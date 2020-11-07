FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь 401 пост • 195 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
Ребенку заклеили рот скотчем в частном детсаду

Ребенку заклеили рот скотчем в частном детсаду (1 фото)

Автор:
07 ноября 2020 22:49
Сообщество : Жизнь
Метки: воспитатели   дети   детский сад   липецк   насилие   новости   
1197
1
Оштрафован директор липецкого дошкольного учреждения: за то, что одна из воспитательниц перегнула палку в воспитании.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: воспитатели   дети   детский сад   липецк   насилие   новости   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Караганда 4 часа назад
догадываюсь какое гавно мама воспитала-рот скотчем просто так не заклеивают.пена более эффективна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
13k
vikklu Полчаса назад
У меня учитель истории имел алюминиевую указку. И тем, кто себя плохо вёл на уроках, этой указкой по филейным частям доставалось довольно часто и больно. Подтверждаю, как свидетель и соучастник. И ничё, выросли все живы и здоровы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Воспитательница в 90х не только рты заклеивала,но и в бетон могла залить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lovels Travel 3 часа назад
Происшествие случилось в августе. Как пояснили “Ъ” в пресс-службе облпрокуратуры, перед ним ребенок плохо себя вел, кричал, мешал другим детям и оговаривался. Помощник воспитателя пригрозила заклеить ему рот скотчем, тот в ответ стал ее подначивать. В результате женщина заклеила воспитаннику рот клейкой лентой, практически сразу сняв тонкую полоску с лица ребенка.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4564185https://www.kommersant.ru/doc/4564185
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Олег 3 часа назад
Рот закончила воспитатель, а штраф - директору... узнаю родное законодательство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vladimir Taranovich Олег 3 часа назад
Всегда так было. За любую дичь в школе директор отвечает... хз, правильно это или нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER 4 часа назад
мне мало информации.
детский сад частный.
какой направленности? вера, нация, болезнь, ...?
в Баварии частные детсады к 99% турецкие.
почему не ставишь ссылку на источник???

шото мне похоже шо ты какуюто трэш тут пропагандируешь. одно дерьмо постишь.
какую? и где ты это копипастишь, с какой кучи???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Anatoly Shestakov Albert GER 4 часа назад
Мы не в Баварии. У нас детские сады - это просто сады. В государственных очень большие очереди или очень большие группы: 40-70 детей. Поэтому расцвели частные, где от 15000р (у нас) готовы присматривать за дитяткой. Есть и цветные за существенно большие деньги. Думаю, что дело происходило в "бюджетном" частном садике, где воспиталка немного забыла, где находится, стопудово - опытная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER Anatoly Shestakov 3 часа назад
потому и спрашиваю, шо не в курсе.
сразу следующий вопрос:

- куча постов с "Путин уничтожает народ", "никто не рожает", "денег нет ни у кого", "все вымерли".

теперь ты пишешь, шо детсады переполнены и люди вынуждены отдавать детей пьяной соседке, шоб идди и работать( на работу которой нет- всё разрушили) шоб купить булку хлеба???

это у меня как-то не складывается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
[email protected] Albert GER Час назад
Ловить на слове- дело хорошее, но здесь не стоит, ситуация и вправду не фонтан
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−5
Князь Курбский 4 часа назад
Интересно что он ротом делал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото) Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото) Деда Мороза не пустят к маленьким детям Деда Мороза не пустят к маленьким детям Ужасы в детских садах, на которые жалуются родители: кошмарные условия и нереальные поборы Ужасы в детских садах, на которые жалуются родители: кошмарные условия и нереальные поборы Сотрудников детсада уличили в разделении моноброви у малышей Сотрудников детсада уличили в разделении моноброви у малышей Либерия столкнулась с эпидемией сексуального насилия Либерия столкнулась с эпидемией сексуального насилия В Австралии у "виртуальных" педофилов будут конфисковывать имущество В Австралии у "виртуальных" педофилов будут конфисковывать имущество
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2167



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий покинул этот мир
1
390
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий покинул этот мир
Без шума и пыли: корабль ВМС Филиппин раздавил катер с местными боевиками
3
89
Без шума и пыли: корабль ВМС Филиппин раздавил катер с местными боевиками
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ловля щуки осенью на живца. Рыбалка в ноябре на поплавочную удочку. Видео
0
3
Ловля щуки осенью на живца. Рыбалка в ноябре на поплавочную удочку. Видео
Тувинцы в армии: норма или исключение?
0
36
Тувинцы в армии: норма или исключение?
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото)
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
6
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#животные#дтп#разное#девушки#медицина#в мире#кошка#позитив
#фото#интересно#коронавирус#люди#СССР#дети#подборка#искусство#настроение#смешные
#прикол#история#авария#интересное#прикольные#картинки#авто авария#кино#новости#сша

На что жалуетесь?

Вернуться