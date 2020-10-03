Хроника пикирующего Ил-96

9 июля 1990 года впервые поднялся в небо первый серийный авиалайнер Ил-96−300. Это был "лайнер мечты" советского авиапрома, который с нетерпением ожидал "Аэрофлот". Однако когда самолет оказался готов к эксплуатации, российские авиаперевозчики повернулись лицом к производителям иностранных лайнеров. Произошло это во многом из-за интриг этих самых производителей, поддержанных отечественным чиновничеством.
На тот момент у нас был лайнер экстра-класса — широкофюзеляжный комфортабельный самолет Ил-86, вмещавший до 350 пассажиров. Однако он был среднемагистральной машиной, и летать на дальние расстояния приходилось на морально устаревавшем Ил-62.
От новой машины потребовали дальности не менее 9000 километров. И в 1988 опытный образец впервые поднялся в воздух. Через два года начались испытания первого серийного Ил-96−300. А спустя три года самолет был сертифицирован и выпущен на дальние трассы, связывая Москву с городами Азии и обеих Америк. За создание лайнера, способного конкурировать с "Боингом" и "Аэрбасом", коллективу разработчиков была присвоена Государственная премия.
Однако реальной конкуренции не получилось. Ил-96 буквально "съели" американские фирмачи и местные чиновники, незаинтересованные в развитии отечественной авиационной промышленности. Скорее, — даже заинтересованные в ее развале. В результате Воронежский авиационный завод выпустил лишь 28 таких самолетов. Большая их часть эксплуатируется в "президентском" авиаотряде. Несколько машин продано на Кубу.
Давайте вспомним эту историю и узнаем текущее состояние дел ..
От новой машины потребовали дальности не менее 9000 километров. И в 1988 опытный образец впервые поднялся в воздух. Через два года начались испытания первого серийного Ил-96−300. А спустя три года самолет был сертифицирован и выпущен на дальние трассы, связывая Москву с городами Азии и обеих Америк. За создание лайнера, способного конкурировать с "Боингом" и "Аэрбасом", коллективу разработчиков была присвоена Государственная премия.
Однако реальной конкуренции не получилось. Ил-96 буквально "съели" американские фирмачи и местные чиновники, незаинтересованные в развитии отечественной авиационной промышленности. Скорее, — даже заинтересованные в ее развале. В результате Воронежский авиационный завод выпустил лишь 28 таких самолетов. Большая их часть эксплуатируется в "президентском" авиаотряде. Несколько машин продано на Кубу.
Давайте вспомним эту историю и узнаем текущее состояние дел ..
В 70-е годы на базе первого в стране широкофюзеляжного Ил-86 началась разработка новой машины, способной с той же пассажирской нагрузкой преодолевать расстояния до 9000 км. Разработка получила название Ил-86Д и отличалась от базовой машины крыльями с увеличенной площадью и двигателями НК-56. Первый полёт, который продолжался 40 минут, опытный самолёт Ил-96−300 (бортовой номер 96 000), совершил 28 сентября 1988 года с Центрального аэродрома имени Фрунзе на Ходынском поле. Экипаж под командованием заслуженного лётчика-испытателя СССР Героя Советского Союза Станислава Близнюка провел его прямо над центральными районами Москвы. Сложность заключалась в том, что собранную в цехах ОКБ машину надо было либо разобрать, чтобы по частям перевезти в Жуковский, либо рискнуть поднять с Центрального аэродрома, где длина полосы была всего 1800 м. Близнюк настоял на втором варианте.
