Родиной домашней сороконожки являются Ближний Восток, Южная Европа и Северная Африка. В природе насекомые обитают в опавшей листве под деревьями. Неудивительно, что для своего убежища в квартире они выбирают теплые влажные места. Домашние сороконожки – это хищники. Они питаются насекомыми, которые живут рядом. Недаром ее второе название – мухоловка обыкновенная. Сороконожка в квартире истребляет тараканов, блох, моль, термитов, мух, сверчков и пауков. Она нападает на жертву, наносит ей укус, при этом впрыскивает яд, а затем съедает. Мухоловки обыкновенные, в отличие от своих тропических сородичей, могут провести в доме всю жизнь и заслуженно считаются самыми полезными насекомыми, живущими в жилище человека. Однако люди боятся этих насекомых, к тому же они иногда кусаются. Несмотря на то, что домашняя сороконожка – ядовитая, причинить существенный вред человеку она не в состоянии. Ее укус может лишь немного жечь, наподобие пчелиного. Мухоловки не опасны для человека, и кусаются они крайне редко, только в качестве самообороны.