Запорожцы пишут письмо турецкому султану, или как турецкий шайтан получил ответ от Тараса Бульбы

Репин капитально готовился к написанию картины. Ездил по Украине, получил все от того же Яворницкого оружие и одежды тех времен, а также вдохновлялся «Тарасом Бульбой» Гоголя.



Кстати, на картине произошел кроссовер с вселенной Гоголя – на картине множество героев книги. Казак в белой папахе, который так весело хохочет, и есть Тарас Бульба. Его сын Андрий стоит в левой части картины рядом с суровым мужиком с повязкой на голове. Суровый мужик – это еще один сын Бульбы, Остап.