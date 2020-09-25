Из актера - в автослесари: как изменился "Денис Шаталин" из ситкома "Моя прекрасная няня"

В 2009 Сердюк снимается в мелодраме "Одна семья", а годом позже играет роль в фильме "Сыщик Самоваров". В 2011 году позврослевший Павел сыглрал Кирилла Орехова в фильме "Возвращение домой". А вот с обучением актерской специальности у Сердюка сложилось не сразу. В 2006-м он пробовал поступить в школу-студию МХТ и РАТИ, однако не прошел конкурс. Годом позже его зачислили во ВГИК, который он покинул после первого курса. И лишь в ГИТИСе Павел проникся атмосферой учебы и сумел закончить актерский факультет в 2013 году.