«Прошло много лет со дня этого первого взлета. Однажды в разговоре со мной Близнюк признался: ощутив, что ускорение самолета явно замедлилось, он принял решение считать до трех, а дальше принимать решение прерывать взлет, что было равнозначно катастрофе. О трех секундах я знал, но в этом разговоре Станислав Григорьевич признался, что считал до четырех. Эти секунды, когда вспоминаешь прошлое, мгновенно, как отрывок из кинофильма проносятся в голове, вызывая неприятное ощущение, которое осталось на всю жизнь… На Центральном аэродроме мне приходилось встречать посадки самолетов Ил-76 и Ил-38. Признаюсь честно — удовольствия от этого не испытываешь, только острая радость после остановки самолета служит хорошей компенсацией за пережитое». (Г. В. Новожилов. Из книги «О себе и самолетах»)
В процессе испытаний Ил-96 выполнил несколько полётов на дальность, в том числе Москва-Петропавловск-Камчатский-Москва без посадки в Петропавловске. 14 800 км пути самолёт преодолел за 18 часов 9 минут. 9 июня 1992 года Ил-96 перелетел из Москвы в Портленд через Северный полюс, проведя в воздухе 15 часов. Самолёт испытывался в Якутске при −50°C и в Ташкенте при +40°C. По итогам испытаний 29 декабря 1992 года самолету вручили сертификат лётной годности. Полгода новые машины «обкатывали» на трассах «Аэрофлота», причём из-за недостатка финансирования эксплуатационные испытания пришлось совместить с коммерческими грузовыми перевозками — возили радиоаппаратуру. Работа коллектива ОКБ Ильюшина над Ил-96−300 была отмечена Государственной премией РФ.
«Прошло много лет со дня этого первого взлета. Однажды в разговоре со мной Близнюк признался: ощутив, что ускорение самолета явно замедлилось, он принял решение считать до трех, а дальше принимать решение прерывать взлет, что было равнозначно катастрофе. О трех секундах я знал, но в этом разговоре Станислав Григорьевич признался, что считал до четырех. Эти секунды, когда вспоминаешь прошлое, мгновенно, как отрывок из кинофильма проносятся в голове, вызывая неприятное ощущение, которое осталось на всю жизнь… На Центральном аэродроме мне приходилось встречать посадки самолетов Ил-76 и Ил-38. Признаюсь честно — удовольствия от этого не испытываешь, только острая радость после остановки самолета служит хорошей компенсацией за пережитое». (Г. В. Новожилов. Из книги «О себе и самолетах»)
В процессе испытаний Ил-96 выполнил несколько полётов на дальность, в том числе Москва-Петропавловск-Камчатский-Москва без посадки в Петропавловске. 14 800 км пути самолёт преодолел за 18 часов 9 минут. 9 июня 1992 года Ил-96 перелетел из Москвы в Портленд через Северный полюс, проведя в воздухе 15 часов. Самолёт испытывался в Якутске при −50°C и в Ташкенте при +40°C. По итогам испытаний 29 декабря 1992 года самолету вручили сертификат лётной годности. Полгода новые машины «обкатывали» на трассах «Аэрофлота», причём из-за недостатка финансирования эксплуатационные испытания пришлось совместить с коммерческими грузовыми перевозками — возили радиоаппаратуру. Работа коллектива ОКБ Ильюшина над Ил-96−300 была отмечена Государственной премией РФ.
6 апреля 1993 года в Центрального аэродрома Москвы взлетел модифицированный российско-американский самолет Ил-96МО (опытный) с четырьмя турбореактивными двигателями PW-2337 «Пратт энд Уитни» и пилотажно-навигационным оборудованием фирмы «Коллинз». Этому неординарному событию предшествовали начавшиеся много лет назад усилия не только авиационных специалистов двух стран, но и руководителей США и СССР. Идея постройки совместного дальнемагистрального самолета была одобрена еще в 1973 году, когда схлынуло напряжение холодной войны, но если тогда в основу разработки конструкторы собирались взять «Тристар» фирмы «Локхид», то ко времени реализации проекта уже был готовый Ил-96−300. Тем более что идею горячо поддержал и известный американский бизнесмен-миллиардер А. Хаммер. Она была такой: наш планер плюс их двигатели и электронное оборудование.
