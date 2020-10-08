Лабрадор проявил чудеса смекалки и спас упавшую в бассейн сестренку

Бывший медик-спасатель Аарон Такер из Дейтоны-Бич, Флориды, снял трогательное видео, на котором пес его брата спасает упавшую в бассейн сестренку, бросив ей веревочную игрушку. Собака ухватилась за канат зубами, и пес вытянул ее из воды.
На видео, которое выложили в сеть 27 сентября, собаки стоят у края бассейна, и одна из них падает в воду.
Пес находит у бассейна оранжевую игрушку-канат и бросает ее сестре, которая пытается схватить ее в зубы. Когда она теряет хватку, лабрадор снова бросает ей веревку, а Такер тем временем комментирует видео: «Хватайся за эту штуку, и я тебя вытащу».
Пока лабрадор ретривер вытаскивает свою сестренку из бассейна, Такер продолжает комментировать: «Боже мой, ну ты и тяжелая, серьезно, тебе надо сесть на диету. Вот и все, ты спасена!».
Такер управляет компанией «Florida K9», которая занимается дрессировкой собак, работает с полицейскими собаками, которые обучены искать погибших, а также обучает тактических медиков и сотрудников скорой помощи лечению собак.
В 2010 он был приглашенным спикером на съезде SOMA в Тампе, где говорил об оказании экстренной медицинской помощи K9.
Он также получил награду Государственного департамента США за помощь в создании программы K9 в Кабуле, Афганистане, в 2013 году.
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