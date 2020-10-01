Аудиокассетный голод в СССР. Как народ выходили из положения

Это иностранные фирмы меняли дизайн практически ежегодно, а в СССР было жесткое понятие "ГОСТ" и кассеты штамповали десятилетиями в одном дизайне.

Магнитная лента в кассетах сначала была привозная, из ГДР. Производила ее «Filmfabrik Wolfen». Вскоре линии по производству пленки запустили и в СССР, причем сразу на нескольких химкомбинатах (Свема, Тасма, Славич)-иначе было не осилить требуемый объем выпуска.

Рос ассортимент и объемы выпуска кассетных магнитофонов. В течении 70х годов было освоено производство 36 моделей