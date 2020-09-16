Сухие факты о девчатах из 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка

Кое-кто их называл "Ночными ведьмами", поскольку они несли смерть врагу под покровом ночи.
Численность самолётов По-2
- При формировании: 20 машин
- На момент окончания войны: 36 машин
Боевые вылеты
Всего лётчицы авиаполка произвели 23 672 боевых вылета. Из них:
- Битва за Кавказ — 2920 вылетов;
- освобождение Кубани, Тамани, Новороссийска — 4623 вылета;
- освобождение Крыма — 6140 вылетов;
- освобождение Беларуси — 400 вылетов;
- освобождение Польши — 5421 вылет;
- битва в Германии — 2000 вылетов.
Всего самолёты находились в воздухе 28 676 часов
Перерывы между вылетами составляли 5—8 минут
Вылеты за ночь:
- Зимой: от 10 до 12
- Летом: от 6 до 8
Лётчицами было сброшено:
- свыше 3 000 тонн бомб;
- 26 000 зажигательных снарядов;
- 155 мешков с боеприпасами и продовольствием окружённым советским войскам.
На счету полка:
- 17 уничтоженных переправ,
- 9 взорванных железнодорожных поездов,
- 2 уничтоженные железнодорожные станции,
- 26 разбомбленных складов,
- 12 уничтоженных цистерн с горючим,
- 176 выведенных из строя и уничтоженных автомобилей,
- 86 подавленных огневых точек,
- 11 уничтоженных прожекторов,
- 811 пожаров,
- 1092 взрывов большой мощности.
Безвозвратные боевые потери полка:
- 23 человека
- 28 самолётов
За годы войны 23 военнослужащим полка было присвоено звание Героя Советского Союза:
- Гвардии старший лейтенант Аронова Раиса Ермолаевна — 960 боевых вылетов. Награждена 15 мая 1946 года.
- Гвардии старший лейтенант Белик Вера Лукьяновна — 813 боевых вылетов. Награждена посмертно 23 февраля 1945 года.
- Гвардии старший лейтенант Гашева Руфина Сергеевна — 848 боевых вылетов. Награждена 23 февраля 1945 года.
- Гвардии старший лейтенант Гельман Полина Владимировна — 869 боевых вылетов. Награждена 15 мая 1946 года.
- Гвардии старший лейтенант Жигуленко Евгения Андреевна — 968 боевых вылетов.
- Гвардии старший лейтенант Макарова Татьяна Петровна — 628 боевых вылетов. Награждена посмертно.
- Гвардии старший лейтенант Меклин Наталья Фёдоровна — 980 боевых вылетов. Награждена 23 февраля 1945 года.
- Гвардии майор Никулина Евдокия Андреевна — 740 боевых вылетов. Награждена 26 октябрь 1944 года.
- Гвардии лейтенант Носаль Евдокия Ивановна — 354 боевых вылета. Награждена посмертно. Первая женщина-лётчик, удостоенная звания Героя Советского Союза в ходе Великой Отечественной войны.
- Гвардии старший лейтенант Парфёнова Зоя Ивановна — 680 боевых вылетов. Награждена 18 августа 1945 года. Участница Парада Победы.
- Гвардии старший лейтенант Пасько Евдокия Борисовна — 790 боевых вылетов.
- Гвардии капитан Попова Надежда Васильевна — 852 боевых вылета.
- Гвардии старший лейтенант Распопова Нина Максимовна — 805 боевых вылетов.
- Гвардии капитан Розанова Лариса Николаевна — 793 боевых вылета.
- Гвардии старший лейтенант Руднева Евгения Максимовна — 645 боевых вылетов. Награждена посмертно.
- Гвардии старший лейтенант Рябова Екатерина Васильевна — 890 боевых вылетов.
- Гвардии капитан Санфирова Ольга Александровна — 630 боевых вылетов. Награждена посмертно.
- Гвардии старший лейтенант Себрова Ирина Фёдоровна — 1004 боевых вылета.
- Гвардии капитан Смирнова Мария Васильевна — 950 боевых вылетов.
- Гвардии старший лейтенант Сыртланова Магуба Гусейновна — 780 боевых вылетов. Награждена 15 мая 1946 года.
- Гвардии старший лейтенант Ульяненко Нина Захаровна — 915 боевых вылетов. Награждена 18 августа 1945 года.
- Гвардии старший лейтенант Худякова Антонина Фёдоровна — 926 боевых вылетов.
- Гвардии капитан Чечнева Марина Павловна — 810 боевых вылетов. Награждена 15 мая 1946 года.
Более 250 девушек полка были награждены орденами и медалями.
За три года боёв полк ни разу не уходил на переформирование
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