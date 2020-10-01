Все так и было: СССР 70-80-х на любительских снимках советских граждан

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01 октября 2020 22:00
Некоторые снимки советских фотолюбителей не уступали по уровню работам профессионалов. Но главное, что любительская фотосъемка наиболее честно и полно передавала жизнь обычных советских граждан.
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Ленинские горы Вячеслав Бычков, сентябрь - октябрь 1977 года, г. Москва
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«Село Шушенское, улица Ленина» Сергей Сухарев, май 1977 года, Красноярский край
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В Анапе. Неизвестный автор, июль 1972 года, Краснодарский край
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Пассажир Сергей Сухарев, октябрь 1977 года
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Улочка Сухума Сергей Сухарев, ноябрь 1977 года, Абхазская АССР, г. Сухум
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Первомайская демонстрация С. Тарасенко, 1 мая 1973 года, Воронежская обл., г. Лиски
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Семья Сысоевых. Ирина, Катенька, Константин Сергей Сухарев, декабрь 1977 года, Тульская обл., г. Новомосковск
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Семья, 15 июля 1977 года, Башкирская АССР, г. Уфа
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Петр Второв и Николай Дроздов на приеме в Ашхабаде Неизвестный автор, 4 октября 1978 года, Туркменская ССР, г. Ашхабад
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«Познание мира» Неизвестный автор, 17 августа 1973 года
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Без названия Юрий Зак, ноябрь - декабрь 1978 года, г. Москва, ул. Горького
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На концерте агитбригады студентов Сергей Сухарев, июнь - август 1978 года, Хакасская АО, Усть-Абаканский р-н
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Девишник. Неизвестный автор, май - сентябрь 1979 года, г. Москва
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Группа «Последний шанс» Сергей Сухарев, октябрь 1977 года, Московская обл.
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Осенняя прогулка Неизвестный автор, 1974 год, г. Ленинград
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«Площадь 1905 года» Данил Малей, январь 1970 года, г. Свердловск
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Пока класс собирает металлолом Павел Сухарев, октябрь 1977 года, г. Москва
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Поцелуй Неизвестный автор, 1970-е, фото с пленки, найденной на улице
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На бревнах летом Неизвестный автор, 1975 - 1978 год, Калининская обл., дер. Берниково
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На лавочке у дома Неизвестный автор, 1980 - 1982 год, Калининская обл., дер. Берниково
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«Учет товара в радиотоварах» Павел Сухарев, июнь - август 1980 года, г. Москва
25.
Гараж в Черемушках Валерий Усманов, 1980 год, г. Москва
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Празднование последнего звонка в Москве Иван Второв, 25 мая 1981 года, г. Москва, пр-т Мира
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Саяны Роман Говорин, 1981 год
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Дети играют на улице Алексей Бадерко, июль - декабрь 1981 года, Латвийская ССР, г. Лиепая
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Вид с Костомаровского моста на Спасо-Андроников монастырь Олег Линев, 2 мая 1981 - 4 сентября 1982 года, г. Москва
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Молодая пара Владимир Куликов, 1 июля 1981 - 20 августа 1981 года, г. Минск
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После работы. Механический завод Виктор Колонтаев, 14 июля 1982 года, г. Норильск
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Эдита Пьеха на встрече с моряками Северного флота Неизвестный автор, 1983 год, Мурманская обл., пгт. Ревда
33.
Первомайская демонстрация С. Тарасенко, 1 мая 1983 года, Воронежская обл., г. Лиски
34.
Студенты-биологи перед биофаком МГУ Неизвестный автор, сентябрь 1984 года, г. Москва
35.
Худсовет принимает панно Александр Бобкин, 1 апреля 1983 года, г. Новокузнецк
36.
У вечного огня в Юбилейном парке в Феодосии Неизвестный автор, 1981 год, Крым, г. Феодосия
37.
лица Бардина Александр Бобкин, 29 мая 1985 года, г. Новокузнецк
38.
На Софийской набережной Олег Линев, 1980 - 1982 год, г. Москва
39.
Дети на бревнах Неизвестный автор, 1983 - 1985 год, Калининская обл., дер. Берниково
40.
Одноклассники. Неизвестный автор, март 1985 года, Курская обл., Черемисиновский р-н, с. Новые Савины, д. Серединка
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А как же что-то типа как на фото? Дефицит товаров, очереди, разруха, алкашни много, разруха, бедность?
В мск может быть и хорошо было, а за мкадом? да, за мкадом тоже жизнь есть.
Заголовок бы переименовать. Было по-разному. А здесь выбрано все только гуд. Судя по заголовку, был рай некий, который потом развалили))
А о чем это я, здесь же не принято говорить плохо об "совке".