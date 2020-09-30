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"Онижедети" убили таксиста по неосторожности?

"Онижедети" убили таксиста по неосторожности? (2 фото + 2 видео)

Автор:
30 сентября 2020 06:57
Метки: неосторожность   онижедети   таксист   убили   
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В Нижнем Новгороде двое подростков напали на таксиста, жестоко его избили и угнали автомобиль. Преступление произошло рано утром 30 августа возле Автозаводского универмага. Подростки были пьяные, нанесли 52-летнему таксисту множественные удары ногами и руками по голове и груди.

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Метки: неосторожность   онижедети   таксист   убили   
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9k
Денис 2 часа назад
Я так понял, что таксист умер после того, как онижедети уехали.
Если это так, то следующий вопрос - в умысле.
Если они будут достаточно умны и будут крепко держаться версии, что они хотели просто побить шофёра и угнать тачку, но убивать не собирались, то это чистая 111 часть 4. До 15 лет.
Принесут положительные характеристики + папы/мамы - получат по восьмерику. Через пять выйдут по условке.
Но жизнь они себе уже испоганили навсегда. От 111 не отмоешься, даже сняв судимость

А вообще, после 16 уже не дети. А конкретно этих двоих - это уже и не люди.
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6k
Андрей А Минуту назад
Млять, в 14 лет уже паспорт получают, в 16 лет можешь самозанятым быть, в 17 лет - дети.
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256
Bobik 13 минут назад
С Горьким может сравниться только Свердловск.
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24k
Fat Lynx 21 минуту назад
Ведь это же убийство с особой жестокостью. Какая же здесь "неосторожность"?! - почти всегда возбуждаются по более легкой статье, которую можно доказать не парясь, а потом, в процессе расследования уголовного дела, когда появится заключение судмедэксперта, будут установлены все факты, статью могут изменить на более тяжкую.
Ну... еще это делается, что бы дать подумать стороне обвиняемой и собрать денег, дабы статья осталась та же... то есть их посадят, предмет торга - на какой срок.
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7k
harlamov 51 минуту назад
У нас вообще очень либеральный УК.
Формально это действительно причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть. По хорошему бы их лет на 20 изолировать, а они 5 отделаются. Это конечно в корне неправильно. Почему за такие тяжкие преступления такие смехотворные наказания непонятно.
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2k
aed harlamov 11 минут назад
"а они 5 отделаются"
...еще и условно, наверняка.
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3k
Mike Snow harlamov 8 минут назад
За подобного рода убийства надо вешать нахер без сожаления. Биомусор.
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4k
Иван harlamov 6 минут назад
А при чём тут УК? Тогда и следователь либерал ибаный, такую мягкую статья выбрал? И судья тоже либерал, потому что даст по минимуму?
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156
чокнутый Час назад
где там на хер дети? дети это до 14 лет!
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16k
Lunatic Asylum Час назад
Всё ещё против снятия моратория на смертную казнь? Из этой х*йни уже ничего хорошего не будет. Они - трата ограниченных ресурсов. Лет через 50, когда вопрос с перенаселением встанет ппц, как жестко, возникнет вопрос со смертной казнью.
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6k
kaboza Час назад
сука воспитание, щас прокатило, надеюсь мозгов отсутсвие толкнет на очередные подвиги, и тогда край, родителей за таких уепков на кол
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9k
Джон Уик Час назад
Если они так забили его то похоже таксист их чем то очень разозлил.
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2k
Vladimir Lysikov Джон Уик 51 минуту назад
Если вы оправдываете применение такого насилия к беспомощной жертве, то "поздравляю", у вас, т.н. "синдром жертвы", необходима терапия у специалиста.
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2k
Денис Колосов Джон Уик 40 минут назад
Это никак не оправдывает, если в ответ на отказ или оскорбление, не можешь сдержаться и убиваешь обидевшего, место такому человеку - в дурке..
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7k
Otium7 2 часа назад
Ссылка coub.com
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20k
Ваня 2 часа назад
надо и родителей надо тоже по этапу пустить вдогонку...
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10k
Проктолог-иллюзионист Ваня Полчаса назад
А также усыпить собаку и, на всякий случай, оштрафовать соседей. Что вы чушь то несёте?
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16k
_Tango_ 2 часа назад
При чем тут чьи то дети?? Есть УК, который квалифицирует это именно как причинения тяжкого вреда с последствиями.

Кстати наказание по этой статье ровно такое же, как и за убийство - до 15 лет. Минимальный срок может быть меньше, но максимум можно влепить по самое не балуй. Так что зря вы тут возмущаетесь, лет по пять получат гарантировано.
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8k
samura _Tango_ 2 часа назад
Когда отпускают под подписку до суда в пять лет не верю.
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16k
_Tango_ samura 2 часа назад
УК такой, данное преступление не имеет отношения к тяжким и особо тяжким, поэтому может применяться подписка.
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