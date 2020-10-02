Что такое «рандеву с трупом», или Самые ужасные виды казни в истории

Юридический произвол, желание держать народ в страхе и больная фантазия палачей породили жуткие виды казней, которые применялись на усмотрение властей. (ОСТОРОЖНО! ШОКИРУЮЩИЙ КОНТЕНТ!).
Справедливо, что любой преступник должен быть наказан и именно в неотвратимости кары кроется основной воспитательный эффект. Когда-то давно действовал простой принцип «око за око» и суд над злоумышленником вершили сами пострадавшие или их родственники, выбирая наказание, соответствующее тяжести проступка. Но потом право судить и карать взяло на себя государство и от прежней справедливости не осталось и следа.
Скафизм или «персидское плавание»
Персы были большими мастерами казней и пыток, поэтому неудивительно, что одно из самых отвратительных и страшных наказаний изобрели именно они. Лучше всего описал эту казнь древнегреческий писатель Плутарх, которому довелось стать ее свидетелем. Грек присутствовал при казни одного из персидских воинов по имени Митридат, который наговорил лишнего на пиру.
Этот перс совершил страшное по меркам его государства преступление — он приписал себе подвиг, который совершил царь Артарксеркс. Монарх прознал про это и приказал применить к болтуну казнь, которая называлась «скафизм». Сначала жертву раздели догола и обмазали медом и вареньем. Это делалось для того, чтобы привлечь мух, пчел и ос.
Одновременно с этим несчастного насильно поили медом и молоком, чтобы вызвать у него сильную диарею. Когда желудок и кишечник казнимого наполнились, его тело заключили в бочку, оставив снаружи только голову и конечности. Затем бедолагу бросили в пруд, где ему предстояло закончить свои дни.
Одновременно с этим несчастного насильно поили медом и молоком, чтобы вызвать у него сильную диарею. Когда желудок и кишечник казнимого наполнились, его тело заключили в бочку, оставив снаружи только голову и конечности. Затем бедолагу бросили в пруд, где ему предстояло закончить свои дни.
Так выглядел несчастный, приговоренный к скафизму
Митридат плавал в бочке, которая постепенно наполнялась его фекалиями и невыносимо страдал оттого, что личинки насекомых раздирали его тело внутри емкости. Спустя несколько дней у него начался некроз тканей и общее отравление организма продуктами разложения.
Перс беспрестанно кричал, испытывая нечеловеческие мучения, и молил о смерти, но его плачи только кормили его, чтобы он не умер раньше времени. По словам Плутарха, мучения хвастуна длились много дней и его крики прерывались лишь на то время, пока он терял сознание от боли.
Перс беспрестанно кричал, испытывая нечеловеческие мучения, и молил о смерти, но его плачи только кормили его, чтобы он не умер раньше времени. По словам Плутарха, мучения хвастуна длились много дней и его крики прерывались лишь на то время, пока он терял сознание от боли.
Смерть от тысячи порезов
Не уступали персам в изобретательности и жестокости и китайцы. Популярная в Поднебесной казнь «линчи» появилась еще до нашей эры и последний раз ее применили в 1905 году. Название этой экзекуции переводится с китайского как «долгая бесчеловечная смерть», но чаще ее называют «смертью от тысячи порезов».
Приговоренного к казни раздевали и привязывали к столбу вокруг которого собирались палачи со своими орудиями — ножами, бритвами, ножницами. Жертве наносили множество не смертельных, но очень мучительных ран режущими предметами. Резали медленно и аккуратно, но под конец казни могли разойтись и откромсать у умирающего даже конечность.
Эта казнь имела двойное значение. Во-первых, приговоренный умирал долго и мучительно от потери крови и болевого шока. А во-вторых, в Китае верили в то, что тело человека неприкосновенно и если повредить его или расчленить, то он и в загробном мире будет калекой.
Существовало несколько видов казни линчи. Первый — наиболее гуманный, начинался с того, что жертве перерезали горло, а все повреждения наносили уже его телу. Во втором случае осужденного накачивали опиумом так, что он не чувствовал боли и оставался в сознании, наблюдая, как от его тела отделяют куски. При третьем способе сначала ослепляли жертву, чтобы та не видела мучителей и саму казнь, но могла полностью сконцентрироваться на своих страданиях.
Эта казнь имела двойное значение. Во-первых, приговоренный умирал долго и мучительно от потери крови и болевого шока. А во-вторых, в Китае верили в то, что тело человека неприкосновенно и если повредить его или расчленить, то он и в загробном мире будет калекой.
