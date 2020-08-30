Мужчина начал ремонт и нашел архитектурное достояние XIV века

Счастливчик нашёл в своём доме памятник культуры XIV века, когда начал делать ремонт.
Ремонт — это всегда непростой и длительный процесс, в ходе которого может открыться масса деталей и сюрпризов. Один из таких сюрпризов как раз и случился с одним из жителей испанского города Убеда.
Хуан Франциско решил сделать в своём доме капитальный ремонт. Но работы по переустройству жилья продлились недолго, ведь за стеной, которую благополучно снёс Хуан, им был обнаружен барельеф эпохи Возрождения. О своей находке Хуан тут же сообщил городской администрации. Стоит ли говорить о том, что в связи с неожиданно найденным достоянием ремонт дома пришлось приостановить.
Хуан Франциско решил сделать в своём доме капитальный ремонт. Но работы по переустройству жилья продлились недолго, ведь за стеной, которую благополучно снёс Хуан, им был обнаружен барельеф эпохи Возрождения. О своей находке Хуан тут же сообщил городской администрации. Стоит ли говорить о том, что в связи с неожиданно найденным достоянием ремонт дома пришлось приостановить.
Барельеф эпохи Возрождения, который обнаружил Хуан за стеной в своём доме
Эксперты выяснили принадлежность барельефа. Оказалось, что за стеной дома столетиями скрывался фасад больницы Святого Георгия, которая была построена ещё в XIV веке!
Также выяснилось, что работа принадлежит мастеру Андресу де Вандельвиру. Архитектор внёс весомый вклад в развитие и обустройство городов Убеда и Баэса. Потому фасад, обнаруженный в доме Хуана, был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Также выяснилось, что работа принадлежит мастеру Андресу де Вандельвиру. Архитектор внёс весомый вклад в развитие и обустройство городов Убеда и Баэса. Потому фасад, обнаруженный в доме Хуана, был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фасад больницы Святого Георгия, эпоха Возрождения, XIV век
В соответствии с законом Испании об историческом наследии, Хуан рассчитывал на денежное вознаграждение от государства, которое составляет половину от той суммы, в которую будет оценён барельеф. Однако добиваться положенного вознаграждения мужчине пришлось через суд.
Спустя 4 года после находки, летом этого года, Хуан выиграл дело! После того, как найденный им барельеф будет оценён, мужчина сможет получить компенсацию в 50% от его стоимости. А это значит, что все лишения и неудобства, сопровождавшие Хуана и его семью во время работы специалистов над барельефом в его доме, были не напрасны!
Уверены, полученной суммы хватит на то, чтобы закончить в доме ремонт, а может быть, и на покупку новых апартаментов. Всё таки ремонт — дело во всех смыслах полезное!
Спустя 4 года после находки, летом этого года, Хуан выиграл дело! После того, как найденный им барельеф будет оценён, мужчина сможет получить компенсацию в 50% от его стоимости. А это значит, что все лишения и неудобства, сопровождавшие Хуана и его семью во время работы специалистов над барельефом в его доме, были не напрасны!
Уверены, полученной суммы хватит на то, чтобы закончить в доме ремонт, а может быть, и на покупку новых апартаментов. Всё таки ремонт — дело во всех смыслах полезное!
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