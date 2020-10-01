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Аудиокассетный голод в СССР. Как народ выходили из положения

Аудиокассетный голод в СССР. Как народ выходили из положения (36 фото + 1 гиф)

Автор:
01 октября 2020 11:58
Метки: Аудиокассеты   СССР   интересно   
2406
37

Парадокс, но аудиокассеты в СССР начали выпускать раньше, чем кассетные магнитофоны, в 1967 году. Формы для отливки корпусов были закуплены в США и на первой партии четко виднелось "Made in USA". Оплошность быстро исправили. Следующая партия уже выглядела так:

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Метки: Аудиокассеты   СССР   интересно   
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45  комментариев
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2k
Алексей 5 часов назад
Ну почему в нашей стране в то время почти всё, что делалось для людей было таким уродливым и корявым? Сравнить наши и зарубежные кассеты.
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1k
Николай Алексей 3 часа назад
потому что не было маркетологов, теперь маркетологов много но твоей страны нет.
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3k
Mike Snow 9 минут назад
у нас дома советских вообще не было. Сони, Агфа, Макселл, Денон...
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4k
Дмитрий 15 минут назад
У меня была Весна-202.Еще школьником был. А кассеты дороговаты. Короче - поставили стерео-головку и тумблер, можно было слушать/писать либо одну (любую) дорожку, либо обе сразу. Помню, возникла проблема: магнитофон возбуждался когда один из каналов был без нагрузки. Поставили в углу еще одну головку как балласт. И все заработало. Много лет она мне прослужила. Большая часть кассет была с двойной записью.
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4k
ZiDAN10 21 минуту назад
Аудиокассетный голод в СССР. Как народ выходили из положенияПосмотреть
Аудиокассетный голод в СССР. Как народ выходили из положения
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2k
ваня панкин ZiDAN10 14 минут назад
вызов принят...

вызов принят...Посмотреть
вызов принят...
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3k
Vladimir Yezhak 51 минуту назад
Цуко, аж до слёз!!!
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−14
Атомный Крот Час назад
Дизайн - это последнее, что меня заинтересовало бы в кассете.

Функционал важен.

А дизайн засунутой в магнитофон кассеты все равно никому не виден. А вынутая из магнитофона кассета прячется в свой кассетный футляр.
Для которого самое важное - наличие на нем надписей о содержимом. Которые и занимают практически всю свободное место на поверхностях этого футляра.
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7k
Максим Час назад
В звукозаписи, выбирай что записать и тебе за четвертак на имортной, а за 15р. на отечественной запишут.
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764
all7ex Час назад
продавались и такие полезности...
продавались и такие полезности...
продавались и такие полезности...
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2k
ваня панкин 2 часа назад
в 82-м году у меня в гастрономе на штучном отделе продавали кассеты - денон, агфа, максвелл и сони... 9 руб штука... приходилось покупать экономя на завтраках, операция "хрусталь" (благо парк был рядом, как и приемка напротив подъезда)...
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49k
Андрей 3 часа назад
Разговор двух магнитофонов:
Японский кассетник: Мне хозяин новую кассету принёс, обалдеть: феррум-хром, тоненькая, нежная - не идёт, а скользит!
Электроника-302: Ух ты, здорово! Дашь пожевать?
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690
YAKOV 3 часа назад
Аудиокассетный голод в СССР. Как народ выходили из положения
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17k
Will2006 YAKOV 57 минут назад
Никакой - такого вида гелевые ручки появились позже. Для аутентичности нужен или карандаш или вот такая
Никакой - такого вида гелевые ручки появились позже. Для аутентичности нужен или карандаш или вот такая ручка, но эти ручки "проваливались" и не захватывали ролик пленки
ручка, но эти ручки "проваливались" и не захватывали ролик пленки
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6k
Barachek_Obachek 3 часа назад
"на уровне зарубежных производителей" это когда было такое? Внешний вид соньки да похожь но плёнка в наших была дерьмовой
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6k
Barachek_Obachek 3 часа назад
Ещё во многих авто магнитолы с кассетами стоят
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1k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
Прикольная кассета. На 10 минут походу ))
Прикольная кассета. На 10 минут походу ))
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9k
alexis Свирепый Бамбр 3 часа назад
Это демонстрационная кассета, шла с майфуном в комплекте.
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9k
Denissg Свирепый Бамбр 3 часа назад
Демонстрационная. Написано же "не для продажи".
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4k
Александр Свирепый Бамбр 2 часа назад
В 1985 году покупал магнитолу Sharp в "Березке", в комплекте была демонстрационная кассета с парой песен.

