсолютно бесполезны Глупые лайфхаки, которые абсолютно бесполезны Веселые демотиваторы на понедельник Веселые демотиваторы на понедельник Иллюстратор на карантине подружился с проросшей картошкой Иллюстратор на карантине подружился с проросшей картошкой 20 жизненных открыток, которые поймут только девушки 20 жизненных открыток, которые поймут только девушки Странные фотографии, не поддающихся логическому объяснению Странные фотографии, не поддающихся логическому объяснению
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2567240



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого раза
1
130
20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого раза
Что стоит за большими премиями больших начальников
1
125
Что стоит за большими премиями больших начальников
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Пиратская карта автомобильных сокровищ, или как потерять 11 миллиардов
0
0
Пиратская карта автомобильных сокровищ, или как потерять 11 миллиардов
Броненосец
0
3
Броненосец
Как получить Windows 10 дешевле $8 и другие скидки на распродаже GoDeal24.com
Как получить Windows 10 дешевле $8 и другие скидки на распродаже GoDeal24.com
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#картинки#москва#путешествия#подборка#авария#актеры#дтп
#факты#прикол#СССР#в мире#природа#gif#позитив#авто авария#девушки#комментарии
#юмор#животные#россия#кино#птицы#интересное#прикольные#автомобили#дикая природа#люди

На что жалуетесь?

Вернуться