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В каких странах нет отчества?

В каких странах нет отчества? (3 фото)

Автор:
27 сентября 2020 13:27
Метки: интересно   отчества   факты   фамилии   
960
3

Зашел как то разговор про отчества и высказали такую мысль, что мол они есть только у нас и у некоторых других похожих славянских народов. Подумал и я действительно, ну украинцы, белорусы и т.д. Может еще словаки какие нибудь, больше на память ничего не приходило. А где еще в мире встретишь Имя, Фамилию и Отчество? Вы вот вспомните?
Но оказывается не все так просто ...

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Метки: интересно   отчества   факты   фамилии   
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13k
Александр Сучков 4 часа назад
ара да?
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2k
Frank Borman 51 минуту назад
В РФ нет отчества. Когда я учился в советской школе, я узнал, что Пушкина зовут Александр Сергеевич, а Чехова - Антон Павлович. А сейчас по ТВ слышу, что Пушкин - Александр, а Чехов - Антон. Наверное, лет через Пушкин станет Алексом, а Чехов Антом, ну, чтобы было более креативно, более по американски.
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11k
Corvus Corax 3 часа назад
"известно несколько случаев, когда отчество образовывалось от имени матери"

Самый известный пример - Артемий Татьянович )))
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4k
RomaXz 3 часа назад
Вообще не вижу смысла в отчествах. Они почти нигде не используются
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17k
Luc72 RomaXz 2 часа назад
Ну меня тоже по имени отчеству не называли в школе

А вот на работе - почти обязательно, особенно когда начальником отдела стал.
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RomaXz Luc72 Час назад
Вот и я о том же. Ненужная официальщина, которую давно пора упразднить.
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4k
RomaXz СуньВЧуньХань или просто Волк Час назад
Что за бред ты несёшь
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218
Botanik Vulgaris RomaXz 24 минуты назад
Во многих странах, в боьшинстве, обращение только по имени, ( Вилли, Абрам, Мухамед, Жако, ..) или в официозе по фамилии: господин Иванов, Бранд, Трамп ..
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RomaXz Botanik Vulgaris 19 минут назад
Да ладно? Ты прям открыл мне глаза.
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