Фактически рождался первый международный коммерческий проект в гражданской авиации, призванный объединить лучшие по техническим и экономическим критериям элементы отечественного и зарубежного производства. Как результат этой работы, 11 августа 1992 года на первой выставке авиатехники в Жуковском генеральный директор ЦУМВС (Центрального управления международных воздушных сообщений (ныне «Аэрофлот») В. Потапов, Г. Новожилов и генеральный директор ВАСО (Воронежское авиастроительное объединение) А. Михайлов подписали решение «О приобретении самолетов Ил-96 М, Ил 96М\Т с двигателями PW-2337 и комплексом навигационного оборудования фирмы «Коллинз». А речь шла — ни много ни мало о разработке, постройке и поставке Аэрофлоту 20 самолетов. Причем обе участвующие страны договорились «разделить риски», т.е. каждый брал оплату собственной работы на себя. Процесс пошел?
Фактически рождался первый международный коммерческий проект в гражданской авиации, призванный объединить лучшие по техническим и экономическим критериям элементы отечественного и зарубежного производства. Как результат этой работы, 11 августа 1992 года на первой выставке авиатехники в Жуковском генеральный директор ЦУМВС (Центрального управления международных воздушных сообщений (ныне «Аэрофлот») В. Потапов, Г. Новожилов и генеральный директор ВАСО (Воронежское авиастроительное объединение) А. Михайлов подписали решение «О приобретении самолетов Ил-96 М, Ил 96М\Т с двигателями PW-2337 и комплексом навигационного оборудования фирмы «Коллинз». А речь шла — ни много ни мало о разработке, постройке и поставке Аэрофлоту 20 самолетов. Причем обе участвующие страны договорились «разделить риски», т.е. каждый брал оплату собственной работы на себя. Процесс пошел?
Все не так, ребята…
Работа по созданию совместной машины, которая началась в третьем квартале 1990 года, по плану должна была завершиться в первом квартале 1993 года. Читатель знает, что за этот период многое чего изменилось в отношениях наших стран. Прежде всего, развалилось советское государство. Однако в начале 1993 года по просьбе вице-президентов фирм «Коллинз» и «Пратт энд Уитни» в присутствии тогдашнего столичного мэра Ю. Лужкова в КБ Ильюшина состоялась презентация Ил-96МО. И снова Близнюк мастерски выполняет взлет с Центрального аэродрома. И начались летные испытания российско-американского летающего детища, а затем в июне того же года его дебютный полет в Ле-Бурже в Париже. «Первый раз Запад покупает русский самолет. „Ильюшин“ и „Пратт Уитни“ объявили вчера, что компания „Партнэрс“ со штаб-квартирой в Амстердаме заказала пять „грузовиков“ Ил-96 Т с опционом на пять грузовых или пассажирских Ил-96 М. Поставки начнутся в 1996 году» (из статьи в ежедневном выпуске «Fligt» на выставке Ле-Бурже от 17 июня 1993 г.).
«Ввиду значимости осуществления проекта по выпуску щирокофюзеляжного самолета Ил-96М, прошу включить его в перечень приоритетных работ по сотрудничеству с США» (резолюция президента Б. Ельцина от 20.07 1994 г., направленная премьеру В. Черномырдину).
Дело оставалось за «малым» — «Эксимбанк» США под проект должен был выделить кредит около миллиарда долларов под гарантии правительства России. Но… «Фирма „Боинг“ озабочена тем, что американский заем способствует созданию еще одного конкурента в размещении капиталовложений. Представитель правления фирмы „Боинг“ Франц Шронц обратился по этому вопросу к высоким чиновникам и администрации президента Б. Клинтона». («Авиэйшн Уик» от 3.04.95 г.).
«Ввиду значимости осуществления проекта по выпуску щирокофюзеляжного самолета Ил-96М, прошу включить его в перечень приоритетных работ по сотрудничеству с США» (резолюция президента Б. Ельцина от 20.07 1994 г., направленная премьеру В. Черномырдину).
