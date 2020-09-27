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Домашняя сороконожка

Домашняя сороконожка (17 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2020 16:39
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   факты   фото   
358
17
1
Мухоловка обыкновенная, она же сороконожка домашняя, часто заводится в частных домах и коттеджах, встречается и в квартирах. Из-за значительных размеров, отталкивающего внешнего вида и большой скорости передвижения это насекомое, внезапно появившиеся в доме, часто внушает ужас жильцам. Но домашняя сороконожка – насекомое достаточно мирное.
Давайте узнаем про нее подробнее

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Метки: видео   животные   факты   фото   
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7  комментариев
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3k
Еркен 2 часа назад
Я на них просто дую и он убегают, а так убивать их смысла нет.
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1k
Дикий Стройбат 52 минуты назад
У нас начальник, амбал под 2 метра роста, визжит как сопливая институтка. Сколько ему не говори... Прикольно, мужик-истеричка...
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Дикий Стройбат 44 минуты назад
А, да, мальчонке 44 годика...
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966
Игорь 2 часа назад
В этом году у меня их что то не было. Или хорошо прятались. Пауки новые какие то были. Серо-коричневые, сантиметра три с лапами.
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11k
Corvus Corax 3 часа назад
Ну все это прекрасно, но было же уже тут...
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966
Игорь Corvus Corax 2 часа назад
Фоток таких не было. Буду периодически жене на вацап отправлять.
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19k
Тигран Саркисян 3 часа назад
ну попадаются дома(не в квартире а дом)и что , наоборот всяких мошку комаров ловят как пауки.
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