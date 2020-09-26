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История Зиновия Гердта: шестнадцатилетний "король"

История Зиновия Гердта: шестнадцатилетний "король" (4 фото)

Автор:
26 сентября 2020 19:33
Метки: артисты   интересное   история   
229
4
На дворе стоял тридцать второй год.

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Метки: артисты   интересное   история   
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566
arcush 2 часа назад
Он защищал родину. Ранен был... Вот он патриот!
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11k
Corvus Corax 59 минут назад
Зиновий Ефимович Гердт - великолепен, талантище. И изумительное чувство русского языка...
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Дикий Тапок

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