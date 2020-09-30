"Онижедети" убили таксиста по неосторожности?

Пострадавшего таксиста доставили в больницу. Однако, несмотря на все усилия врачей он скончался в больнице.



Только вот что поражает: этих мерзавцев, которых с трудом можно назвать малолетними (подонкам по 17 лет) отправили под домашний арест. И не направили в СИЗО. А также им вменяется в вину статья 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Оно соединено в одно производство с уголовным делом, ранее возбужденном по факту угона автомобиля.



Ведь это же убийство с особой жестокостью. Какая же здесь "неосторожность"?! Почему к этим "онижедетям" столь мягкое отношение?! Появляются подозрения, что может быть они "чьитоонижедети"?!



Из городского паблика "Нижний Новгород"