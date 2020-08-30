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Мужчина начал ремонт и нашел архитектурное достояние XIV века

Мужчина начал ремонт и нашел архитектурное достояние XIV века (3 фото)

Автор:
30 августа 2020 09:40
Сообщество : Истории
Метки: архитектура   за стеной   история   прошлое   ремонт   удача   фото   
1499
3
Счастливчик нашёл в своём доме памятник культуры XIV века, когда начал делать ремонт.

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Метки: архитектура   за стеной   история   прошлое   ремонт   удача   фото   
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4  комментария
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31k
Андрей Бертон 52 минуты назад
Жить в Европев старых домах - то еще удовольствие. Особенно если окна выходят на улицу. А если это ещё и историческая ценность, вообще жопа. Окна свистят, потолки высокие, холодина и другие сюрпризы. А элементарный ремонт, может стоит нескольких лет оформления документов и огромных денег на ремонт.
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2k
au3 2 минуты назад
"После того, как найденный им барельеф будет оценён, мужчина сможет получить компенсацию в 50% от его стоимости"

щас все побегут оценивать ..... жди.
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1k
ильдар 19 минут назад
супер!!! жить в больнице где умирали люди в страшных муках
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17k
BillyBonzz 43 минуты назад
Ага "счастливчик", ща признают его жом памятником архитектуры и культурного наследия и заставят вернуть его в прежний вид, отреставрировать и содержать в надлежащем виде за свой счет. "не было печали -купила баба порося."
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