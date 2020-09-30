"Онижедети" убили таксиста по неосторожности?

В Нижнем Новгороде двое подростков напали на таксиста, жестоко его избили и угнали автомобиль. Преступление произошло рано утром 30 августа возле Автозаводского универмага. Подростки были пьяные, нанесли 52-летнему таксисту множественные удары ногами и руками по голове и груди.
На похищенном автомобиле они попали в ДТП, после чего бросили поврежденную машину.
Пострадавшего таксиста доставили в больницу. Однако, несмотря на все усилия врачей он скончался в больнице.
Только вот что поражает: этих мерзавцев, которых с трудом можно назвать малолетними (подонкам по 17 лет) отправили под домашний арест. И не направили в СИЗО. А также им вменяется в вину статья 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Оно соединено в одно производство с уголовным делом, ранее возбужденном по факту угона автомобиля.
Ведь это же убийство с особой жестокостью. Какая же здесь "неосторожность"?! Почему к этим "онижедетям" столь мягкое отношение?! Появляются подозрения, что может быть они "чьитоонижедети"?!
Из городского паблика "Нижний Новгород"
Только вот что поражает: этих мерзавцев, которых с трудом можно назвать малолетними (подонкам по 17 лет) отправили под домашний арест. И не направили в СИЗО. А также им вменяется в вину статья 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Оно соединено в одно производство с уголовным делом, ранее возбужденном по факту угона автомобиля.
Ведь это же убийство с особой жестокостью. Какая же здесь "неосторожность"?! Почему к этим "онижедетям" столь мягкое отношение?! Появляются подозрения, что может быть они "чьитоонижедети"?!
Из городского паблика "Нижний Новгород"
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Метки: неосторожность онижедети таксист убили
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Если это так, то следующий вопрос - в умысле.
Если они будут достаточно умны и будут крепко держаться версии, что они хотели просто побить шофёра и угнать тачку, но убивать не собирались, то это чистая 111 часть 4. До 15 лет.
Принесут положительные характеристики + папы/мамы - получат по восьмерику. Через пять выйдут по условке.
Но жизнь они себе уже испоганили навсегда. От 111 не отмоешься, даже сняв судимость
А вообще, после 16 уже не дети. А конкретно этих двоих - это уже и не люди.
Ну... еще это делается, что бы дать подумать стороне обвиняемой и собрать денег, дабы статья осталась та же... то есть их посадят, предмет торга - на какой срок.
Формально это действительно причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть. По хорошему бы их лет на 20 изолировать, а они 5 отделаются. Это конечно в корне неправильно. Почему за такие тяжкие преступления такие смехотворные наказания непонятно.
...еще и условно, наверняка.
Кстати наказание по этой статье ровно такое же, как и за убийство - до 15 лет. Минимальный срок может быть меньше, но максимум можно влепить по самое не балуй. Так что зря вы тут возмущаетесь, лет по пять получат гарантировано.