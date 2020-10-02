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Метки: прикол смешные картинки хохотальня юмор
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Вот тут всё сложно, В большинстве случаев, Тому приходилось встречаться в кадре с упитанной негритянкой, которая вела себя явно по-хозяйски с бедным котенькой...
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Том живёт в хорошем дорогом доме, который, априори, не покарману негритоске с нососчными латкам