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Хроника пикирующего Ил-96

Хроника пикирующего Ил-96 (10 фото + 1 видео)

Автор:
03 октября 2020 13:04
Метки: авиация   история   как это было   факты   
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1
9 июля 1990 года впервые поднялся в небо первый серийный авиалайнер Ил-96−300. Это был "лайнер мечты" советского авиапрома, который с нетерпением ожидал "Аэрофлот". Однако когда самолет оказался готов к эксплуатации, российские авиаперевозчики повернулись лицом к производителям иностранных лайнеров. Произошло это во многом из-за интриг этих самых производителей, поддержанных отечественным чиновничеством.

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Метки: авиация   история   как это было   факты   
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7k
Prostovopros 3 часа назад
Очередной пост из серии - в развале авиапрома виноваты все кто угодно, но только не Президент и Правительство, создавшие систему планомерного развала всей промышленности России. Вы, сограждане, потерпите ещё лет так 30-ть и всё будет хорошо. А пока, читайте посты Чёрного кота просто хороших новостей про новые коровники.
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4k
Ya 59 секунд назад
Для скотов-предателей из 90х не должно быть срока давности. Должны быть ликвидированы и они и их дети, а все наворованное вернуть государству.
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7k
Kucher 2 часа назад
А теперь всякие там "аэрофлоты", "сибири" и прочие "уральские линии" летают на боингах и арбузах. Какие самолёты в компании с громким названием "победа"? Так над кем та "победа" то?
В Воронеже на "Придаче" видел эти самолёты, как раз когда Димон приезжал. А толку?
У нас хорошую, перспективую технику десятилетиями не принимают в серию. Явно кто-то сидит там наверху и ради собственного кармана лоббирует кого угодно, но только не наше производство. Один вертолёт "Ансат" чего стоит. Я когда училище военное заканчивал, ещё тогда его все нахваливали. Вот я уже на пенсии и наконец-то этот вертолёт стали производить. Такое ощущение, что специально давят всё, что может составить конкуренцию пиндосам и прочим нерусям.
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3k
Sanar Kucher 52 минуты назад
А на чём ты хочешь что бы тебя возили всякие "аэрофлоты" "сибири" и прочие? На допотопных 96х или убитых ТУ-134/154, может на АН-24 или АН-12? Авиакомпании зарабатывают деньги, а не тешат твоё самолюбие, хотели капитализма хавайте полной ложкой. Есть несколько 96-300ПУ и 96-300 "салон" помни и гордись, для вас таких даже патриотичный RRJ95 придумали, летают скоро МС-21 примут, только суперы сыпятся как сраные жигули, но это тебе как колорит, оно же почти НАШЕ.
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3k
livaneth 2 часа назад
При развале СССР всем досталось. Не только авиацию загубили.
При развале СССР всем досталось. Не только авиацию загубили.
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2k
ваня панкин 2 часа назад
все эти гайдары, лужковы , элцины - мрази убивашие собственную страну...
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7k
Kucher ваня панкин Час назад
Чёй то ты, брат только дохлятину перечислил. А рыжий, ныне здравствующий?
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8k
СПКиНР ваня панкин Полчаса назад
А путин 20 лет у власти и не при чем?
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5k
Dima 2 часа назад
К сожалению прюерспектив у ИЛ-96 нет, только штучные заказы для ВКС России и СЛО Россия. Самолёты с четырьмя двигателям уходят из коммерческой эксплуатации и производства. Такие самолеты как Боеинг 747, Эирбас 340, Эирбас 380 больше не производятся. Перевести ИЛ-96 на два двигателя практически не возможно - надо полностью перекроить планер, а так же в России нет таких мощных двигателей GE-90.
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71k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
очень надеюсь, что озвученные планы не пойдут прахом, и город Вороны и Ежа выдаст много классных полностью ОТЧЕСТВЕННЫХ самолетов
.
нам это особенно нужно, в свете судьбы "суперджета"...
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249
МИХАН Броненосец Потелкам 3 часа назад
Тоже надеюсь ..При развале СССР начали прежде всего авиацию нашу резать и банкротить (березовский падла) ..
А что то все же успели сохранить наши конструктора в своих столах в хрущевках и нищите ,чувствуя ,что Россия подымется ! Вечная им память и почтение ..НЕ ВСЕ ПРОДАЛИСЬ все же ..Если судить по нашей авиации ,ПВО и т.д.
Вот запад и воет о "русской угрозе" и всячески пытается остановить растущую мощь России ..ВАШИ санкции нам только в плюс идут ..Понимаем ,что надеется лучше на себя !!!!
Вот китайцы поют даже !!!

Ссылка youtu.be
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9k
Яромиръ МИХАН 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Иван Васильевич Броненосец Потелкам 2 часа назад
Нам много чего нужно, если хотим, чтобы Россия вернула себе суверенитет и развивалась как должно в 21 веке в соответствии с нашим потенциалом! Прежде всего собственное современное станкостроение, микроэлектроника, авиационная и космическая промышленность, и т.д.

Только вот наши потребности никак не совпадают с деятельностью колониальной администрации во главе с гауляйтером Вовой, которая последовательно уничтожает не только практически все высокотехнологические отрасли и научно-технический потенциал, но и делает всё, чтобы страна никогда не смогла восстановить нарабатываемые Союзом десятилетиями компетенции!
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