Что такое бртуч, и почему это самый полезный фастфуд

Обычно в качестве заправки для бртуча используют соусы с низким процентом жирности, и в нем вы нет вредного промышленного майонеза. Бртуч удобен тем, что его можно приготовить самостоятельно. И это отличный вариант перекуса, когда времени на полноценную готовку нет, а съесть что-то сытное, вкусное и необычное хочется.

Фирменный белый соус, с которым обычно подают бртуч, состоит из простокваши (1% жирности), чеснока и зелени. Именно это сочетание с овощами и мясом в лепешке дает мягкое послевкусие и придает блюду особую нежность. Других вариантов соусов тоже полно, и если вы не любите сметанные, пробуйте томатный, аджику, гранатовый наршараб и классический хумус из нутового пюре (для гурманов и вегетарианцев).