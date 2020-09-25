FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кулинарные рецепты 2129 постов • 690 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кулинарные рецепты 
Минестроне - итальянский народный СУПИЩЩЕ

Минестроне - итальянский народный СУПИЩЩЕ (12 фото)

Автор:
25 сентября 2020 18:46
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: говяжий бульон   итальянский суп.   минестроне   овощной суп   
392
12
Рецептов этого супа существует великое множество, палитра использующихся в нём овощей необыкновенно широка и вариируется от региона к региону, от деревни к деревни. Фиксированного рецепта нет, поэтому предлагаю те варианты, которые мне встретились в провинции Марке, на востоке Италии.

Авторский пост

подписаться на сообщество "Кулинарные рецепты"
Метки: говяжий бульон   итальянский суп.   минестроне   овощной суп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
8
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Олег 2 часа назад
Благодарю за развёрнутый интересный пост,надоели просто ролики с Ютуба.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ligov 39 минут назад
Что для итальянца минестроне, то для русского щи...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
magic32 44 минуты назад
Таже пицца, но в кастрюле, типичная итальянская кухня: смешать всё, что есть в наличии, ссыпать в кастрюлю, залить водой и варить до готовности, в случае отсутствия кастрюли, высыпать на лепёшку и засунуть в духовку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
doker Час назад
Вот есть суп с клёцками. Но это совсем другое.
Вы серьёзно - макароны вместе с картошкой есть собрались? Я в 90е и по пьяни такое не ел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER doker 49 минут назад
в школьной столовой минестроне называлось суп с макаронами.
и да - макароны с картошкой готовят во всех кухнях.

шо тебя удивляет?
и ваши галушки, тушоная капуста и картошка.
типичная одесская еда. Мама так делала.
и в Германии такое есть - крумпеершпетцле называется у пфельзеров.
но они вообще ВСЁ с картохой едят. даже жаренную картоху с толчёной картохой и помидор к этому.
кстати вкусно))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
doker Albert GER Полчаса назад
У нас клёцк был "клёцик", но не "галушки". Хотя погуглил - одно и то же.
И вареное, печёное тесто - не макароны! И пирожок с картошкой, и вареник с картошкой съем. Но макароны с картошкой... нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Прораб Час назад
Не, без мяса не катит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Вася 2 часа назад
нафиг танцы с бубном. борщь наше всё. со смятаной!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
fvm Вася 2 часа назад
Правильно, зачем вообще что-то есть, кроме борща?
Давайте есть борщ каждый день на завтрак, обед и ужин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Gogaren_3Meu 2 часа назад
стейк на второе отнюдь не отменяет мясо в супе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
93k
дедушка ленина Автор поста Gogaren_3Meu 2 часа назад
Не, не отменяет, а подтверждает, что верным путём идёте, товарищ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
kalinser 2 часа назад
Джимми Оливер,варил просто на воде.
Т.е.овощи и были основой бульона.
Конечно оливковое масло,и любая мелкая паста.
Советовал остатки любых макарон ссыпать в одну емкость и использовать при варке минестроне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
93k
дедушка ленина Автор поста kalinser 2 часа назад
Различные виды макарон в одном блюде - знаешь, как уродливо это выглядит? Как будто на паперти побирался...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
дедушка ленина
Когда я на почте служил ямщиком
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93437



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Эти дизайнеры - просто гении!
15
77
Эти дизайнеры - просто гении!
Момент, когда у жителей Новой Гвинеи рухнуло всё представление об окружающем мире
7
161
Момент, когда у жителей Новой Гвинеи рухнуло всё представление об окружающем мире
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Лицо 4000-летней собаки: реконструкция
0
7
Лицо 4000-летней собаки: реконструкция
Педагоги-оригиналы: почему некоторые учителя демонстрируют на уроках определенные странности?
1
9
Педагоги-оригиналы: почему некоторые учителя демонстрируют на уроках определенные...
OUKITEL Sports phone WP8 Pro в продаже с 25 по 29 сентября всего за $120!
OUKITEL Sports phone WP8 Pro в продаже с 25 по 29 сентября всего за $120!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#история#животные#россия#люди#автоприкол#автомир#красота#собаки#авария дня
#прикол#фото#авария#авто авария#автомобили#кино#прикольные#подборка#СССР#дети
#юмор#факты#дтп#интересное#позитив#природа#комментарии#собака#gif#дизайн

На что жалуетесь?

Вернуться