Российский браконьер выловил в реке крокодила, но не растерялся и попытался его разделать

Русскому мужику что щука, что крокодил, что чудище лох-несское: поймав рептилию в анабиозе, рыбак немного удивился, почесал затылок и давай ее разделывать, пока не проснулась. К сожалению, жена браконьера осталась без модных туфель - мужчину задержали природоохранники, тушу изъяли и пообещали в следующий раз выписать штраф за ночную ловлю крокодилов с фонарем.
На Алтае браконьер выловил вместо рыбы крокодила в состоянии анабиоза и принялся его разделывать, но был остановлен инспекторами Министерства природных ресурсов и экологии. Об этом рассказал замминистра природных ресурсов и экологии региона Максим Катернюк.
"Это было прошлой осенью в Усть-Калманском районе. Мы этот случай тогда даже не афишировали – слишком уж экзотический, как так - крокодил в сибирской реке? Кажется, что выдумки, но это реально было. В общем, задержали нарушителя, который ночью «лучил» (это когда рыбачат с фонарем, привлекая крупную рыбу). Он сам не ожидал – увидел огромное существо, думал таймень или щука, а это оказался крокодил в состоянии анабиоза, он сам не поверил своим глазам", - рассказал Катернюк.
Природоохранники изъяли тушу рептилии, так как лицензии на ловлю крокодила у рыбака внезапно не оказалось (дома, наверное, забыл). При этом инспекторы пригрозили мужчине в следующий раз выписать штраф за незаконный промысел - ловлю рыбы с фонарем.
Каким образом крокодил оказался в сибирской реке остается загадкой. Катернюк предположил, что, скорее всего, хозяева взяли его с собой летом на рыбалку. Но он сбежал и до осени охотился на уток у реки. А когда стало прохладно рептилия впала в анабиоз, и поэтому шансов дожить до зимы у теплолюбивого крокодила не было.
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"тушу изъяли и пообещали в следующий раз выписать штраф" - я так понимаю, что расплатился шкурой крокодильей? До слез, сука!
"так как лицензии на ловлю крокодила у рыбака внезапно не оказалось" - сука! что там на Алтае происходит?
"хозяева взяли его с собой летом на рыбалку. Но он сбежал" - ВСЕ,БЛЯ! Рыдаю в голос!
Зато у жен сотрудников инспекции появились сумочки из кожи крокодила.