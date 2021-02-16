FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Студентка, которую из-за страшных ожогов бросил парень, показала новое лицо (6 фото) Студентка, которую из-за страшных ожогов бросил парень, показала... Гражданская позиция в стишках-пирожках Гражданская позиция в стишках-пирожках Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Буйный школьник, который может плохо кончить Буйный школьник, который может плохо кончить Как Михаил Галустян относится к представителям ЛГБТ-сообщества Как Михаил Галустян относится к представителям ЛГБТ-сообщества Чем отличаются титулы эмира, халифа, султана, шаха и хана Чем отличаются титулы эмира, халифа, султана, шаха и хана Ретро фотографии Ретро фотографии Шел 2021-й год, мы продолжали бороться с кризисом и выживать Шел 2021-й год, мы продолжали бороться с кризисом и выживать Как живут в Зоне Отчуждения. Чернобыль! Как живут в Зоне Отчуждения. Чернобыль! Тунеядства пост: практическое пособие для настоящих лентяев Тунеядства пост: практическое пособие для настоящих лентяев Нарочно не придумаешь: курьезный случай у бассейна Нарочно не придумаешь: курьезный случай у бассейна 8 интересных фактов о фильме «Труффальдино из Бергамо» 8 интересных фактов о фильме «Труффальдино из Бергамо» Гифки Гифки За кадром За кадром Неожиданные анкеты и переписки с сайтов знакомств, которые заставят вас посмеяться Неожиданные анкеты и переписки с сайтов знакомств, которые... Гифки Гифки Добрые новости: 80-летнему почтальону подарили велосипед, чтобы он мог продолжать работать Добрые новости: 80-летнему почтальону подарили велосипед, чтобы он... Любитель постоять на газоне сбил женщину с коляской после замечания Любитель постоять на газоне сбил женщину с коляской после замечания 30 работ уличного художника, который любит оживлять городские пейзажи 30 работ уличного художника, который любит оживлять городские пейзажи
Добро пожаловать на борт!

Добро пожаловать на борт! (9 фото)

Автор:
16 февраля 2021 13:50
Метки: авиация   интересно   самолет   
860
9

Путешествие по салону нового российского авиалайнера МС–21

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: авиация   интересно   самолет   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
6k
Matthew Hopkins 2 часа назад
Бла-бла-бла...
Сколько единиц МС-21 по факту здесь и сейчас уже эксплуатируются хотя бы отечественными авиакомпаниями?
Ответ: НОЛЬ!

Забудьте про МС-21
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
6k
klop Matthew Hopkins Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
VL 5 минут назад
Чистого неба машине.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Алекс Юстасов Час назад
Не подскажите, что в этом самолете российского?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Matthew Hopkins Алекс Юстасов 47 минут назад
Фюзеляж. И двигатели, которые, быть может, лет через десять запустят таки в производство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Дмитрий Алекс Юстасов 4 минуты назад
Фюзеляж -- РФ
Крыло композитное (т.н. "чёрное") -- РФ
Двигатели в т.ч. ВСУ -- РФ или США по выбору заказчика
Шасси -- РФ
Авионика и электрика -- совместно РФ, США, ЕС

Чисто импортное, насколько я помню, только гидрооборудование.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
a.fey 2 часа назад
Салон будет такой, какой закажут авиакомпании.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
DNK a.fey 49 минут назад
ЕСЛИ закажут, то может и будет. А по факту - авиаперевозки в полном объеме по самым оптимистичным прогнозам восстановятся к 2024 году. Пока самолеты просто простаивают и новые вряд ли будут пользоваться спросом. И если учесть, что там более 50 процентов импортного и есть все шансы нарваться на новые санкции - то салон если и будет, то в одном исполнении - гжель.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Митрий 2 часа назад
Только в гору его опять не уибите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Matthew Hopkins Митрий Час назад
Какое уибать? Кому он нужен? Кто его купит? После провала Суперджета какой дурак опять будет связываться с российским авиастроением?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
192
bagerovo86 Митрий 3 минуты назад
сам не уепись. не надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
9k
Енот Полиграфович 3 часа назад
МС-21- Много Страдальный -21 попытка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Serg2001 3 часа назад
Бело-голубое оформление салона и подсветки почему-то вызывает мысли об операционной... Какие-то холодные тона. ИМХО.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Денис Колосов 3 часа назад
стеклянные перегородки в самолете.. очень странно..
мне кажется, это далеко не финальный вариант салона, а для отчетности перед кемто..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Majul 4 часа назад
2-3 рейса и белые сиденья првератятся в грязно-серые )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Serg2001 Majul 3 часа назад
и вместо голубей будут вороны на спинках... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Енот Полиграфович Majul 3 часа назад
-смотря в каком порту предполетную подготовку самолет проходит...если во внуково, то там даже и салфеток- подголовников не будет- там уже давно чурбанье чисткой самолетов занимается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Шуруп Serg2001 16 минут назад
Черный воороон!
Что ж ты вьееоошся,
ты над взлееетной полосоооойй!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
174
Иванов Петров Сидоров Majul 5 минут назад
Ну от тебя после первого раза менять надо будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Студентка, которую из-за страшных ожогов бросил парень, показала новое лицо (6 фото) Студентка, которую из-за страшных ожогов бросил парень, показала новое лицо (6 фото) В Якутии обнаружили ржавеющий личный самолет Хрущева В Якутии обнаружили ржавеющий личный самолет Хрущева Пассажирка грубо ответила на законное требование стюардессы, чем&nbsp;вызвала возмущение в&nbsp;сети: видео Пассажирка грубо ответила на законное требование стюардессы, чем вызвала возмущение... Австралийцы открыли Макдональдс в самолете Австралийцы открыли Макдональдс в самолете Автожир: история гибрида самолета и вертолета Автожир: история гибрида самолета и вертолета Секретный «Красный орел»: как американцы тайно использовали советскую авиацию Секретный «Красный орел»: как американцы тайно использовали советскую авиацию
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3530640



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Гражданская позиция в стишках-пирожках
3
143
Гражданская позиция в стишках-пирожках
20+ интересных комментариев и диалогов из соцсетей для хорошего настроения
7
39
20+ интересных комментариев и диалогов из соцсетей для хорошего настроения
﻿
Набирающие популярность
"Как делать не надо": типы матерей, у которых могут вырасти серийные убийцы
0
8
"Как делать не надо": типы матерей, у которых могут вырасти серийные убийцы
Тиктокерша подарила мужу букет красоток
1
22
Тиктокерша подарила мужу букет красоток
Как устроена насущная бытовая жизнь на МКС (8 фото)
Как устроена насущная бытовая жизнь на МКС (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Маркетинг, уровень: БОГ
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#история#подборка#природа#картинки#навальный#люди#медицина#прикольные
#фото#животные#интересное#дтп#аварии#приколы#знаменитости#сша#новости#смех
#интересно#прикол#Россия#автомир#автомобили#авто аварии#кино#Разное#позитив#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться