Из актера - в автослесари: как изменился "Денис Шаталин" из ситкома "Моя прекрасная няня"

Сейчас в бородатом мужчине сложно узнать того самого пухлого мальчишку, который сыграл в известном сериале.
Павел Сердюк стал известным после роли Дениса Шаталина в ситкоме "Моя прекрасная няня". Жизнерадостный и неистощимый на выдумки, он был настоящей находкой режиссера проекта Алексея Кирющенко.
В ситкоме Павел снимался с 2004 по 2008 год. В день приходилось сниматься в нескольких эпизодах, поэтому школу Сердюк закончил экстерном,
Роль наследника продюсера Шаталина принесла Павлу широкую популярность. Еще во время съемок в "Моей прекрасной няне" его стали приглашать в другие проекты. В 2005 году он сыграл роль в мюзикле Егора Дружинина "Ночь в стиле детства", в 2006-м – в сериале "Похищение воробья".
Павел Сердюк в сериале "Ранетки"
Сразу по окончанию работы в "Моей прекрасной няне" Сердюк начинает сниматься в другом сериале "Ранетки". Однако, видимо, этот формат Павлу становится тесен и он решается на небольшие роли в полноэкранных кинолентах.
Павел Сердюк в сериале "Сыщик Самоваров"
В 2009 Сердюк снимается в мелодраме "Одна семья", а годом позже играет роль в фильме "Сыщик Самоваров". В 2011 году позврослевший Павел сыглрал Кирилла Орехова в фильме "Возвращение домой". А вот с обучением актерской специальности у Сердюка сложилось не сразу. В 2006-м он пробовал поступить в школу-студию МХТ и РАТИ, однако не прошел конкурс. Годом позже его зачислили во ВГИК, который он покинул после первого курса. И лишь в ГИТИСе Павел проникся атмосферой учебы и сумел закончить актерский факультет в 2013 году.
Но с актерской деятельностью дальше не сложилось, и Павел, исчезнув не некоторое время с экранов, полностью изменил свою жизнь. Возможно толчком к этому стал развод с женой - Анной Рудневой, актрисой, с которой Сердюк познакомился на съемочной площадке сериала "Ранетки". Пара поженилась в 2012 году, а в через три года развелась. У супругов за это время появилась дочь Соня.
После развода Павел ведет уединенный образ жизни. Он не дает интервью, да и его страницы в соцсетях ведет без указания своего имени. Узнать в брутальном бородатом мужчине бывшего актера довольно сложно.
Впрочем, актерская карьера тоже позади. Сейчас Сердюк работает в автосервисе, который занимается обслуживанием и ремонтом BMW. На фото в его Инстаграм - рабочие будни, а еще снимки с дочерью, с которой он часто видится и видео велотрюков.
Глядя на его новый имидж, фанаты шутят, что Сердюк вполне бы мог играть в кино ваххабитов. Впрочем, вернется ли Павел на съемочную площадку, неизвестно. Он ни о чем не жалеет и доволен своей теперешней жизнью. А это главное.
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