Запорожцы пишут письмо турецкому султану, или как турецкий шайтан получил ответ от Тараса Бульбы

Полковнику никто не писал, а вот турецком султану очень даже писали. Причем сюжет основан на реальных событиях: на одном из светских приемов Репин услышал от историка Дмитрия Яворницкого историю о том, как казаки уничтожили 15-тысячное войско турецкого султана, и тот предложил им перейти в его подчинение. Иначе он придет и сделает бо-бо.
Казаки под командованием атамана Серко ответили ему так: «Ты – шайтан турецький, проклятого чорта брат и товарыщ и самого люциперя секретарь! Какой ты к чёрту рыцарь, когда голой жопой ежа не убьёшь». Это-то письмо Яворницкий и прочитал Репину, а художник подумал – у них явно была своя атмосфера. А замучу картину! И замутил))
Илья Репин – «Запорожцы (Запорожцы пишут письмо турецкому султану)», 1891
Репин капитально готовился к написанию картины. Ездил по Украине, получил все от того же Яворницкого оружие и одежды тех времен, а также вдохновлялся «Тарасом Бульбой» Гоголя.
Кстати, на картине произошел кроссовер с вселенной Гоголя – на картине множество героев книги. Казак в белой папахе, который так весело хохочет, и есть Тарас Бульба. Его сын Андрий стоит в левой части картины рядом с суровым мужиком с повязкой на голове. Суровый мужик – это еще один сын Бульбы, Остап.
Кстати, на картине произошел кроссовер с вселенной Гоголя – на картине множество героев книги. Казак в белой папахе, который так весело хохочет, и есть Тарас Бульба. Его сын Андрий стоит в левой части картины рядом с суровым мужиком с повязкой на голове. Суровый мужик – это еще один сын Бульбы, Остап.
Вот эти ребята:
Репин обожал детали, и это полотно не исключение. Казак с голым торсом там не просто так – возле него лежат карты, а в Сечи любителям зарубиться в азартные игры можно было только без рубашки, чтобы не мухлевали.
Сам Яворницкий появиля на картине в образе писаря. Чтобы добиться от него достоверной усмешки, Репин развлекал его карикатурными журналами.
Сам Яворницкий появиля на картине в образе писаря. Чтобы добиться от него достоверной усмешки, Репин развлекал его карикатурными журналами.
Вот на этом фрагменте и картишки, и Яворницкий:
На картине Репин изобразил все виды смеха: саркастические усмешки, искренний смех и гогот, оскал, добрая улыбка, смех-оскал – все есть на этой картине.
Еще примечательна картина своей немного хаотичной композицией. Круговое расположение героев вызывает ощущение силы, чуть ли не природной мощи жителей Сечи. Перед нами не просто забавный момент из истории или обычная группа казаков – Репин изобразил сам дух Запорожской Сечи, свободолюбие и мощь казаков.
Так что зря турецкий султан полез на них. Зря, зря, зря...
Еще примечательна картина своей немного хаотичной композицией. Круговое расположение героев вызывает ощущение силы, чуть ли не природной мощи жителей Сечи. Перед нами не просто забавный момент из истории или обычная группа казаков – Репин изобразил сам дух Запорожской Сечи, свободолюбие и мощь казаков.
Так что зря турецкий султан полез на них. Зря, зря, зря...
Больше интересных историй из мира живописи можно посмотреть в моем инстаграме, там интересно:
Авторский пост
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Метки: Запорожцы пишут письмо турецкому султану живопись искусство история искусств казаки картина картина маслом репин
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...и Дядя Гиляй, Владимир Алексеевич Гиляровский, "король репортёров" и потомственный казак. С трубкой, над писарем.
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Кстати, через сотню лет после времени, описанного в картине, когда Екатерина 2 выселила запарожцев на Кубань, большая часть казаков ушла за Дунай, присягнула таки султану и была организована задунайская сечь. Говорят, их потомки до сих пор живут в Турции, сохраняют веру и традиции