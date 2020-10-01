Российский браконьер выловил в реке крокодила, но не растерялся и попытался его разделать

На Алтае браконьер выловил вместо рыбы крокодила в состоянии анабиоза и принялся его разделывать, но был остановлен инспекторами Министерства природных ресурсов и экологии. Об этом рассказал замминистра природных ресурсов и экологии региона Максим Катернюк.

"Это было прошлой осенью в Усть-Калманском районе. Мы этот случай тогда даже не афишировали – слишком уж экзотический, как так - крокодил в сибирской реке? Кажется, что выдумки, но это реально было. В общем, задержали нарушителя, который ночью «лучил» (это когда рыбачат с фонарем, привлекая крупную рыбу). Он сам не ожидал – увидел огромное существо, думал таймень или щука, а это оказался крокодил в состоянии анабиоза, он сам не поверил своим глазам", - рассказал Катернюк.