Мухоловка обыкновенная, она же сороконожка домашняя, часто заводится в частных домах и коттеджах, встречается и в квартирах. Из-за значительных размеров, отталкивающего внешнего вида и большой скорости передвижения это насекомое, внезапно появившиеся в доме, часто внушает ужас жильцам. Но домашняя сороконожка – насекомое достаточно мирное.
Давайте узнаем про нее подробнее
Давайте узнаем про нее подробнее
Взрослая сороконожка может достигать в длину до 60 мм. Она желтовато-серого или коричневого цвета. Вдоль спины у нее проходят три красно-фиолетовые или синеватые полосы. Длинные ноги также в полоску. Количество ног (как и сегментов тела) у мухоловок увеличивается с возрастом: новорожденная сороконожка имеет четыре пары ног (соответственно – четыре сегмента туловища), по мере взросления их количество постепенно увеличивается до 15 пар. Ноги последней пары настолько длинные, что их легко перепутать с усами. Фасеточные глаза обеспечивают насекомое отличным зрением. Усы длинные, хлыстообразные. Насекомое способно очень быстро бегать, достигая скорости 40 см в секунду.
Родиной домашней сороконожки являются Ближний Восток, Южная Европа и Северная Африка. В природе насекомые обитают в опавшей листве под деревьями. Неудивительно, что для своего убежища в квартире они выбирают теплые влажные места. Домашние сороконожки – это хищники. Они питаются насекомыми, которые живут рядом. Недаром ее второе название – мухоловка обыкновенная. Сороконожка в квартире истребляет тараканов, блох, моль, термитов, мух, сверчков и пауков. Она нападает на жертву, наносит ей укус, при этом впрыскивает яд, а затем съедает. Мухоловки обыкновенные, в отличие от своих тропических сородичей, могут провести в доме всю жизнь и заслуженно считаются самыми полезными насекомыми, живущими в жилище человека. Однако люди боятся этих насекомых, к тому же они иногда кусаются. Несмотря на то, что домашняя сороконожка – ядовитая, причинить существенный вред человеку она не в состоянии. Ее укус может лишь немного жечь, наподобие пчелиного. Мухоловки не опасны для человека, и кусаются они крайне редко, только в качестве самообороны.
Для того, чтобы понять, откуда берутся сороконожки, надо обратить внимание, какие еще насекомые обитают в квартире. Обычно они появляются в поисках пищи с улицы или из соседней квартиры. Если сороконожки смогут найти в доме постоянный источник питания, то высока вероятность их появления в данном помещении. Особенно часто сороконожки встречаются в частных домах, поселяясь в подвалах, цокольных этажах и подполах, откуда выходят на охоту, перемещаясь по всем комнатам.
Данные насекомые активны как днем, так и ночью, хотя для охоты в квартире или доме предпочитает темное время суток. Обладая отличным зрением, сороконожки являются прекрасными охотниками. Совершенно неподвижно они сидят на стенах в доме, поджидая неосторожную муху, таракана или сверчка, которыми домашние мухоловки питаются. Обнаружив жертву, сороконожки с удивительным проворством преследуют ее. Интересно, что эти хищники, если удается поймать сразу несколько насекомых, поедают их по очереди, при этом, питаясь одной жертвой, они удерживают других своими лапами. Холодное время года домашние сороконожки проводят, замирая в укромных местах, хотя и находятся в теплых помещениях. С наступлением весны мухоловки выходят из укрытий и становятся активными. При помощи длинных усиков сороконожки постоянно исследуют окружающее пространство и, при неблагоприятном изменении – появлении сквозняка, снижении температуры или возникновении опасности — они быстро убегают в укрытие или переходят в более комфортное место.
Некоторые стандартные способы борьбы с насекомыми в доме или квартире оказываются недейственными против сороконожек. Это объясняется особенностями их жизни и питания. Так, часто рекомендуемые липкие ловушки против мухоловок являются малоэффективными. Оторвав прилипшие лапки, они преспокойно убегают, а вместо оторванных конечностей у них вскоре вырастают новые. Стандартные приманки на них так же не действуют, так как они питаются исключительно насекомыми.
Бороться с сороконожками в саду или на приусадебном участке нет никакой необходимости, так как они не только не приносят вреда садово-огородным культурам, но и уничтожают вредителей. Тем более, что укус этого насекомого для человека безвреден, да и кусаются они крайне редко.
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