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Лабрадор проявил чудеса смекалки и спас упавшую в бассейн сестренку

Лабрадор проявил чудеса смекалки и спас упавшую в бассейн сестренку (4 фото)

Автор:
08 октября 2020 15:18
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   лабрадор   собаки   
433
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Бывший медик-спасатель Аарон Такер из Дейтоны-Бич, Флориды, снял трогательное видео, на котором пес его брата спасает упавшую в бассейн сестренку, бросив ей веревочную игрушку. Собака ухватилась за канат зубами, и пес вытянул ее из воды.

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Метки: видео   животные   лабрадор   собаки   
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Сибиряк Час назад
Лабрадор проявил чудеса смекалки и спас упавшую в бассейн сестренку
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