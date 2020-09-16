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Сухие факты о девчатах из 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка

Сухие факты о девчатах из 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка (7 фото)

Автор:
16 сентября 2020 09:28
Сообщество : Военное
Метки: 46 гвардейский полк   Великая отечественая война   интересное   ночные ведьмы   факты   факты о войне   
1594
7

Кое-кто их называл "Ночными ведьмами", поскольку они несли смерть врагу под покровом ночи.

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Метки: 46 гвардейский полк   Великая отечественая война   интересное   ночные ведьмы   факты   факты о войне   
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11  комментариев
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ВазгенСемёнович Час назад
Вот это настоящие женщины! А не тот позор нации, что по ТВ сейчас показывают и в ютубе "бложатся".
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2k
VL 43 минуты назад
Вечного полёта девочкам....
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7k
Иван Акимов 44 минуты назад
А сейчас всяческие поющие трусы мнят себя цветом нации. Тьфу млять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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9k
Яромиръ Час назад
Ссылка www.youtube.com
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905k
Никифоридис Автор поста Яромиръ 51 минуту назад
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9k
Яромиръ Никифоридис 20 минут назад
588, в последствии 46 полк имел на вооружении У-2. К концу войны По-2 у вас видеоряд из фильма истребители
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Никифоридис

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