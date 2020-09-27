Что такое бртуч, и почему это самый полезный фастфуд

В Армении довольно трепетно относятся к хлебу как к таковому и особенно к лавашу. Настолько трепетно, что включили его в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Павел Ачикян, сооснователь сети бртучечных «Левон'с», рассказывает о национальном гастрономическом сокровище ─ бртуче ─ и делится фирменным рецептом.
В переводе с армянского труднопроизносимое с первого раза слово «бртуч» буквально означает «завернутый». Блюдо представляет собой армянский свертыш, состоящий из тонкого лаваша, в который заворачивается начинка из запеченного мяса, свежих овощей, сыра и зелени. Заправляется все это оригинальным соусом на основе простокваши — он особенно понравится тем, кто скрупулезно ведет счет «съеденным» за день калориям.
История происхождения бртуча корнями уходит в далекое прошлое. Это блюдо готовят в Армении вот уже несколько тысячелетий. Охотники, войны, пастухи, странники и монахи ─ все, кто на долгие месяцы покидал дом, брали его с собой в дорогу. В тонколистный лаваш обычно заворачивали сыр и свежую зелень. В армянских семьях матери часто давали бртуч своим детям для быстрого и сытного перекуса.
Лепешка
Нужно сказать, что бртуч не имеет ничего общего со знакомой всем шаурмой, если не считать внешнего вида блюда. В отличие от классической шаурмы в бртуче нет откровенно вредных ингредиентов, а технология приготовления серьезно отличается.
Так, если для шаурмы мясо жарится, а в случае с бртучем ─ запекается в духовке (это, как известно, намного полезнее). Лепешки для бртуча чаще всего готовят вручную. Вы тоже можете сделать их самостоятельно в домашних условиях: тесто (мука, соль, сахар, подсолнечное масло, гашеная сода и, конечно, дрожжи) замешивается около получаса, после чего «отдыхает» 15 минут, затем раскатывается и выпекается.
Так, если для шаурмы мясо жарится, а в случае с бртучем ─ запекается в духовке (это, как известно, намного полезнее). Лепешки для бртуча чаще всего готовят вручную. Вы тоже можете сделать их самостоятельно в домашних условиях: тесто (мука, соль, сахар, подсолнечное масло, гашеная сода и, конечно, дрожжи) замешивается около получаса, после чего «отдыхает» 15 минут, затем раскатывается и выпекается.
Начинка
По сути, выбор начинок для бртуча неограничен, потому что положить в него можно что угодно — это зависит исключительно от вкусовых предпочтений и пожеланий. Ингредиенты, входящие в состав блюда, можно спокойно варьировать, но сыр и зелень — тот минимум, без которого бртуч представить практически невозможно. К слову, вовсе необязательно добавлять именно сулугуни — можно завернуть в лаваш брынзу или любой другой сыр.
Мясо в бртуч добавляют разное: говядину, индейку, курицу. Возможны вегетарианские варианты с хумусом или брынзой, разным сочетанием зеленых салатов. Удивительно, но факт: бртуч можно приготовить даже с плоской рисовой лапшой по мотивам вьетнамского супа фо, если классические варианты приелись. Но этот вариант подойдет только тем, кто не боится острой пищи.
Мясо в бртуч добавляют разное: говядину, индейку, курицу. Возможны вегетарианские варианты с хумусом или брынзой, разным сочетанием зеленых салатов. Удивительно, но факт: бртуч можно приготовить даже с плоской рисовой лапшой по мотивам вьетнамского супа фо, если классические варианты приелись. Но этот вариант подойдет только тем, кто не боится острой пищи.
Заправка
Обычно в качестве заправки для бртуча используют соусы с низким процентом жирности, и в нем вы нет вредного промышленного майонеза. Бртуч удобен тем, что его можно приготовить самостоятельно. И это отличный вариант перекуса, когда времени на полноценную готовку нет, а съесть что-то сытное, вкусное и необычное хочется.
