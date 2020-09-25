Минестроне - итальянский народный СУПИЩЩЕ

Но не просто ждём, а закладываем в бульон те овощи, которые требуют довольно долгой варки: картофель, морковь, лук (как репчатый, так и зелёный) , сельдерей (как корень, так и стебли), чеснок. Не забудьте о чайной ложке смеси сушёных Итальянских трав или смеси "Травы Прованса".

Разбираем мясо, режем его на удобные для ложки кусочки. Написав слово "разбираем" я чётко имел ввиду, что разбираем НЕ на волокна, а отделяем кости, жилки, практически весь жир, которые в суп не идут. Мясо должно быть НАРЕЗАНО, преимущественно кубиком. И так оно отправляется обратно в кастрюлю.