FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Искусство 1991 пост • 363 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Запорожцы пишут письмо турецкому султану, или как турецкий шайтан получил ответ от Тараса Бульбы

Запорожцы пишут письмо турецкому султану, или как турецкий шайтан получил ответ от Тараса Бульбы (4 фото)

Автор:
27 сентября 2020 14:57
Сообщество : Искусство
Метки: Запорожцы пишут письмо турецкому султану   живопись   искусство   история искусств   казаки   картина   картина маслом   репин   
367
4
Полковнику никто не писал, а вот турецком султану очень даже писали. Причем сюжет основан на реальных событиях: на одном из светских приемов Репин услышал от историка Дмитрия Яворницкого историю о том, как казаки уничтожили 15-тысячное войско турецкого султана, и тот предложил им перейти в его подчинение. Иначе он придет и сделает бо-бо.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Запорожцы пишут письмо турецкому султану   живопись   искусство   история искусств   казаки   картина   картина маслом   репин   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Acu900 Час назад
Всегда волновал вопрос: За что Тарас Бульба убил своего сына?
Всегда волновал вопрос: За что Тарас Бульба убил своего сына?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
233
andrey Acu900 Час назад
странные книги вы читаете ,в оригинале по другому было ! или вы раша тв смотрите ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Добрый Алабай Полчаса назад
Вот подлинник картины.
Вот подлинник картины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
B0n 38 минут назад
... Титоренко, Федорчук.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
KiploksAKS Час назад
"Вот на этом фрагменте и картишки, и Яворницкий:"
...и Дядя Гиляй, Владимир Алексеевич Гиляровский, "король репортёров" и потомственный казак. С трубкой, над писарем.
https://cdn.fishki.net/upload/post/2020/09/27/3431338/tn/159809169816491911.png.jpeg
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Репин писал казаков с натуры в станице пашковской, что сейчас является частью Краснодара.

Кстати, через сотню лет после времени, описанного в картине, когда Екатерина 2 выселила запарожцев на Кубань, большая часть казаков ушла за Дунай, присягнула таки султану и была организована задунайская сечь. Говорят, их потомки до сих пор живут в Турции, сохраняют веру и традиции
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
709
Афраний ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Говорят,кур доят.А петух, яйцо снесёт.А вообще, запорожцы были отличными воинами,хотя наёмники, типа как ландсхнекты.Но даже на колу,от веры своей не отрекались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
☣️Месть печенегов☣️ Афраний Час назад
https:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Задунайская_Сечьhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/Задунайская_Сечь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
OUKITEL Sports phone WP8 Pro в продаже с 25 по 29 сентября всего за $120! OUKITEL Sports phone WP8 Pro в продаже с 25 по 29 сентября всего за $120! Города и сёла в советских картинах Города и сёла в советских картинах Средневековая картина, которая годами висела на кухне пенсионерки, была продана на аукционе за $25 млн Средневековая картина, которая годами висела на кухне пенсионерки, была продана на аукционе за... Как выглядели бы известные картины, будь на них персонажи мультфильмов и видеоигр Как выглядели бы известные картины, будь на них персонажи мультфильмов и видеоигр Забытая «Тайная вечеря», написанная одной из первых женщин-мастеров эпохи Возрождения, была отреставрирована спустя 450 лет Забытая «Тайная вечеря», написанная одной из первых женщин-мастеров эпохи Возрождения, была... Советские быт и повседневность на картинах эпохи СССР Советские быт и повседневность на картинах эпохи СССР
picturebymaslo
Пишу про искусство, веду телеграм-канал Картина маслом
https://t.me/picturebymaslo Веду уютный канал в телеграме, где я пишу короткие заметки про живопись. Заходи на огонек) Ссылка: https://t.me/picturebymaslo
884



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Он не знал текст и говорил, что попало — получился гениальный эпизод!
3
66
Он не знал текст и говорил, что попало — получился гениальный эпизод!
Жизнь и смерть безумного африканского президента
6
88
Жизнь и смерть безумного африканского президента
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Красивейшая река Pine River с высоты 50м. Австралия, Квинсленд
0
5
Красивейшая река Pine River с высоты 50м. Австралия, Квинсленд
В техасском водопроводе обнаружили амебу, пожирающую мозг
0
7
В техасском водопроводе обнаружили амебу, пожирающую мозг
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#юмор#животные#австралия#кино#актеры#коты#смешные#на различный вкус#еда
#фото#прикол#россия#яавтор#прикольные#интересное#новости#собаки#gif#красиво
#история#интересно#природа#картинки#СССР#комментарии#позитив#сша#дети#люди

На что жалуетесь?

Вернуться