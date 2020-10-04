Основная причина, по которой я больше никогда не вернусь в офис (и дело не в харассменте)

За период карантина я наконец поняла, что больше не хочу возвращаться в офис. Раньше у меня не было опыта работы на фрилансе, но теперь я точно знаю, что удаленка - гораздо лучше. Не понимаю людей, которые говорят, что работать в пижаме - отстой. Дома не только комфортно, но и безопасно. Сейчас я расскажу, какой жирный минус работы в офисе лично для меня.



Раньше, когда я сидела в офисе, то постоянно болела. Коллеги периодически приходили сопливые, не брали больничные, переносили болезнь, как обычно говорят, на ногах. Из-за таких идиотов я регулярно болела. Нет, дело не в моем слабом иммунитете, а в том, что болезнь ходила по кругу. Хоть чесноком обвешивайся, когда по 8 часов за соседним столом, в 4-х стенах, маячит инфекция, сложно противостоять вирусу. Сначала один ходит с температурой, не отсиживаясь дома и заражая других, потом второй… И так по кругу. В период сезонных простуд, пока все по несколько раз не переболеют, я могла дважды брать больничный.



Казалось бы, все взрослые люди, не в школе и не в садике, где всякие болячки быстро распространяются, но все равно такая фигня была регулярно. А вас не бесят такие люди?