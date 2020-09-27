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Что такое бртуч, и почему это самый полезный фастфуд

Что такое бртуч, и почему это самый полезный фастфуд (6 фото)

Автор:
27 сентября 2020 09:36
Сообщество : Еда
Метки: бртуч   еда   факты   фастфуд   
259
6
В Армении довольно трепетно относятся к хлебу как к таковому и особенно к лавашу. Настолько трепетно, что включили его в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Павел Ачикян, сооснователь сети бртучечных «Левон'с», рассказывает о национальном гастрономическом сокровище ─ бртуче ─ и делится фирменным рецептом.

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Метки: бртуч   еда   факты   фастфуд   
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5  комментариев
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Azesh Час назад
ок, армяне, полезный это бртуч, вредный- шаурма.
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Тигран Саркисян Час назад
это не бртунчь а шаурма какая то , оригинал лук тархун варенное яйцо масло сливочное (его на горячее яйцо я про масло) и в лаваш , ото придумали мне тут какие то листья салата))
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Сергей

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