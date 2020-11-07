Ребенку заклеили рот скотчем в частном детсаду

Оштрафован директор липецкого дошкольного учреждения: за то, что одна из воспитательниц перегнула палку в воспитании.
В одном из частных детских садов Липецка случилось неприятное происшествие, которое привело к заведению уголовного дела.
Помощница воспитателя заклеила одному из воспитанников рот скотчем. Она объяснила это "воспитательными целями", что, разумеется неэтично и никак не связано с понятием "воспитание".
Прокуратура начала проверку, после того, как мама ребенка подала жалобу. На ее основании руководитель детсада привлеклась к административной ответственности и штрафу в 10 тысяч рублей. Также прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").
А как вам такие воспитательные меры?
Помощница воспитателя заклеила одному из воспитанников рот скотчем. Она объяснила это "воспитательными целями", что, разумеется неэтично и никак не связано с понятием "воспитание".
Прокуратура начала проверку, после того, как мама ребенка подала жалобу. На ее основании руководитель детсада привлеклась к административной ответственности и штрафу в 10 тысяч рублей. Также прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").
А как вам такие воспитательные меры?
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Метки: воспитатели дети детский сад липецк насилие новости
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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4564185https://www.kommersant.ru/doc/4564185
детский сад частный.
какой направленности? вера, нация, болезнь, ...?
в Баварии частные детсады к 99% турецкие.
почему не ставишь ссылку на источник???
шото мне похоже шо ты какуюто трэш тут пропагандируешь. одно дерьмо постишь.
какую? и где ты это копипастишь, с какой кучи???
сразу следующий вопрос:
- куча постов с "Путин уничтожает народ", "никто не рожает", "денег нет ни у кого", "все вымерли".
теперь ты пишешь, шо детсады переполнены и люди вынуждены отдавать детей пьяной соседке, шоб идди и работать( на работу которой нет- всё разрушили) шоб купить булку хлеба???
это у меня как-то не складывается.