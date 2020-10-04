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Основная причина, по которой я больше никогда не вернусь в офис (и дело не в харассменте)

Основная причина, по которой я больше никогда не вернусь в офис (и дело не в харассменте) (1 фото)

Автор:
04 октября 2020 07:33
Сообщество : Истории из жизни
Метки: жиза   истории   истории из жизни   офис   офисный работник   
2163
1
Нет, ничего ужасного, никаких интриг, просто история от бывшего офисного работника, который кардинально изменил свою жизнь.

Источник:

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Метки: жиза   истории   истории из жизни   офис   офисный работник   
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5k
Крот Час назад
"...А вас не бесят такие люди?..."

Лично меня больше бесят тупые копипастеры, которые в конец засрали сайт своими говнопостами
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383
laptignu 4 минуты назад
Добро пожаловать в человечество.
Люди - социальный вид. Если хочешь жить в одиночестве, надо было рождаться кротом, например.
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1k
Том Сойер Полчаса назад
Ладно работа, а в магазине, общественном транспорте, в тех же поликлиниках , где берут больничный - там что, нет болеющих людей? Не, то что народ приходит заболевшим на работу - это плохо априори, но заразиться ОРЗ можно где угодно.
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3k
4ijik 59 минут назад
Гражданочка посидит годик дома, иммунитет ослабнет, прокатится разок в метро, ну или в толпе пройдется, вот тогда и увидит, как хреново жить в аквариуме. Иммунка не имеющая антител к новым вирусам с ума сойдет.
А так да, пусть дома сидит.
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18k
Вишенка Крокодилова Час назад
Как раз дело в слабом иммунитете. Если болезнь "ходит по кругу", должен вырабатываться иммунитет.
Работая преподавателем при ежедневных контактах с сотней человек, я болела 1-2 раза в год. Это при том, что зимой аудитории не отапливались (при Украине было).
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