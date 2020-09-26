История Зиновия Гердта: шестнадцатилетний "король"

Принимая поздравления, Всеволод Эмильевич прошелся по бомонду, поговорил с самыми ценными гостями… И тут беглый взгляд режиссера зацепился за несчастную пару. Мейерхольд мгновенно оценил мизансцену – и вошел в нее с безошибочностью гения.



– Зиновий! – вдруг громко воскликнул он. – Зиновий, Вы?



Все обернулись. Мейерхольд с простертыми руками шел через фойе к шестнадцатилетнему подростку.



– Зиновий, куда вы пропали? Я вам звонил, но вы не берете трубку…



("Затруднительно мне было брать трубку, – комментировал это Гердт полвека спустя, – у меня не было телефона". Но в тот вечер юному Зяме хватило сообразительности не опровергать классика.)



– Совсем забыли старика, – сетовал Мейерхольд. – Не звоните, не заходите… А мне о стольком надо с вами поговорить!



И еще долго, склонившись со своего гренадерского роста к скромным Зяминым размерам, чуть ли не заискивая, он жал руку подростку и на глазах у ошеломленной красавицы брал с него слово, что завтра же, с утра, увидит его у себя… Им надо о стольком поговорить!



"После антракта, – выждав паузу, продолжал эту историю Зиновий Ефимович, – я позволял себе смеяться невпопад…" О да! если короля играют придворные, что ж говорить о человеке, "придворным" у которого поработал Всеволод Мейерхольд?



Наутро шестнадцатилетний "король" первым делом побежал в дом к благодетелю. Им надо было о стольком поговорить! Длинного разговора, однако, не получилось. Размеры вчерашнего благодеяния были известны корифею, и выпрямившись во весь свой прекрасный рост, он – во всех смыслах свысока – сказал только одно слово:



– Ну?



Воспроизводя полвека спустя это царственное "ну", Зиновий Ефимович Гердт становился вдруг на локоть выше и оказывался невероятно похожим на Мейерхольда…"