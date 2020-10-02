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Что такое «рандеву с трупом», или Самые ужасные виды казни в истории

Что такое «рандеву с трупом», или Самые ужасные виды казни в истории (9 фото)

Автор:
02 октября 2020 18:17
Метки: история   казни   факты   фото   
1693
9
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Юридический произвол, желание держать народ в страхе и больная фантазия палачей породили жуткие виды казней, которые применялись на усмотрение властей. (ОСТОРОЖНО! ШОКИРУЮЩИЙ КОНТЕНТ!).

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Метки: история   казни   факты   фото   
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737
Сергей 2 часа назад
умели в старые времена люди развлекаться ))
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7k
Alexander 9 минут назад
Мученице - моё развлеченице.
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310
Gamak 14 минут назад
Просто сайт хорошего настроения
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24k
Acu900 55 минут назад
Думаете средневековые казни ушли в прошлое? Вот в разделе Адок Бразилия с Мексикой соревнуются у кого казни изощреннее. Вот Мексика по очкам лидирует, один раз мужику заживо сердце вырезали и съели и другой пост - мужику заживо лицо сожгли. В обоих случаях жертвы были наркокурьерами. Так что эти ребята из Южной Америки дадут фору любому средневековому инквизитору...
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17k
turyst Acu900 42 минуты назад
Они переняли опыт поколений.
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53k
Почитатель стекломоя Час назад
Что такое «рандеву с трупом», или Самые ужасные виды казни в истории
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30k
Элек Мек Час назад
Просто п.и.з.д.е.ц какой позитивный пост.
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29k
Опаньки Час назад
компьютерные игры порождают жестокость, говорила мне мама
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25k
Fat Lynx Опаньки 54 минуты назад
просто раньше не особо было с развлечениями
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3k
livaneth 2 часа назад
"Но потом право судить и карать взяло на себя государство и от прежней справедливости не осталось и следа."
Спросим так: Какое наказание было бы справедливым для Андрея Чикатилло? А Советская Фимида, отличавшаяся не столько справедливостью, сколько гуманизмом, его всего-лишь расстреляла.
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7k
Prostovopros 2 часа назад
Кому-то такие посты поднимают настроение?
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29k
Опаньки Prostovopros Час назад
конечно. Сразу говоришь спасибо, что не живешь в те времена
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27
Дядя Витя 2 часа назад
Всё это херня, по сравнению с пытками пиндосов!
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30k
Элек Мек Дядя Витя Час назад
Расскажи как они тебя пытали.
Расскажи как они тебя пытали.
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715
Kariya 2 часа назад
И не помогало это никак в усекновении преступлений как таковых, зато зрелище было)
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55k
Александр Ломовицкий Kariya Час назад
помогало еще как . не было бы показухи было бы больше желающих убить или оскорбить правителя или своровать
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715
Kariya Александр Ломовицкий 43 минуты назад
Митридату это скажи, который ляпнул вперед мозга, а его за это медом и в озеро.
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55k
Александр Ломовицкий Kariya 14 минут назад
синька-чмо . не умеешь пить не начинай. я не умею поэтому не пью в компании а пью один .
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715
Kariya Александр Ломовицкий 6 минут назад
Ну так я про то же. Львиная доля преступлений происходит из-за дурости или нужды. Вот напьешься ты случайно в компании, а раз пить не умеешь, как по ходу не умел и Митридат, то язык до того же в то время мог довести. Про нужду, когда например жрать нечего и крадешь хлеб, даже зная, что за это руку отрубят, если поймают, я уже и вовсе не говорю. Короче, чем хлеще наказания, тем лучше шифроваться обычно учатся.
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