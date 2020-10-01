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Российский браконьер выловил в реке крокодила, но не растерялся и попытался его разделать

Российский браконьер выловил в реке крокодила, но не растерялся и попытался его разделать (3 фото)

Автор:
01 октября 2020 16:15
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: алтай   анабиоз   крокодил   курьез   река   улов   
1651
3

Русскому мужику что щука, что крокодил, что чудище лох-несское: поймав рептилию в анабиозе, рыбак немного удивился, почесал затылок и давай ее разделывать, пока не проснулась. К сожалению, жена браконьера осталась без модных туфель - мужчину задержали природоохранники, тушу изъяли и пообещали в следующий раз выписать штраф за ночную ловлю крокодилов с фонарем.

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Метки: алтай   анабиоз   крокодил   курьез   река   улов   
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49k
pynh 48 минут назад
Российский браконьер выловил в реке крокодила, но не растерялся и попытался его разделать
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25k
Fat Lynx 13 минут назад
"но был остановлен инспекторами Министерства природных ресурсов и экологии" - это должна была быть их добыча?
"тушу изъяли и пообещали в следующий раз выписать штраф" - я так понимаю, что расплатился шкурой крокодильей? До слез, сука!
"так как лицензии на ловлю крокодила у рыбака внезапно не оказалось" - сука! что там на Алтае происходит?
"хозяева взяли его с собой летом на рыбалку. Но он сбежал" - ВСЕ,БЛЯ! Рыдаю в голос!
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260
Nane First NameLast 16 минут назад
Жена мужу заказала крокодиловые сапоги. Ну тот приехал на реку - смотрит - крокодил плывет. Он в него БА-БАХ! Крокодил кверху пузом. Мужик смотрит и говорит - и этот без сапог!
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27k
winergy2012 Полчаса назад
Вот же ж живодер.
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2k
ваня панкин Полчаса назад

Российский браконьер выловил в реке крокодила, но не растерялся и попытался его разделать
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18k
Альберт Полчаса назад
"...жена браконьера осталась без модных туфель..."
Зато у жен сотрудников инспекции появились сумочки из кожи крокодила.
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260
Nane First NameLast Альберт 14 минут назад
На всех такой шкуры не хватит. Женам сделают клатчи, а мужикам портмоне.
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7k
Vlad Полчаса назад
да ла-адно, вечная мерзлота тает постепенно, вот он и того... только-только от анабиоза отходить стал, как этот с фонарем плывет.
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9k
Taximaxi Полчаса назад
Рыбак в состоянии делириума,выловил крокодила в состоянии анабиоза,но был отпущен рыбинспекторами в состоянии полного оху’ения,за то,что был в состоянии платёжеспособности!
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25k
labuda.blog 37 минут назад
Это не крокодил, это челябинская ящерица!
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37
Никита 40 минут назад
Сибирских крокодилов мало кто видел,потому что они редко оставляют свидетелей.
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443
zu4ara 44 минуты назад
Данди одобряет !

Данди одобряет !
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2k
Вадим Игнатьев 51 минуту назад
Российский браконьер выловил в реке крокодила, но не растерялся и попытался его разделать
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1k
Дарвин и аморальная премия 55 минут назад
Я тоже с холодами впадаю в анабиоз
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29k
Опаньки Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
опасайся мужиков с фонариками
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443
zu4ara 56 минут назад
Что ,уже даже сибирских тритонов ловить нельзя ?
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44k
Albert GER zu4ara Полчаса назад
без фонаря можно
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