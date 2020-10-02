Что такое «рандеву с трупом», или Самые ужасные виды казни в истории

Приговоренного к казни раздевали и привязывали к столбу вокруг которого собирались палачи со своими орудиями — ножами, бритвами, ножницами. Жертве наносили множество не смертельных, но очень мучительных ран режущими предметами. Резали медленно и аккуратно, но под конец казни могли разойтись и откромсать у умирающего даже конечность.



Эта казнь имела двойное значение. Во-первых, приговоренный умирал долго и мучительно от потери крови и болевого шока. А во-вторых, в Китае верили в то, что тело человека неприкосновенно и если повредить его или расчленить, то он и в загробном мире будет калекой.



Существовало несколько видов казни линчи. Первый — наиболее гуманный, начинался с того, что жертве перерезали горло, а все повреждения наносили уже его телу. Во втором случае осужденного накачивали опиумом так, что он не чувствовал боли и оставался в сознании, наблюдая, как от его тела отделяют куски. При третьем способе сначала ослепляли жертву, чтобы та не видела мучителей и саму казнь, но могла полностью сконцентрироваться на своих страданиях.