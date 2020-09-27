«Тату», «Гости из будущего» и другие дуэты из 90-х и 00-х: что с ними стало сегодня

Юра Усачев и Ева Польна. Влюбленные из дуэта «Непара». Как сложилась судьба сценических дуэтов, которые в прошлом собирали стадионы? Рассказываем, кто дружит до сих пор, а кто лишь изображает дружбу…
«Гости из будущего» — расстались, но остались успешными
Они начали покорять публику еще в 1999 году, и шумный успех композитора Юрия Усачева и солистки Евы Польны продлился добрый десяток лет. Прекрасные композиции, чувственный вокал Евы, необычный стиль и харизма амбициозных молодых людей быстро сделали их популярными.
«Нелюбовь», «Зима в сердце», «Это сильнее меня» — под эти песни многие из нас влюблялись, танцевали на дискотеках, грустили и веселились.
В 2009-м группа объявила о своем распаде. Каждый из ребят пошел своим путем. Ева родила двух дочерей, отцом старшей из которых стал участник дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер. Одновременно с достаточно бурной личной жизнью она успешно гастролирует по стране и записывает новые диски, пользующиеся успехом.
О Юрии Усачеве сегодня ничего не слышно. Но это касается только массовой аудитории. В музыкальных кругах известно, что еще в эпоху «Гостей из будущего» он стал продюсером в успешной звукозаписывающей компании. Юрий женился на Тине Кузнецовой — солистке коллективов My-Ti и Zventa Sventana. В 2010 году у них родился сын Габриэль. Сегодня Усачев успешно гастролирует в качестве диджея и пишет музыку для российских исполнителей.
«Нелюбовь», «Зима в сердце», «Это сильнее меня» — под эти песни многие из нас влюблялись, танцевали на дискотеках, грустили и веселились.
В 2009-м группа объявила о своем распаде. Каждый из ребят пошел своим путем. Ева родила двух дочерей, отцом старшей из которых стал участник дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер. Одновременно с достаточно бурной личной жизнью она успешно гастролирует по стране и записывает новые диски, пользующиеся успехом.
О Юрии Усачеве сегодня ничего не слышно. Но это касается только массовой аудитории. В музыкальных кругах известно, что еще в эпоху «Гостей из будущего» он стал продюсером в успешной звукозаписывающей компании. Юрий женился на Тине Кузнецовой — солистке коллективов My-Ti и Zventa Sventana. В 2010 году у них родился сын Габриэль. Сегодня Усачев успешно гастролирует в качестве диджея и пишет музыку для российских исполнителей.
«Руки вверх!» — обиды, обманы и ложное воссоединение
На их выступления собирались стадионы — в 90-х группа «Руки вверх!», состоящая из Сергея Жукова и Алексея Потехина, пользовалась бешеным успехом. «Малыш», «Студент», «Крошка моя», «Алешка», «Он тебя целует», — эти и другие песни и сегодня вам напоют с любого места те, кто в те годы заслушивался композициями группы.
О своем распаде группа объявила в августе 2006-го. Как признавались музыканты, они устали друг от друга, к тому же им стало трудно конкурировать с молодыми коллективами, которых появилось великое множество.
Сергей Жуков продолжил сольную карьеру, которая оказалась вполне успешной. Кроме того, он опубликовал книгу «Звездопад. Похороны шоу-бизнеса».
А еще Жуков — бизнесмен: вместе с женой Региной он открыл сеть кондитерских и кафе. В семье трое детей, которых Жуков нежно любит — его аккаунт заполнен трогательными семейными фото.
О своем распаде группа объявила в августе 2006-го. Как признавались музыканты, они устали друг от друга, к тому же им стало трудно конкурировать с молодыми коллективами, которых появилось великое множество.
Сергей Жуков продолжил сольную карьеру, которая оказалась вполне успешной. Кроме того, он опубликовал книгу «Звездопад. Похороны шоу-бизнеса».
А еще Жуков — бизнесмен: вместе с женой Региной он открыл сеть кондитерских и кафе. В семье трое детей, которых Жуков нежно любит — его аккаунт заполнен трогательными семейными фото.
