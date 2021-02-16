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Сколько единиц МС-21 по факту здесь и сейчас уже эксплуатируются хотя бы отечественными авиакомпаниями?
Ответ: НОЛЬ!
Забудьте про МС-21
Крыло композитное (т.н. "чёрное") -- РФ
Двигатели в т.ч. ВСУ -- РФ или США по выбору заказчика
Шасси -- РФ
Авионика и электрика -- совместно РФ, США, ЕС
Чисто импортное, насколько я помню, только гидрооборудование.
мне кажется, это далеко не финальный вариант салона, а для отчетности перед кемто..
Что ж ты вьееоошся,
ты над взлееетной полосоооойй!