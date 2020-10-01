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Все так и было: СССР 70-80-х на любительских снимках советских граждан

Все так и было: СССР 70-80-х на любительских снимках советских граждан (40 фото)

Автор:
01 октября 2020 22:00
Метки: народ   ретро   страна   фото   
881
40
Некоторые снимки советских фотолюбителей не уступали по уровню работам профессионалов. Но главное, что любительская фотосъемка наиболее честно и полно передавала жизнь обычных советских граждан.
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Метки: народ   ретро   страна   фото   
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8  комментариев
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65k
Варакин Алексей 6 часов назад
Чета вспомнил...машин не было ,зато лодок моторных- тьма, все берега были в лодочных станциях
Чета вспомнил...машин не было ,зато лодок моторных- тьма, все берега были в лодочных станциях
Чета вспомнил...машин не было ,зато лодок моторных- тьма, все берега были в лодочных станциях
Чета вспомнил...машин не было ,зато лодок моторных- тьма, все берега были в лодочных станциях
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66k
Фома 5 часов назад
Комментарий к фото
Дроздов засмотрелся так, наверное букашку неизвестную увидел.
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32
СуньВЧуньХань или просто Волк 5 часов назад
прям красота везде. чистенько, аккуратненько, дофига всего. эх, лепота.
А как же что-то типа как на фото? Дефицит товаров, очереди, разруха, алкашни много, разруха, бедность?
В мск может быть и хорошо было, а за мкадом? да, за мкадом тоже жизнь есть.

Заголовок бы переименовать. Было по-разному. А здесь выбрано все только гуд. Судя по заголовку, был рай некий, который потом развалили))
А о чем это я, здесь же не принято говорить плохо об "совке".

прям красота везде. чистенько, аккуратненько, дофига всего. эх, лепота. А как же что-то типа как на фото? Дефицит товаров, очереди, разруха, алкашни много, разруха, бедность? В мск может быть и хорошо было, а за мкадом? да, за мкадом тоже жизнь есть. Заголовок бы переименовать. Было по-разному. А здесь выбрано все только гуд. Судя по заголовку, был рай некий, который потом развалили)) А о чем это я, здесь же не принято говорить плохо об "совке".
прям красота везде. чистенько, аккуратненько, дофига всего. эх, лепота. А как же что-то типа как на фото? Дефицит товаров, очереди, разруха, алкашни много, разруха, бедность? В мск может быть и хорошо было, а за мкадом? да, за мкадом тоже жизнь есть. Заголовок бы переименовать. Было по-разному. А здесь выбрано все только гуд. Судя по заголовку, был рай некий, который потом развалили)) А о чем это я, здесь же не принято говорить плохо об "совке".
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6k
Andrei СуньВЧуньХань или просто Волк 5 часов назад
А это было несколько позже.
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4k
Владимир Andrei 5 часов назад
Это вы 90е выложили в чб цвете.
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856
Шурман Andrei 5 часов назад
Я бы сказал намного позже , еще бы фотки талонов прикрепил , у нас на хлеб были , в день на семью буханка . Было и такое что просил пол кирпичика с утра а к вечеру еще пол кирпичика
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3k
Убийца Прохиндеев СуньВЧуньХань или просто Волк Час назад
Пид*р, хватит перестроечное время пришедших "либеральных" воров за советское выдавать, уже вам сколько сказали?
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12k
Alex 6 часов назад
Автор по внимательнее, подписи к фото копипастил не глядя....
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