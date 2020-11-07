Ребенку заклеили рот скотчем в частном детсаду

В одном из частных детских садов Липецка случилось неприятное происшествие, которое привело к заведению уголовного дела.

Помощница воспитателя заклеила одному из воспитанников рот скотчем. Она объяснила это "воспитательными целями", что, разумеется неэтично и никак не связано с понятием "воспитание".



Прокуратура начала проверку, после того, как мама ребенка подала жалобу. На ее основании руководитель детсада привлеклась к административной ответственности и штрафу в 10 тысяч рублей. Также прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").



А как вам такие воспитательные меры?