Алексей Потехин создал проект «Трэк&Блюз», он радует поклонников танцевальной музыкой.
В 2010 году ребята встретились в студии программы «Пусть говорят»: зрители увидели настоящий бенефис группы. Поклонники было обрадовались, но их ликование оказалось преждевременным. Бывшие соратники не собирались воссоединяться. Более того: Алексей Потехин рассказывал в интервью, что Сергей Жуков обманом лишил его прав на название «Руки вверх!» и теперь сам выступает под этим названием.
В 2010 году ребята встретились в студии программы «Пусть говорят»: зрители увидели настоящий бенефис группы. Поклонники было обрадовались, но их ликование оказалось преждевременным. Бывшие соратники не собирались воссоединяться. Более того: Алексей Потехин рассказывал в интервью, что Сергей Жуков обманом лишил его прав на название «Руки вверх!» и теперь сам выступает под этим названием.
Smash! — финалист «Евровидения» Лазарев и счастливый семьянин Топалов
Сергей Лазарев и Влад Топалов разбили миллионы девичьих сердец: такого молодого и симпатичного дуэта, как Smash!!, прежде в нашей стране не было. Их романтические песни на иностранных языках (самая известная — композиция Belle из мюзикла «Нотр-Дам де Пари») должны были, по задумке, вывести ребят на европейский уровень. Однако после записи 3 альбомов и нескольких видеоклипов группа распалась.
Расставание получилось скандальным: Лазарев отказался выполнять условия контракта.
Сергей и Влад долгое время не общались. Каждый из них строил сольную карьеру. В 2016 и 2019 годах Лазарев выступал на «Евровидении», оба раза заняв 3-е место. У певца двое детей, которых ему родила суррогатная мать: 6-летний сын Никита и годовалая дочь Анна.
Расставание получилось скандальным: Лазарев отказался выполнять условия контракта.
Сергей и Влад долгое время не общались. Каждый из них строил сольную карьеру. В 2016 и 2019 годах Лазарев выступал на «Евровидении», оба раза заняв 3-е место. У певца двое детей, которых ему родила суррогатная мать: 6-летний сын Никита и годовалая дочь Анна.
А Влад Топалов осенью 2018 года женился на телеведущей Регине Тодоренко, у них растет сын Михаил. Несколько раз Smash! в прежнем составе выходил на сцену, но эти воссоединения были разовыми акциями.
«Тату» (t.A.T.u) — не поделили песни, но все же успешны
Самый скандальный проект 2000-х: продюсеры придумали для двух девчонок лесбийский имидж, и это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Песни «Я сошла с ума» и «Нас не догонят» принесли Лене Катиной и Юле Волковой бешеную популярность. Причем не только в России, но и на Западе.
С 2009 года каждая из девушек «гуляет сама по себе». Между ними возникали разногласия — не могли поделить песни.
Тем не менее, у обоих получилось построить успешную сольную карьеру, а ссоры вскоре были забыты.
С 2009 года каждая из девушек «гуляет сама по себе». Между ними возникали разногласия — не могли поделить песни.
Тем не менее, у обоих получилось построить успешную сольную карьеру, а ссоры вскоре были забыты.
В 2013-м Лена Катина вышла замуж за словенского музыканта Сашо Кузмановича и родила мальчика. Но в 2019-м их брак был расторгнут.
Юля Волкова некоторое время сотрудничала с Димой Биланом. Личная жизнь у нее бурная и, кажется, вполне счастливая.
Юля Волкова некоторое время сотрудничала с Димой Биланом. Личная жизнь у нее бурная и, кажется, вполне счастливая.
«Чай вдвоем» — ссоры из-за гонораров и внебрачные дети
Два парня атлетического телосложения — Стас Костюшкин и Денис Клявер — сводили с ума слушательниц начиная с середины 90-х. Их успех продолжился и в 2000-х, достаточно назвать такие песни, как «Ласковая моя», «Белое платье», «Желанная». Ребята получили 7 «Золотых граммофонов», в их копилке немало и других престижных наград.
