Хроника пикирующего Ил-96

28 июня 1998 года ВАСО посетил премьер-министр РФ С. Кириенко. Во время визита было составлено соглашение, подписанное представителями завода, ильюшинской фирмы и гендиректором «Аэрофлота» В. Окуловым. В нем был подтвержден заказ на изготовление 20 самолетов, в том числе 17 Ил-96М. В соглашении стояла и подписьглавы правления Национального резервного банка А. Лебедева.



Но тут грянул памятный дефолт. В стране сократился объем ВВП, перестала функционировать банковская система, прекратились платежи. Для ильюшинцев наступили тяжелые времена. Почему-то и схема поставок самолетов заказчику резко изменилась. Теперь с целью снижения налогов для «Аэрофлота» самолеты должны были быть сначала проданы зарубежной лизинговой компании. И только от нее в лизинг же оказаться в Шереметьево.



Нарастал в связи с этим ком всевозможных бюрократических формальностей. По большей части — невыполнимых. Что подтолкнуло руководство «Аэрофлота» в начале 2000 года к отказу от Ил-96Т. Негативную роль сыграла и начавшаяся война НАТО с Югославией. Узнав о которой премьер РФ Евгений Примаков, который летел на Ил-62 в США для переговоров с вице-президентом Гором, сделал крутой разворот над Атлантикой.



В своей книге «Минное поле политики» Евгений Максимович об этом написал так: «На 20 число марта 1999 года было назначено заседание российско-американской комиссии, которую возглавлял со стороны США Гор, а с нашей постоянно смещающие друг друга председатели правительств. В наследство нашему правительству досталась нерешенная проблема финансирования США совместного проекта создания самолета Ил-96М\Т».



«Петля над Атлантикой» напугала «денежных людей», которые работали с нами… Не оставляло сомнение, что в этих кругах появилось мнение: работу по проекту Ил-96Т вряд ли стоит продолжать. Замечу, что и правительство РФ отказалось дать гарантии «Эксимбанку» по кредиту". (Из книги Г. Новожилова «О себе и самолетах»).



К концу августа 1999 года единственный экземпляр Ил-96Т (а точнее, планер самолета со всеми комплектующими российского производства) с бортовым номером RA-96 101 был продан за долги ВАСО и стал собственностью банкиров. Кстати, он до этого неоднократно демонстрировался на авиасалонах в фирменной раскраске «Аэрофлота», хотя авиакомпания от него отказалась. Так печально закончилась история российско-американского проекта. Воистину, «а счастье было так возможно…»