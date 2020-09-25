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Из актера - в автослесари: как изменился "Денис Шаталин" из ситкома "Моя прекрасная няня"

Из актера - в автослесари: как изменился "Денис Шаталин" из ситкома "Моя прекрасная няня" (13 фото)

Автор:
25 сентября 2020 11:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Денис Шаталин   Моя прекрасная няня   Павел Сердюк   актеры   ситком   шоу бизнес   
4168
13
Сейчас в бородатом мужчине сложно узнать того самого пухлого мальчишку, который сыграл в известном сериале.

Источник:

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Метки: Денис Шаталин   Моя прекрасная няня   Павел Сердюк   актеры   ситком   шоу бизнес   
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1k
SSD 2 часа назад
...и кому это интересно?
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577k
Result Автор поста SSD 2 часа назад
Например, вам. Если зашли в пост.
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4k
Leo Sun Полчаса назад
"А вот вобучением актерской специальности у Сердюка сложилось не сразу"

Was ist das "вобучением"?

"А вот вобучением актерской специальности у Сердюка сложилось не сразу" Was ist das "вобучением"?
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577k
Result Автор поста Leo Sun 17 минут назад
Спасибо, исправлю.
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1k
tessio Полчаса назад
Вот он в тусовке BMX'еров. С одной стороны многие скажут: Ааааааа, не стал актером, мог бы быть богатым и знаменитым. Но с другой стороны, если ему тема актерская не зашла, зачем быть "ещё одним из массовки".
Ссылка youtu.be
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1k
Димарик Час назад
Так его жалко, так жалко. Мог бы стать вторым Михалковым, а стал автослесарем. Прям аж слеза навернулась.
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16k
Lunatic Asylum Димарик 12 минут назад
Сидеть и пиз.д.еть "про америкосов и их кино" на Культуре? Ну такое себе знаешь. Лучше в БМВ ковыряться, благо без работы не останешься. Это же БМВ :)))))
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6k
Natrogrii Час назад
Ну хоть не стал очередным говноблогером или ещё что хуже....
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7k
ВВС Час назад
у хорошего автослесаря публика более благодарная.
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131
Василий Теркин Час назад
Прекрасное далеко,не будь ко мне жестоко
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1k
Скальпы Гуронов Час назад
Это, как с деньгами - важно не сколько ты зарабатываешь денег, а хватает тебе этих денег или нет...
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2k
leto2016 2 часа назад
Если умеет и если нравится, все, счастливый человек
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331
Михаил 2 часа назад
Хорошая профессия.
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1k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Не всем быть актерами,кому-то нужно и гайки крутить
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