Дело оставалось за «малым» — «Эксимбанк» США под проект должен был выделить кредит около миллиарда долларов под гарантии правительства России. Но… «Фирма „Боинг“ озабочена тем, что американский заем способствует созданию еще одного конкурента в размещении капиталовложений. Представитель правления фирмы „Боинг“ Франц Шронц обратился по этому вопросу к высоким чиновникам и администрации президента Б. Клинтона». («Авиэйшн Уик» от 3.04.95 г.).
Партнеры россиян из «Пратт энд Уитни» попытались возразить в конгрессе США: «Такое беспокойство относительно конкуренции с „Ильюшиным“ в отдаленной перспективе является просто прикрытием для Боинга и „Мак Доннел Дуглас“, стремящихся зарезервировать долю рынка своих коммерческих самолетов в бывшем Советском Союзе». Как же далеко они заглянули тогда!
Не собиравшийся сдаваться на милость заокеанских победителей Генрих Васильевич Новожилов в день празднования 50-летия Победы в Кремле добивается встречи с президентом США Б. Клинтоном, чтобы напомнить ему о совместном соглашении по строительству Ил-96М. Результатом был присланный вскоре из Америки документ, в котором «президент США подтвердил, что экспертно-импортный банк США (ЭКСИМБАНК) рассматривает заявку на финансирование этого проекта».
В июне 1996 года состоялось совещание у премьера РФ В. Черномырдина по вопросу о господдержке создания и сертификация российско-американского самолета и оснащении им авиакомпании «Аэрофлот-Российские международные линии». Из справки к совещанию: «Американские двигатели и комплектующие были поставлены бесплатно. Общий объем инвестиций американских партнеров в виде поставки оборудования, инженерной и финансовой поддержки составил около 150 млн. американских долларов… Не окончательно решен вопрос о финансировании российской части проекта, т.е.500 млн. долларов, хотя есть согласие ряда российских банков».
31 марта 1998 года был получен сертификат типа АР МАК на самолет Ил-96Т. Теперь грузовой вариант совместного российско-американского самолета стал годным для продажи.
После получения на этот же самолет еще и сертификата Федерального авиационного ведомства США (ФАА), ильюшинцы резонно посчитали, что главная задача решена. Теперь должно было начаться серийное производство и создание на его базе пассажирского Ил-96М. Дело только за созданием интерьера. И тут началось…
Не собиравшийся сдаваться на милость заокеанских победителей Генрих Васильевич Новожилов в день празднования 50-летия Победы в Кремле добивается встречи с президентом США Б. Клинтоном, чтобы напомнить ему о совместном соглашении по строительству Ил-96М. Результатом был присланный вскоре из Америки документ, в котором «президент США подтвердил, что экспертно-импортный банк США (ЭКСИМБАНК) рассматривает заявку на финансирование этого проекта».
В июне 1996 года состоялось совещание у премьера РФ В. Черномырдина по вопросу о господдержке создания и сертификация российско-американского самолета и оснащении им авиакомпании «Аэрофлот-Российские международные линии». Из справки к совещанию: «Американские двигатели и комплектующие были поставлены бесплатно. Общий объем инвестиций американских партнеров в виде поставки оборудования, инженерной и финансовой поддержки составил около 150 млн. американских долларов… Не окончательно решен вопрос о финансировании российской части проекта, т.е.500 млн. долларов, хотя есть согласие ряда российских банков».
31 марта 1998 года был получен сертификат типа АР МАК на самолет Ил-96Т. Теперь грузовой вариант совместного российско-американского самолета стал годным для продажи.
После получения на этот же самолет еще и сертификата Федерального авиационного ведомства США (ФАА), ильюшинцы резонно посчитали, что главная задача решена. Теперь должно было начаться серийное производство и создание на его базе пассажирского Ил-96М. Дело только за созданием интерьера. И тут началось…
28 июня 1998 года ВАСО посетил премьер-министр РФ С. Кириенко. Во время визита было составлено соглашение, подписанное представителями завода, ильюшинской фирмы и гендиректором «Аэрофлота» В. Окуловым. В нем был подтвержден заказ на изготовление 20 самолетов, в том числе 17 Ил-96М. В соглашении стояла и подписьглавы правления Национального резервного банка А. Лебедева.
