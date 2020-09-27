«Тату», «Гости из будущего» и другие дуэты из 90-х и 00-х: что с ними стало сегодня

Они начали покорять публику еще в 1999 году, и шумный успех композитора Юрия Усачева и солистки Евы Польны продлился добрый десяток лет. Прекрасные композиции, чувственный вокал Евы, необычный стиль и харизма амбициозных молодых людей быстро сделали их популярными.

«Нелюбовь», «Зима в сердце», «Это сильнее меня» — под эти песни многие из нас влюблялись, танцевали на дискотеках, грустили и веселились.



В 2009-м группа объявила о своем распаде. Каждый из ребят пошел своим путем. Ева родила двух дочерей, отцом старшей из которых стал участник дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер. Одновременно с достаточно бурной личной жизнью она успешно гастролирует по стране и записывает новые диски, пользующиеся успехом.

О Юрии Усачеве сегодня ничего не слышно. Но это касается только массовой аудитории. В музыкальных кругах известно, что еще в эпоху «Гостей из будущего» он стал продюсером в успешной звукозаписывающей компании. Юрий женился на Тине Кузнецовой — солистке коллективов My-Ti и Zventa Sventana. В 2010 году у них родился сын Габриэль. Сегодня Усачев успешно гастролирует в качестве диджея и пишет музыку для российских исполнителей.