Группа распалась в 2011 году, просуществовав около двух десятилетий. Писали о ссорах из-за гонораров, о творческих разногласиях. Сами парни не комментировали домыслы журналистов.
Стас начал сольную карьеру, кроме того, пробовал себя в роли ведущего, часто появляется в качестве гостя в различных телешоу. Он женат на ведущей программы «Я худею», чемпионке мира по акробатике Юлии Костюшкиной, в семье подрастают двое сыновей.
В 2013 году Костюшкин открыл на территории аэропорта «Шереметьево» кафе для курящих, но после запрета курения в общественных местах кафе пришлось закрыть. Зато успешно работает его сеть пышечных, а еще Стас выпускает собственный чай. Он до сих пор радует поклонниц своей идеальной спортивной формой.
Группа распалась в 2011 году, просуществовав около двух десятилетий. Писали о ссорах из-за гонораров, о творческих разногласиях. Сами парни не комментировали домыслы журналистов.
Стас начал сольную карьеру, кроме того, пробовал себя в роли ведущего, часто появляется в качестве гостя в различных телешоу. Он женат на ведущей программы «Я худею», чемпионке мира по акробатике Юлии Костюшкиной, в семье подрастают двое сыновей.
В 2013 году Костюшкин открыл на территории аэропорта «Шереметьево» кафе для курящих, но после запрета курения в общественных местах кафе пришлось закрыть. Зато успешно работает его сеть пышечных, а еще Стас выпускает собственный чай. Он до сих пор радует поклонниц своей идеальной спортивной формой.
Денис тоже записывает альбомы, однажды спел дуэтом с Жасмин. Кроме того, он нередко принимает участие в различных телешоу — «Цирк со звездами», например, «Две звезды», а также снимается в эпизодических ролях. Денис Клявер женат в третий раз, от второго брака у него есть взрослый сын Тимофей, в нынешнем союзе в 2013 году родился мальчик, которому дали имя Даниэль.
В 2010 году Клявер признал себя отцом 5-летней дочери Евы Польны, с которой у него были отношения.
В 2010 году Клявер признал себя отцом 5-летней дочери Евы Польны, с которой у него были отношения.
«Непара» — ссоры и примирения
Группу «Непара» некоторые сравнивали с итальянским дуэтом Аль Бано и Ромины Пауэр. Утонченная солистка с аристократической внешностью и хулиганского вида парень, да еще ниже ее чуть ли не на голову!
Песни, которые исполняли Вика Талышинская и Александр Шоуа, быстро ворвались на вершины хит-парадов: «Другая семья», «Бог тебя выдумал», «Плачь и смотри»…
Группа просуществовала с 2003 по 2012 годы. Потом Александр объявил о начале сольной карьеры. К тому времени отношения с партнершей у него уже были довольно натянутыми. Однако сольные выступления Александра никак нельзя сравнивать с тем, что было прежде, Шоуа-солист явно не дотягивал до уровня «Непары».
Песни, которые исполняли Вика Талышинская и Александр Шоуа, быстро ворвались на вершины хит-парадов: «Другая семья», «Бог тебя выдумал», «Плачь и смотри»…
Группа просуществовала с 2003 по 2012 годы. Потом Александр объявил о начале сольной карьеры. К тому времени отношения с партнершей у него уже были довольно натянутыми. Однако сольные выступления Александра никак нельзя сравнивать с тем, что было прежде, Шоуа-солист явно не дотягивал до уровня «Непары».
И в 2019-м группа воссоединилась. Вика сейчас в третий раз замужем и воспитывает дочь Варвару. Жену Александра зовут Натальей, она юрист, в семье подрастает дочь Таисия. Музыканты дружат семьями.
Источник:
Ссылки по теме:
- 9 причин почему девушки любят огромных плюшевых медведей
- Здоровье ромалэ: какие болезни обходят цыган стороной
- Как защищают чувства верующих в разных странах: штраф или смертная казнь
- Советские актеры и знаменитости в рекламе: кто сказал, что ее не было в СССР
- Сухие факты о девчатах из 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка
Метки: Дуэты группы интересное факты
12
Понравилось12
Новости партнёров
Загрузка...