Но тут грянул памятный дефолт. В стране сократился объем ВВП, перестала функционировать банковская система, прекратились платежи. Для ильюшинцев наступили тяжелые времена. Почему-то и схема поставок самолетов заказчику резко изменилась. Теперь с целью снижения налогов для «Аэрофлота» самолеты должны были быть сначала проданы зарубежной лизинговой компании. И только от нее в лизинг же оказаться в Шереметьево.
Нарастал в связи с этим ком всевозможных бюрократических формальностей. По большей части — невыполнимых. Что подтолкнуло руководство «Аэрофлота» в начале 2000 года к отказу от Ил-96Т. Негативную роль сыграла и начавшаяся война НАТО с Югославией. Узнав о которой премьер РФ Евгений Примаков, который летел на Ил-62 в США для переговоров с вице-президентом Гором, сделал крутой разворот над Атлантикой.
В своей книге «Минное поле политики» Евгений Максимович об этом написал так: «На 20 число марта 1999 года было назначено заседание российско-американской комиссии, которую возглавлял со стороны США Гор, а с нашей постоянно смещающие друг друга председатели правительств. В наследство нашему правительству досталась нерешенная проблема финансирования США совместного проекта создания самолета Ил-96М\Т».
«Петля над Атлантикой» напугала «денежных людей», которые работали с нами… Не оставляло сомнение, что в этих кругах появилось мнение: работу по проекту Ил-96Т вряд ли стоит продолжать. Замечу, что и правительство РФ отказалось дать гарантии «Эксимбанку» по кредиту". (Из книги Г. Новожилова «О себе и самолетах»).
К концу августа 1999 года единственный экземпляр Ил-96Т (а точнее, планер самолета со всеми комплектующими российского производства) с бортовым номером RA-96 101 был продан за долги ВАСО и стал собственностью банкиров. Кстати, он до этого неоднократно демонстрировался на авиасалонах в фирменной раскраске «Аэрофлота», хотя авиакомпания от него отказалась. Так печально закончилась история российско-американского проекта. Воистину, «а счастье было так возможно…»
Но тут грянул памятный дефолт. В стране сократился объем ВВП, перестала функционировать банковская система, прекратились платежи. Для ильюшинцев наступили тяжелые времена. Почему-то и схема поставок самолетов заказчику резко изменилась. Теперь с целью снижения налогов для «Аэрофлота» самолеты должны были быть сначала проданы зарубежной лизинговой компании. И только от нее в лизинг же оказаться в Шереметьево.
Нарастал в связи с этим ком всевозможных бюрократических формальностей. По большей части — невыполнимых. Что подтолкнуло руководство «Аэрофлота» в начале 2000 года к отказу от Ил-96Т. Негативную роль сыграла и начавшаяся война НАТО с Югославией. Узнав о которой премьер РФ Евгений Примаков, который летел на Ил-62 в США для переговоров с вице-президентом Гором, сделал крутой разворот над Атлантикой.
В своей книге «Минное поле политики» Евгений Максимович об этом написал так: «На 20 число марта 1999 года было назначено заседание российско-американской комиссии, которую возглавлял со стороны США Гор, а с нашей постоянно смещающие друг друга председатели правительств. В наследство нашему правительству досталась нерешенная проблема финансирования США совместного проекта создания самолета Ил-96М\Т».
«Петля над Атлантикой» напугала «денежных людей», которые работали с нами… Не оставляло сомнение, что в этих кругах появилось мнение: работу по проекту Ил-96Т вряд ли стоит продолжать. Замечу, что и правительство РФ отказалось дать гарантии «Эксимбанку» по кредиту". (Из книги Г. Новожилова «О себе и самолетах»).
