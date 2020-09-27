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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4212 постов • 601 подписчик подписаться
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«Тату», «Гости из будущего» и другие дуэты из 90-х и 00-х: что с ними стало сегодня

«Тату», «Гости из будущего» и другие дуэты из 90-х и 00-х: что с ними стало сегодня (7 фото + 6 видео)

Автор:
27 сентября 2020 10:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дуэты   группы   интересное   факты   
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Юра Усачев и Ева Польна. Влюбленные из дуэта «Непара». Как сложилась судьба сценических дуэтов, которые в прошлом собирали стадионы? Рассказываем, кто дружит до сих пор, а кто лишь изображает дружбу…

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Метки: Дуэты   группы   интересное   факты   
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3k
panama 2 часа назад
Волкова идиотка , была симпатичная , стала уродиной пздц
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14k
Weddaan Полчаса назад
Одни Габриели, Даниели рождаются ...
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3k
Rubiroid_47 2 часа назад
По...
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12k
homerchik 2 часа назад
«Тату», «Гости из будущего» и другие дуэты из 90-х и 00-х: что с ними стало сегодня
«Тату», «Гости из будущего» и другие дуэты из 90-х и 00-х: что с ними стало сегодня
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57k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ева Польна раздобрела...
Ева Польна раздобрела...
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