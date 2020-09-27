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В Якутии обнаружили ржавеющий личный самолет Хрущева

В Якутии обнаружили ржавеющий личный самолет Хрущева (5 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2020 10:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Хрушев   борт №1   интересно   кладбище техники   самолет   якутия   
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Гниющий "Борт №1" был случайно найден на настоящем "кладбище самолетов" - обнаружил его полярный летчик Тимур Фаткулов.

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Метки: Хрушев   борт №1   интересно   кладбище техники   самолет   якутия   
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Дарвин и аморальная премия 49 минут назад
Еще забыли написать,что между сидений нашли мешок кукурузы и ботинок
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