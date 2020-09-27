В Якутии обнаружили ржавеющий личный самолет Хрущева

В книге Николая Якубовича "Неизвестный Ильюшин (Триумфы отечественного авиапрома)" описывается, как на Ил-14П советская делегация во главе с Хрущевым летом 1955 года летала в Индию, Бирму и Афганистан. Борт казался надежным, однако через несколько лет после начала эксплуатации обнаружлся скрытый дефект. Инцидент произошел, когда генсек летел в Симферополь. В небе над Украиной загорелся один из двигателей. Экипаж отреагировал молниеносно, двигатель был выключен, средства тушения пожара приведены в боевую готовность. Чтобы не рисковать, капитан посадил борт на ближайшем аэродроме в районе Джанкоя.

После расследования причин пожара выяснилось, что в полете из-за вибрации треснула медная трубка бензопровода и в образовавшуюся щель хлынуло топливо, которое вспыхнуло, попав на горячий мотор. Впоследствии на всех машинах медные трубки заменили бензостойкими дюритовыми.