Мужчина начал ремонт и нашел архитектурное достояние XIV века

В соответствии с законом Испании об историческом наследии, Хуан рассчитывал на денежное вознаграждение от государства, которое составляет половину от той суммы, в которую будет оценён барельеф. Однако добиваться положенного вознаграждения мужчине пришлось через суд.



Спустя 4 года после находки, летом этого года, Хуан выиграл дело! После того, как найденный им барельеф будет оценён, мужчина сможет получить компенсацию в 50% от его стоимости. А это значит, что все лишения и неудобства, сопровождавшие Хуана и его семью во время работы специалистов над барельефом в его доме, были не напрасны!



Уверены, полученной суммы хватит на то, чтобы закончить в доме ремонт, а может быть, и на покупку новых апартаментов. Всё таки ремонт — дело во всех смыслах полезное!