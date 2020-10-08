Лабрадор проявил чудеса смекалки и спас упавшую в бассейн сестренку

На видео, которое выложили в сеть 27 сентября, собаки стоят у края бассейна, и одна из них падает в воду.

Пес находит у бассейна оранжевую игрушку-канат и бросает ее сестре, которая пытается схватить ее в зубы. Когда она теряет хватку, лабрадор снова бросает ей веревку, а Такер тем временем комментирует видео: «Хватайся за эту штуку, и я тебя вытащу».