К концу августа 1999 года единственный экземпляр Ил-96Т (а точнее, планер самолета со всеми комплектующими российского производства) с бортовым номером RA-96 101 был продан за долги ВАСО и стал собственностью банкиров. Кстати, он до этого неоднократно демонстрировался на авиасалонах в фирменной раскраске «Аэрофлота», хотя авиакомпания от него отказалась. Так печально закончилась история российско-американского проекта. Воистину, «а счастье было так возможно…»
На посадку
Ну а что же Ил-96−300? Первая такая машина поступила на службу в «Аэрофлот» в 1993 году. В настоящее время эти самолеты есть только в ГТК «Россия» в качестве VIP-транспорта и в Cubana (на нем летает и лидер Кубы). Всего воронежским предприятием выпущено 20 самолётов, включая опытные.
11 августа 2009 года было объявлено, что самолёт Ил-96−300 будет снят с производства как «бесперспективный». А до этого на заводе ВАСО побывал Дмитрий Медведев. После ознакомления с самолетом сказал: «Это хороший самолет. Заходишь внутрь и ощущаешь, что есть у нас все-таки мощь в стране. Молодцы! Еще раз поздравляю! Наши машины лучшие, конечно. Красавец просто!»
11 августа 2009 года было объявлено, что самолёт Ил-96−300 будет снят с производства как «бесперспективный». А до этого на заводе ВАСО побывал Дмитрий Медведев. После ознакомления с самолетом сказал: «Это хороший самолет. Заходишь внутрь и ощущаешь, что есть у нас все-таки мощь в стране. Молодцы! Еще раз поздравляю! Наши машины лучшие, конечно. Красавец просто!»
Мнения специалистов
Сергей Кнышов, командир Ил-96, проходил стажировку в США на Боингах, но предпочитает летать только на Ил-96:
— Если сравнить два магистральных самолета: Боинг-767 и Ил-96−300, то американец при двух двигателях везет 200 пассажиров и расходует 6 тонн топлива. Ил-96 берет на борт 300 пассажиров и 15 тонн груза при расходе всего 7 тонн. Поделите тонны на километры — и вам все станет ясно. К тому же, Ил-96 -великолепная машина: просторная кабина, большие экраны — слепой все увидит. Диаметр фюзеляжа — 6 метров, как тоннель в метро. Ощущаешь себя в нормальном, надежном лайнере с четырьмя двигателями. Кстати, за всю свою историю Ил-96 не попал ни в одну катастрофу. Не погубил ни одного человека.
Анатолий Кнышов, летчик-испытатель, Герой России:
— Когда в 90-х годах я прилетел на Ил-96 в Штаты и у меня в баках осталось топлива еще на три часа полета, американцы страшно удивились. Представитель их авиавластей тогда прямо заявил: по некоторым позициям данный тип самолета является для нас недостижимым. Странно, что Россия все еще способна создать конкурентоспособный продукт. На Ил-96 по заданию генконструктора я совершил шесть посадок с имитацией отказа всех двигателей. Ни на одном зарубежном типе такого никто не делал. А на Ил-96 такое может выполнить даже экипаж среднего уровня подготовки.
Генрих Новожилов, главный конструктор Ил-96:
— Меня часто просят сопоставить два самолета: наш и Боинг-767. Есть официальная оценка, проведенная ГосНИИ ГА. Эти самолеты по характеристикам не уступают друг другу. Наш побольше. Если вы посмотрите на месячный налет в «Аэрофлоте», то у Ил-96−300 он иногда больше, чем у Боинга. А по количеству посадок в месяц мы превосходим Боинг- 767, потому что не всегда Ил-96−300 эксплуатируют на сверхдальних трассах, для которых он создан".
В прошлом году ОАО "Аэрофлот" выставил на продажу все шесть самолетов Ил-96-300. "В связи с планируемым поэтапным выводом из эксплуатации воздушных судов Ил-96-300 "Аэрофлот" приглашает всех заинтересованных лиц направлять свои предложения по приобретению судов данного типа", - отмечается в сообщении авиаперевозчика.