Существовало несколько видов казни линчи. Первый — наиболее гуманный, начинался с того, что жертве перерезали горло, а все повреждения наносили уже его телу. Во втором случае осужденного накачивали опиумом так, что он не чувствовал боли и оставался в сознании, наблюдая, как от его тела отделяют куски. При третьем способе сначала ослепляли жертву, чтобы та не видела мучителей и саму казнь, но могла полностью сконцентрироваться на своих страданиях.
Процесс казни. Документальная хроника
Но даже после того, как несчастный умирал, его не оставляли в покое. Тело преступника расчленяли и кремировали, чтобы он не мог полноценно существовать в мире мертвых или продавали труп фармацевтам и знахарям, которые изготавливали из него порошки, снадобья, микстуры и талисманы. В таком случае от мертвеца тоже практически ничего не оставалось для загробной жизни.
Испытание самурайских мечей «тамэсигири»
Знаменитые японские катаны, изготовленные известными мастерами-оружейниками, в древности проверяли на бамбуковых стеблях, тюках рисовой соломы и даже тонких листах металла. Испытание это считали настоящим искусством и называли «тамэсигири». Но в эпоху Эдо испытывать мечи начали на приговоренных к смерти преступниках.
Связанного человека укладывали на небольшую возвышенность, не более полуметра. Затем на его теле рисовали линии, по которым планировалось рассечь тело на части. После этого один или несколько самураев наносили удары мечами, проверяя остроту клинки и испытывая твердость своей руки.
Сначала преступникам отсекали руки и ноги, затем перерубали тело пополам и напоследок лишали головы. Мастера меча хорошо знали, как наносить удары, чтобы жертва оставалась живой как можно дольше. Существовали даже особые названия линий, по которым наносили удары: «Таби гата» — разрез на лодыжке, «о-кеса» — диагональная рана бедра.
Сначала преступникам отсекали руки и ноги, затем перерубали тело пополам и напоследок лишали головы. Мастера меча хорошо знали, как наносить удары, чтобы жертва оставалась живой как можно дольше. Существовали даже особые названия линий, по которым наносили удары: «Таби гата» — разрез на лодыжке, «о-кеса» — диагональная рана бедра.
В японском фольклоре существует анекдот, связанный с этим видом казни. Однажды один из приговоренных к рассечению мечами перед самой казнью с грустью сказал, что если бы знал, что его убьют таким способом, то специально проглотил бы побольше камней, чтобы насолить самураям и повредить их драгоценные мечи.
Брак с мертвецом
Но замысловатые казни существовали не только в Азии, но и в Европе. Настоящими мастерами убийства были этруски, населявшие Апеннинский полуостров до того, как образовалась Римская империя. Позднее благородные римляне возродили этот ужасный способ казни и назвали его Nupta Contagioso (брак с мертвым).
Приговоренного к такому способу смерти привязывали к трупу особым способом. Античный поэт Вергилий описывает это в своей поэме «Энеида» как «лицо к лицу, рука к руке». После этого связку из мертвеца и приговоренного укладывают на землю и оставляют в покое.
Мертвое тело, начав разлагаться, привлекает к себе множество насекомых и быстро покрывается слоем личинок. Черви поедают не только мертвеца, но и привязанного к нему человека, который мучился и громко молил о пощаде. В эту казнь закладывали философский смысл — труп воспринимался как зеркальное отображение преступника. Чаще всего связывали вместе убийцу и его жертву — считалось, что между ними возникала при этом незримая тесная связь.Палачи тщательно следили за тем, чтобы жертва не умерла раньше времени от жажды, голода и жары. Ее кормили, поили водой и закрывали от палящего солнца. После смерти приговоренного тела не спешили убирать — казнь считалась свершившейся, лишь когда жертва и ее убийца становились неотличимы из-за разложения.
Мертвое тело, начав разлагаться, привлекает к себе множество насекомых и быстро покрывается слоем личинок. Черви поедают не только мертвеца, но и привязанного к нему человека, который мучился и громко молил о пощаде. В эту казнь закладывали философский смысл — труп воспринимался как зеркальное отображение преступника. Чаще всего связывали вместе убийцу и его жертву — считалось, что между ними возникала при этом незримая тесная связь.Палачи тщательно следили за тем, чтобы жертва не умерла раньше времени от жажды, голода и жары. Ее кормили, поили водой и закрывали от палящего солнца. После смерти приговоренного тела не спешили убирать — казнь считалась свершившейся, лишь когда жертва и ее убийца становились неотличимы из-за разложения.
Все описанные казни проводились публично, в назидание другим. Вообще, наглядность наказания раньше ценилась очень высоко и специально для устрашения народа придумали немало жутких сооружений, например, парижский Монфокон — самая большая и жуткая в истории виселица.
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