В 1985 году покупал магнитолу Sharp в "Березке", в комплекте была демонстрационная кассета с парой песен.
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6k
Андрей А 4 часа назад
Помню вот такие в конце 80х меняли у нас во вторсырье на макулатуру и всякую хрень. Мы -школьники по 10 норм туда сдавали)))
Хуже кассет я не встречал в своей жизни.
Ёко.
Помню вот такие в конце 80х меняли у нас во вторсырье на макулатуру и всякую хрень. Мы -школьники по 10 норм туда сдавали))) Хуже кассет я не встречал в своей жизни. Ёко.
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2k
ваня панкин Андрей А 2 часа назад
не-е вот еще самые уепищные кассеты были и ей подобные... кажись откуда-то из арабии...
не-е вот еще самые уепищные кассеты были и ей подобные... кажись откуда-то из арабии...
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6k
Андрей А ваня панкин 2 часа назад
Таких не видел, а те мы сначала покупали блоками, потом раздолбывали об стену)))
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2k
ваня панкин Андрей А 2 часа назад
вот еще пара-тройка из этого же пистеца... причем реальный был...

вот еще пара-тройка из этого же пистеца... причем реальный был...
вот еще пара-тройка из этого же пистеца... причем реальный был...
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6k
Андрей А ваня панкин Час назад
Эти то же помню)))Но они вроде были уже в 90е. Я тогда уже ученый был китайским производством, покупал только проверенные.
Потом еще были лицензионные от Студия Гала и подобных, приличного качества.
Эти то же помню)))Но они вроде были уже в 90е. Я тогда уже ученый был китайским производством, покупал только проверенные. Потом еще были лицензионные от Студия Гала и подобных, приличного качества.
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2k
ваня панкин Андрей А Час назад
в начале 90-х и до конца появились ростовские кассеты с приличной пленкой... на уровне средних "макселл", "голдстар"...
в начале 90-х и до конца появились ростовские кассеты с приличной пленкой... на уровне средних "макселл", "голдстар"...
в начале 90-х и до конца появились ростовские кассеты с приличной пленкой... на уровне средних "макселл", "голдстар"...
в начале 90-х и до конца появились ростовские кассеты с приличной пленкой... на уровне средних "макселл", "голдстар"...
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7k
Кыся 4 часа назад
Что-то я не замечал дефицита кассет. Всегда лежали, Maxell. Но по 9 рублей! Совсем не маленькая цена.
Пореже появлялись Denon и Basf. Считались чуть получше, хотя цена была такая же. Их разбирали.

Хотя, может это у нас в Эстонии только так было.
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25k
Snork Snorkoff Кыся 4 часа назад
Вы были евровитриной СССР, у вас много чего было, о чем мы даже не догадывались ))
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9k
Denissg Кыся 3 часа назад
Не знаю, в какой части Эстонии вы жили, но дефицит был. То есть, сначала лежали (причем у нас как раз Денон), а потом как отрезало.
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4k
Александр Кыся 2 часа назад
В Москве году в 85-ом был завал импортных кассет, причем в продаже были все эти. Только Denon появился чуть позже. И тоже все по 9 рублей. Больше всех нравились TDK.
В Москве году в 85-ом был завал импортных кассет, причем в продаже были все эти. Только Denon появился чуть позже. И тоже все по 9 рублей. Больше всех нравились TDK.
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11k
робт 4 часа назад
"и на первой партии четко виднелось "Made in USA"."
и само собой фоты столь уникального образца не нашлось?
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2k
VL 5 часов назад
через каталог Посылторга на почте можно было импортные прикупить. Ну гэдээровские к примеру.
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2k
VL 4 часа назад
мля, за что минус?
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28k
Alex 5 часов назад
TDK хорошие касеты делал.
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234
чокнутый 5 часов назад
советские кассеты никогда не были на уровне западных, они были говно еще то!
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9k
Олегbl4 5 часов назад
Помню были ещё с керамическим корпусом. Только для чего это делали, я так и не понял, то ли для качества звучания, то ли просто для понтов.
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16k
Lynx Олегbl4 4 часа назад
TDK в металлическом копусе - намёк на ленту тип 4 металл.
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6k
Wollas Олегbl4 4 часа назад
Вот эта вааще круть была, если упадет , можно ногу отбить!
Вот эта вааще круть была, если упадет , можно ногу отбить!
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9k
Denissg Олегbl4 3 часа назад
Менее подвержен деформации - то есть, для качества. Ну и, заодно, ценник можно увеличить в N раз. Хотя они и правда много дороже по себестоимости.
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9k
Denissg Wollas 3 часа назад
Вот правильная
Вот правильная
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