Стоимость самолетов компания не называет, объясняя это тем, что это вопрос переговоров. Последний рейс под флагом "Аэрофлота" Ил-96-300 выполнил 30 марта 2014 г. из Москвы в Ташкент.
Как пояснил "Интерфаксу" представитель "Аэрофлота", самолеты старые, с большим расходом топлива и вызывают нарекания у пассажиров из-за низкого комфорта салона. Все Ил-96-300 "Аэрофлота" были выпущены в 1991-1995 гг.
В прошлом году ОАО "Аэрофлот" выставил на продажу все шесть самолетов Ил-96-300. "В связи с планируемым поэтапным выводом из эксплуатации воздушных судов Ил-96-300 "Аэрофлот" приглашает всех заинтересованных лиц направлять свои предложения по приобретению судов данного типа", - отмечается в сообщении авиаперевозчика.
Стоимость самолетов компания не называет, объясняя это тем, что это вопрос переговоров. Последний рейс под флагом "Аэрофлота" Ил-96-300 выполнил 30 марта 2014 г. из Москвы в Ташкент.
Как пояснил "Интерфаксу" представитель "Аэрофлота", самолеты старые, с большим расходом топлива и вызывают нарекания у пассажиров из-за низкого комфорта салона. Все Ил-96-300 "Аэрофлота" были выпущены в 1991-1995 гг.
Глубокая модернизация
Новый шанс у этой прекрасной машины появился год назад. И он, судя по всему, будет реализован. Но "возрожденный" Ил окажется уже не гражданской, а военной машиной.
В конце прошлого столетия ОКБ Ильюшина выпустила самолет Ил-96−400 — новую модификацию пассажирского лайнера, вмещающего уже не 300, а 435 пассажиров. В ограниченном количестве его намерена приобрести Куба. На базе "четырехсотого" совсем скоро появится транспортный Ил-96−400Т. Он имеет двойное назначение и может эксплуатироваться как в гражданской авиации, так и в военной.
Но более всего Министерство обороны заинтересовалось модификацией Ил-96−400ТЗ. Это топливозаправщик, который за 10 лет должен заменить Ил-78М. По своим параметрам он значительно превосходит эксплуатирующиеся в ВВС с конца 70-х годов устаревшие ильюшинские топливозаправщики.
Главное преимущество — грузоподъемность и дальность. Ил-96−400ТЗ способен доставлять 65 тонн топлива на расстояние в 3500 км. В то время как модернизированная модификация Ил-78М-90 переносит до 40 тонн авиационного керосина на расстояние в 3000 км.
В настоящий момент Министерство обороны нацелилось на 30 топливозаправщиков. Есть немалая вероятность, что новой машиной заинтересуются в других армиях. Например, в индийской. Значительный экспортный потенциал имеется и у чистого транспортника Ил-96−400Т. Кстати, Ил-96−400ТЗ легко трансформируется в обычный транспортный самолет с грузоподъемностью в 92 тонны.
В Минобороны также есть планы приобретения до 2024 года еще и 14-и пассажирских Ил-96−300.
Предстоящая закупка значительного количества Ил-96−300 и Ил-96−400Т сыграет и благотворную социальную роль. Поскольку мощности Воронежского авиазавода практически полностью заняты обслуживанием других заказов, то на заводе уже начат прием новых специалистов, то есть появляются дополнительные рабочие места.
В конце прошлого столетия ОКБ Ильюшина выпустила самолет Ил-96−400 — новую модификацию пассажирского лайнера, вмещающего уже не 300, а 435 пассажиров. В ограниченном количестве его намерена приобрести Куба. На базе "четырехсотого" совсем скоро появится транспортный Ил-96−400Т. Он имеет двойное назначение и может эксплуатироваться как в гражданской авиации, так и в военной.
Но более всего Министерство обороны заинтересовалось модификацией Ил-96−400ТЗ. Это топливозаправщик, который за 10 лет должен заменить Ил-78М. По своим параметрам он значительно превосходит эксплуатирующиеся в ВВС с конца 70-х годов устаревшие ильюшинские топливозаправщики.
