Аудиокассетный голод в СССР. Как народ выходили из положения

Парадокс, но аудиокассеты в СССР начали выпускать раньше, чем кассетные магнитофоны, в 1967 году. Формы для отливки корпусов были закуплены в США и на первой партии четко виднелось "Made in USA". Оплошность быстро исправили. Следующая партия уже выглядела так:
Кассета называлась "Протон МК-60", но почему надпись была не типографская, а штампом. Стоила кассета 6р-00коп. Вскоре отказались от такой роскоши как пять винтов с гайками и оставили только один - центральный
Видимо за рацпредложение кому то дали премию и вскоре кассеты начали выпускать совсем неразборные.
Не стоит ругать конструкторов за убогость внешнего вида. На момент начала производства эти кассеты были "на уровне зарубежных производителей". Для примера внешний вид кассеты Sony тех лет.
Это иностранные фирмы меняли дизайн практически ежегодно, а в СССР было жесткое понятие "ГОСТ" и кассеты штамповали десятилетиями в одном дизайне.
Магнитная лента в кассетах сначала была привозная, из ГДР. Производила ее «Filmfabrik Wolfen». Вскоре линии по производству пленки запустили и в СССР, причем сразу на нескольких химкомбинатах (Свема, Тасма, Славич)-иначе было не осилить требуемый объем выпуска.
Рос ассортимент и объемы выпуска кассетных магнитофонов. В течении 70х годов было освоено производство 36 моделей
При всем при этом производство аудиокассет спокойно успевало за спросом-в магазинах кассеты всегда были в продаже и стоили 4 руб-10коп.(не знаю откуда такая наценка была, но во всех магазинах цена была именно такой) Вот магнитная лента на катушках раскупалась очень быстро, хоть была и дороже.
Ситуация резко поменялось в начале 80х годов: кассеты пропали с прилавков. Мы поначалу не переживали-завезут еще. Но время шло и завозов не было. Стало понятно, что кассеты "испаряются" по пути к покупателю.
Мы народ ушлый, нас голыми
руками прилавками не возьмешь- отправили гонца в областной центр, откуда он привез записанные кассеты "Мелодия"
Чуть дороже, но зато все с кассетами. Вскоре и этот канал поставки закрылся. Вернее выкладывали на продажу так же, но их раскупали быстро.
Тут узнаем, что знакомый парень поступил в столичный институт связи, на заочное отделение. Дважды в год он начал ездить, за государственный счет, сдавать сессию и привозил нам кассеты. Вот так среди наших кассет появились "DENON", "MAXELL", "BASF", "AGFA", "SONY".
Тут уж пришлось всем сделать профилактику своих кассетников: если усилие подмотки недостаточно, то тонкую импортную пленку затягивало на прижимной ролик тонвала. Естественно, стали чаще чистить головки магнитофонов. И не говорите про чистящие кассеты, чистый спирт или вот такие наборы от 77 года:
Ничего этого у нас и в помине не было: ватная палочка на спичинки и одеколон (а кто то и водкой)-вот весь наш чистящий набор.
Поначалу многие любили пользоваться интересным преимуществом аудиокассет: возможностью защитить от случайного стирания ценной записи. На катушечных магнитофонах такого не было. Практически на всех кассетах были выломаны "предохранители"
Проходит время, запись перестает быть "ценной" и для записи новых песен на кассету нужно восстановить предохранительную планку. Вот здесь наступало буйство фантазии и находчивости: изолента, жеванная бумага, ластик, пластилин и т.д.
Ну и надо упомянуть хромоксидные кассеты. Их появление в продаже с ликованием встретили меломаны-наконец то качество будет на уровне катушечников!
По качеству до катушечников дойти не удалось, а зато головки стачивала пленка просто отменно. Хотя и утверждали, что пленка немецкая, сделанная на фирме ORWO (ГДР) и абразивность уменьшена "в надцать раз"-магнитной головки на год эксплуатации не хватало. Эта проблема дополнила список мечтаний мальчишек пунктом "сендастовая головка 3Д24.080", а позже и "стеклоферритовая головка 3Д24.752У".
С распадом СССР в страну хлынул поток аудиокассет всевозможных фирм. Привозили конечно, что подешевле: Корея, Малайзия, Гонконг. Как то незаметно качество иностранных кассет сравнялось с отечественным. К великому сожалению, не за счет подъема качества российских производителей, а за счет снижения качества иностранных фирм.
Не хочется статью заканчивать на грустной ноте. Вспомните наши "домики" для хранения кассет
Ну и немного критики в адрес акул капитализма:
В то время, когда советские меломаны "голодали" без кассет, западных производителей "душил кризис перепроизводства". В погоне за кошельком покупателя фирмам приходилось постоянно экспериментировать с дизайном-как иначе выделится среди конкурентов. Вы только гляньте на это "безобразие":
Разве может самая крутая флешка или карта памяти офигительного объема, порадовать взор магией размеренного вращения катушек кассеты в магнитофоне.
Источник:
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Функционал важен.
А дизайн засунутой в магнитофон кассеты все равно никому не виден. А вынутая из магнитофона кассета прячется в свой кассетный футляр.
Для которого самое важное - наличие на нем надписей о содержимом. Которые и занимают практически всю свободное место на поверхностях этого футляра.
Японский кассетник: Мне хозяин новую кассету принёс, обалдеть: феррум-хром, тоненькая, нежная - не идёт, а скользит!
Электроника-302: Ух ты, здорово! Дашь пожевать?
Хуже кассет я не встречал в своей жизни.
Ёко.
Потом еще были лицензионные от Студия Гала и подобных, приличного качества.
Пореже появлялись Denon и Basf. Считались чуть получше, хотя цена была такая же. Их разбирали.
Хотя, может это у нас в Эстонии только так было.
и само собой фоты столь уникального образца не нашлось?