Фирменный белый соус, с которым обычно подают бртуч, состоит из простокваши (1% жирности), чеснока и зелени. Именно это сочетание с овощами и мясом в лепешке дает мягкое послевкусие и придает блюду особую нежность. Других вариантов соусов тоже полно, и если вы не любите сметанные, пробуйте томатный, аджику, гранатовый наршараб и классический хумус из нутового пюре (для гурманов и вегетарианцев).
Фирменный белый соус, с которым обычно подают бртуч, состоит из простокваши (1% жирности), чеснока и зелени. Именно это сочетание с овощами и мясом в лепешке дает мягкое послевкусие и придает блюду особую нежность. Других вариантов соусов тоже полно, и если вы не любите сметанные, пробуйте томатный, аджику, гранатовый наршараб и классический хумус из нутового пюре (для гурманов и вегетарианцев).
Готовим бртуч дома:
Ингредиенты:
1 пшеничная лепешка
Индейка
Сыр сулугуни
Салат айсберг
Китайский салат
Помидоры
Огурцы
Петрушка, укроп и другая зелень
Тертый чеснок и репчатый лук
60 мл простокваши (1% жирности)
Сок половинки лимона
Салатная заправка
Черный молотый перец и соль
1 пшеничная лепешка
Индейка
Сыр сулугуни
Салат айсберг
Китайский салат
Помидоры
Огурцы
Петрушка, укроп и другая зелень
Тертый чеснок и репчатый лук
60 мл простокваши (1% жирности)
Сок половинки лимона
Салатная заправка
Черный молотый перец и соль
Приготовление:
Индейку посолить, поперчить и завернуть в несколько слоев фольги, чтобы сок остался внутри. Мясо запекать в течение часа в духовке при температуре 180 градусов. Если кусок индейки больше 500 г, на каждые дополнительные 100 г мяса необходимо добавить 10 минут. Приготовить белый соус, пока мясо запекается: смешать до однородной консистенции простоквашу, чеснок, укроп, петрушку, соль и добавить лимонный сок.
Выложить на лаваш белый соус, кусочки готовой индейки, посыпать сверху тертым сыром сулугуни и — не сворачивая! — запекать в духовке 3−5 минут при температуре 240−260 градусов до тех пор, пока сыр окончательно не расплавится. В это время нарезать кубиками китайский салат, помидоры, салат айсберг, огурцы. Мелко порубить петрушку, укроп и лук. Добавить салатную заправку по вкусу, тщательно перемешать.
Достать лаваш из духовки, выложить сверху получившуюся смесь, полить сверху белым соусом и завернуть бртуч: сначала подворачивается нижний, затем левый, а следом и правый края лаваша.
Индейку посолить, поперчить и завернуть в несколько слоев фольги, чтобы сок остался внутри. Мясо запекать в течение часа в духовке при температуре 180 градусов. Если кусок индейки больше 500 г, на каждые дополнительные 100 г мяса необходимо добавить 10 минут. Приготовить белый соус, пока мясо запекается: смешать до однородной консистенции простоквашу, чеснок, укроп, петрушку, соль и добавить лимонный сок.
Выложить на лаваш белый соус, кусочки готовой индейки, посыпать сверху тертым сыром сулугуни и — не сворачивая! — запекать в духовке 3−5 минут при температуре 240−260 градусов до тех пор, пока сыр окончательно не расплавится. В это время нарезать кубиками китайский салат, помидоры, салат айсберг, огурцы. Мелко порубить петрушку, укроп и лук. Добавить салатную заправку по вкусу, тщательно перемешать.
Достать лаваш из духовки, выложить сверху получившуюся смесь, полить сверху белым соусом и завернуть бртуч: сначала подворачивается нижний, затем левый, а следом и правый края лаваша.
Подача
Бртуч принято подавать горячим, можно сказать, сразу из печи. Но даже если вы решите съесть его позже, он все равно останется свежим. После приготовления блюдо можно хранить в течение 12 часов (удобно, если нужно подкрепиться в дороге). В качестве дополнения к бртучу отлично подойдет любой напиток: вода, лимонад, сок или чай ─ кому как нравится.
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