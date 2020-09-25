Минестроне - итальянский народный СУПИЩЩЕ

Рецептов этого супа существует великое множество, палитра использующихся в нём овощей необыкновенно широка и вариируется от региона к региону, от деревни к деревни. Фиксированного рецепта нет, поэтому предлагаю те варианты, которые мне встретились в провинции Марке, на востоке Италии.
Основную роль в минестроне играют овощи сезона. То есть, пройтись через огород вдоль и поперёк - этого уже достаточно, чтобы насобирать себе чего-нибудь на супчик. Есть только одно условие: ВСЕГО ДОЛЖНО БЫТЬ ПОРОВНУ, ни один ингридиент не должен солировать. Стебли сельдерея, пригоршня цветной капусты (можно и белокочанной), зелёный лук, горошек... и тд.
Нет белокочанной, возьмите другой сорт, да хоть брокколи. Но капуста должна быть. Пару картофелин не забудьте. Один небольшой цукини придаёт бульону тонкий вкус.
Отлично выглядит в минестроне зелёная фасоль. Если нет под рукой свежей - возьмите замороженную, порежьте на кусочки, чтобы удобно помещались в ложку. Впрочем, так надо порезать и все остальные овощи и мясо. Кубиками - самое то.
Даже с мясными фрикадельками можно сварить минестроне - это бешено ускоряет весь процесс приготовления.
Можно также сварить этот суп вообще без мяса. Особенно, если у вас на второе запланирован симпатичный стейк.
Но если второго не предвидится, то возьмите говяжью голяшку, распиленную на шайбы. Грамм 700 будет достаточно. Промойте под струёй холодной воды от костной муки, образованной распилом. Залейте двумя с половиной литрами воды, доведите до кипения, снимите пену, закройте крышкой, снизьте огонь до минимума. И пусть мясцо булькает тихо само с собою. Два часа, не дольше. Вылавливаем его на блюдо и ждём, пока подостынет.
Но не просто ждём, а закладываем в бульон те овощи, которые требуют довольно долгой варки: картофель, морковь, лук (как репчатый, так и зелёный) , сельдерей (как корень, так и стебли), чеснок. Не забудьте о чайной ложке смеси сушёных Итальянских трав или смеси "Травы Прованса".
Разбираем мясо, режем его на удобные для ложки кусочки. Написав слово "разбираем" я чётко имел ввиду, что разбираем НЕ на волокна, а отделяем кости, жилки, практически весь жир, которые в суп не идут. Мясо должно быть НАРЕЗАНО, преимущественно кубиком. И так оно отправляется обратно в кастрюлю.
Разбираем мясо, режем его на удобные для ложки кусочки. Написав слово "разбираем" я чётко имел ввиду, что разбираем НЕ на волокна, а отделяем кости, жилки, практически весь жир, которые в суп не идут. Мясо должно быть НАРЕЗАНО, преимущественно кубиком. И так оно отправляется обратно в кастрюлю.
Первые овощи у нас поварились уже минут 20. Самое время кинуть к ним цветную капусту, или белокочанную, или брокколи, зелёную стручковую фасоль, болгарский перец, томаты. Вместо томатов можно вполне взять пару ложек томатного соуса. Главное - не переборщить, минестроне имеет РОЗОВЫЙ, но никак не красный цвет.
Как снова закипит, вкладываем МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ. И готовим их согласно инструкции на упаковке. Обычно это 10 минут, которые также как раз и подходят нашей цветной капусте и ко.
А нарезанный цукини вообще не имеет времени варки: кинули в кастрюлю - размешали - выключили - накрыли крышкой. Вместе с ним отправились в кастрюлю молотый чёрный перец и базилик.
Как снова закипит, вкладываем МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ. И готовим их согласно инструкции на упаковке. Обычно это 10 минут, которые также как раз и подходят нашей цветной капусте и ко.
А нарезанный цукини вообще не имеет времени варки: кинули в кастрюлю - размешали - выключили - накрыли крышкой. Вместе с ним отправились в кастрюлю молотый чёрный перец и базилик.
Итальянцы щедро посыпают тёртым пармезаном практически каждый суп. Минестроне - не исключение. Посыпать уже в тарелке, не в кастрюле.
Если кратко обрисовать схему Минестроне, то:
Говяжий бульон
Всех овощей поровну (и макаронные изделия не должны выделяться количеством)
Томаты (томатный соус) - только чтоб окрасить бульон в розовый цвет
Суп должен быть густым, почти как рагу.
Что мне в этом супе нравится особенно: когда отправил нарезанную кусочками говядину обратно в кастрюлю вариться дальше, по кухне распространяется сумасшедший и сильный аромат хорошо проваренного мяса. Уххх!
Говяжий бульон
Всех овощей поровну (и макаронные изделия не должны выделяться количеством)
Томаты (томатный соус) - только чтоб окрасить бульон в розовый цвет
Суп должен быть густым, почти как рагу.
Что мне в этом супе нравится особенно: когда отправил нарезанную кусочками говядину обратно в кастрюлю вариться дальше, по кухне распространяется сумасшедший и сильный аромат хорошо проваренного мяса. Уххх!
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Вы серьёзно - макароны вместе с картошкой есть собрались? Я в 90е и по пьяни такое не ел.
и да - макароны с картошкой готовят во всех кухнях.
шо тебя удивляет?
и ваши галушки, тушоная капуста и картошка.
типичная одесская еда. Мама так делала.
и в Германии такое есть - крумпеершпетцле называется у пфельзеров.
но они вообще ВСЁ с картохой едят. даже жаренную картоху с толчёной картохой и помидор к этому.
кстати вкусно))
И вареное, печёное тесто - не макароны! И пирожок с картошкой, и вареник с картошкой съем. Но макароны с картошкой... нет.
Давайте есть борщ каждый день на завтрак, обед и ужин.
Т.е.овощи и были основой бульона.
Конечно оливковое масло,и любая мелкая паста.
Советовал остатки любых макарон ссыпать в одну емкость и использовать при варке минестроне.