В каких странах нет отчества?

Вообще в дофамильный период именование по имени и отчеству служило целям более точной идентификации человека, то есть выполняло ту же социальную функцию, что и современные фамилии.



Употребление отчеств в том или ином виде свойственно многим культурам, но наиболее характерны среди тех народов, у которых фамилии появились совсем недавно, либо вообще отсутствуют как класс. На сегодня широкое распространение они получили в арабском, исландском, монгольском, восточнославянских и болгарском языках.



У греков, как у древних, так и у современных, отчество представляет собой имя отца в родительном падеже. У древних греков в повседневной жизни употреблялось только индивидуальное имя, но для официальных документов использовалось и отчество. Так, полное имя Демосфена — Демосфе́нес Демосфе́нус Пэаниэ́ус, то есть Демосфен сын Демосфена из филы Пэания.



У современных греков, как и у древних греков, отчество находится между именем и фамилией. В Греции замужняя женщина меняет отчество на отчество мужа. У советских греков отчества были по тому же принципу, что и у болгар. Например, Александр Никос Кандараки. В отдельных местностях Греции имя и отчество произносят слитно. Например, литературное имя Георгиос Константину Пападас в бытовой сфере звучит как Гиоргос Коста Пападас, а имя и отчество в слитном произношении как Гиоргокоста.



В нормандском языке использовались отчества в форме fils de Gérald («сын Джеральда»). От этой формы произошли многие современные английские фамилии, начинающиеся на fitz.



В арабском языке для обозначения отчества у мужчин используется частица ибн, означающая дословно сын (ибн Мухаммад = сын Мухаммада). У женщин отчество используется гораздо реже, в этом случае перед именем отца ставится частица бинт, буквально дочь.



Тот же принцип использовался и другими семитскими народами. Например, у евреев отчество образовывалось при помощи частицы бен или бар, что в переводе соответственно с иврита и арамейского также означает сын. Например, Шломо бен Давид — Шломо (Соломон) сын Давида, Шимон бар Йохай — Шимон сын Йохая.



В армянском языке отчества образуются путём прибавления к имени отца суффикса -и. Например, если человека зовут Армен, то отчество его детей будет Армени. Армянский суффикс «и» означает принадлежность к кому-то или к чему-то. Корни многих армянских фамилий произошли от имен основателей родов, и, следовательно, когда-то они были отчествами.



В повседневном общении армянские отчества обычно не употребляются.



В древнескандинавском языке и его живущем наследнике — исландском языке люди по традиции не носят фамилий, их место занимают отчества. Исландский закон прямо запрещает брать фамилии: «Никто не должен брать себе фамилию в нашей стране».



Мужские исландские отчества образуются добавлением -son [сон] (сын) к родительному падежу имени, женские — с добавлением -dóttir [доуттир] (дочь): например, Йоунссон и Йоунсдоуттир (сын Йоуна, дочь Йоуна), Сноррасон и Сноррадоуттир (сын Снорри, дочь Снорри, имя отца — Снорри).



Изредка встречается конструкция из двух отчеств, образованных от имени отца и имени деда (причём второе отчество выступает в родительном падеже), например Йоун Тоурссон Бьярнарсонар (Jón Þórsson Bjarnarsonar) — букв. Йоун, сын Тоура, сына Бьярни.



Учитывая, что население Исландии довольно малочисленное, и даже существует специальный сайт, где рекомендуется проверить, не является ли тот или иной объект отношений вашим каким-нибудь внезапным родственником. Т.е. вероятно, что если б там существовали фамилии, то разнообразием они б не отличались.



В болгарском языке отчества образуются путём прибавления к имени отца суффикса -ов или -ев, то есть способом, бытовавшим и в России. Например Георги Иванов Иванов — Георги сын Ивана Иванова, Ивайла Тодорова Стоянова — Ивайла дочь Тодора Стоянова.



У большинства болгар до 1950-х годов не было фамилий, были "дедчества". Например, Иван Петров Стоянов - "Иван, сын Петра, внук Стояна". А сын его будет, соответственно, Михаил Иванов Петров. Только при советах у них в обязательном порядке появились постоянные фамилии. А еще у них все имена унисекс, любое имя может быть и мужским, и женским.



У вайнахов (чеченцев и ингушей) отчество предшествует имени — Хьамидан Ваха, Ваха Хамидович — так звучало бы на русском языке.



Монгольское отчество представляет собой имя отца в родительном падеже, образуемом путём прибавления суффиксов -ын или -ийн. Главным идентификатором человека в быту служит личное имя, в то время как отчество фигурирует прежде всего в официальных документах и СМИ. На письме отчество, а не имя сокращается до инициала: напр., Намбарын Энхбаяр — Н. Энхбаяр. В последние годы в СМИ, особенно ориентированных на зарубежную публику, наметилась тенденция писать имя отца без суффиксов родительного падежа и иногда после личного имени на манер западной фамилии, напр., Мөнх-Эрдэнэгийн Төгөлдөp — Мөнх-Эрдэнэ Төгөлдөр.



Тюркские отчества образуются с помощью слов оглы (улы, уулу) для сыновей и кызы (гызы) для дочерей (слова сын и дочь в притяжательной форме 3 лица единственного числа). Например, дети азербайджанца Салима по имени Мамед и Лейла будут зваться Мамед Салим-оглы и Лейла Салим-кызы.



В Нидерландах отчества существовали в прошлом и до сих пор неофициально используются у фризов. Женские отчества образовывались с помощью -dochter (дочь), мужские — с помощью -zoon (сын), в сокращённом варианте -sz или -s. Например, полное имя известного композитора было Ян Питерсзон Свелинк (Jan Pieterszoon Sweelinck), полное имя Рембрандта — Рембрандт Харменсзон ван Рейн (Rembrandt Harmenszoon van Rijn).



У лиц незнатного происхождения фамилия могла отсутствовать, и в таких случаях отчество частично играло роль фамилии и позволяло различать людей. Так, у известного мореплавателя Виллема Баренца фамилии не было, Баренц (Barents, Barentsz) или Баренцзон (Barentszoon) — отчество, означавшее сын Барента.



Со временем, когда всё население Голландии приобрело фамилии, отчества практически вышли из употребления.