Главное преимущество — грузоподъемность и дальность. Ил-96−400ТЗ способен доставлять 65 тонн топлива на расстояние в 3500 км. В то время как модернизированная модификация Ил-78М-90 переносит до 40 тонн авиационного керосина на расстояние в 3000 км.
В настоящий момент Министерство обороны нацелилось на 30 топливозаправщиков. Есть немалая вероятность, что новой машиной заинтересуются в других армиях. Например, в индийской. Значительный экспортный потенциал имеется и у чистого транспортника Ил-96−400Т. Кстати, Ил-96−400ТЗ легко трансформируется в обычный транспортный самолет с грузоподъемностью в 92 тонны.
В Минобороны также есть планы приобретения до 2024 года еще и 14-и пассажирских Ил-96−300.
Предстоящая закупка значительного количества Ил-96−300 и Ил-96−400Т сыграет и благотворную социальную роль. Поскольку мощности Воронежского авиазавода практически полностью заняты обслуживанием других заказов, то на заводе уже начат прием новых специалистов, то есть появляются дополнительные рабочие места.
Летно-технические характеристики Ил-96−300 и Ил-96−400Т
Длина: 55,35 м — 63,94 м
Высота: 17,57 м — 15,72 м
Размах крыла: 57,66 м — 60,11 м
Площадь крыла: 350 кв.м. — 392 кв.м.
Максимальная взлетная масса: 250 т — 270 т
Мощность двигателей: 4×16 000 кгс — 4×17 400 кгс
Крейсерская скорость: 850 км/ч — 850 км/ч
Потолок: 12 000 м — 13 -spoiler>
альность: 10 000 км — 11 000 км
Коммерческая нагрузка/грузоподъемность: 40 т — 92 т
Количество пассажиров: 300 — 435
Длина: 55,35 м — 63,94 м
Высота: 17,57 м — 15,72 м
Размах крыла: 57,66 м — 60,11 м
Площадь крыла: 350 кв.м. — 392 кв.м.
Максимальная взлетная масса: 250 т — 270 т
Мощность двигателей: 4×16 000 кгс — 4×17 400 кгс
Крейсерская скорость: 850 км/ч — 850 км/ч
Потолок: 12 000 м — 13 -spoiler>
альность: 10 000 км — 11 000 км
Коммерческая нагрузка/грузоподъемность: 40 т — 92 т
Количество пассажиров: 300 — 435
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Метки: авиация история как это было факты
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В Воронеже на "Придаче" видел эти самолёты, как раз когда Димон приезжал. А толку?
У нас хорошую, перспективую технику десятилетиями не принимают в серию. Явно кто-то сидит там наверху и ради собственного кармана лоббирует кого угодно, но только не наше производство. Один вертолёт "Ансат" чего стоит. Я когда училище военное заканчивал, ещё тогда его все нахваливали. Вот я уже на пенсии и наконец-то этот вертолёт стали производить. Такое ощущение, что специально давят всё, что может составить конкуренцию пиндосам и прочим нерусям.
.
нам это особенно нужно, в свете судьбы "суперджета"...
А что то все же успели сохранить наши конструктора в своих столах в хрущевках и нищите ,чувствуя ,что Россия подымется ! Вечная им память и почтение ..НЕ ВСЕ ПРОДАЛИСЬ все же ..Если судить по нашей авиации ,ПВО и т.д.
Вот запад и воет о "русской угрозе" и всячески пытается остановить растущую мощь России ..ВАШИ санкции нам только в плюс идут ..Понимаем ,что надеется лучше на себя !!!!
Вот китайцы поют даже !!!
Только вот наши потребности никак не совпадают с деятельностью колониальной администрации во главе с гауляйтером Вовой, которая последовательно уничтожает не только практически все высокотехнологические отрасли и научно-технический потенциал, но и делает всё, чтобы страна никогда не смогла восстановить нарабатываемые Союзом десятилетиями компетенции!