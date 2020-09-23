В производстве какой бытовой аппаратуры нам не было равных в мире?

Видимо именно у советского человека была сильнее всего тяга к светлому и прекрасному. Иначе не объяснить такое массовое производство по всему СССР и разнообразие выпускаемых моделей.
Еще в начале прошлого века русский композитор Александр Скрябин написал свою знаменитую поэму "Прометей", где часть композиции передается не звуком, а светом. Его друг, профессор Мозер, сделал упрощенную модель аппарата, но желаемого эффекта не достигли. Технические возможности тех времен не позволили в полной мере реализовать задуманное и идея была забыта на долгие годы.
В 1964 году инженеры Муромского радиозавода создали радиолу "Гамма", но Торговая Палата СССР запретила его выпускать в продажу. Претензий было две: не допустим черный цвет в крышке радиолы и... отсутствие КВ диапазонов у приемника! (а то как советский человек будет слушать "голоса" ) Доработанная радиола "Гамма-В" (всеволновая) вышла в продажу 1965 году.
Сами того не подозревая инженеры выпустили "джина из бутылки". Дело в том, что за решеткой динамика на передней панели располагались лампочки цветомузыки.
Идея была просто замечательной, но экран с размером в решетку динамика был явно маловат.
Подлил масла в огонь инженер Бердичевский, разработав в 1975 году набор для самостоятельной сборки "Прометей-1" с экраном 40х40 см. Каналы управления имели запас мощности для подключения еще и дополнительных лампочек. Набор поступил в продажу в 1976 году по цене 60 рублей.
В стране начался цветомузыкальный бум. Вскоре на многих радиозаводах начали выпускать цветомузыкальные установки. Я насчитал всего 86 моделей . А сколько еще было изготовлено уникальных установок радиолюбителями-просто не счесть. В середине 80х цветомузыкальные установки были практически в каждой квартире.
Пожалуй стоит отметить самые распространенные модели:
"Спектр-10". Выпускалась с 1978 года. Стоила 70 рублей
ЦМУ "Ростов-Дон" Выпускалась с 1982 года. Стоила 110 рублей
"Электроника E1-04М" Выпускалась с 1981 года. Стоила 145 рублей
"Телемеханика-3" Выпускалась с 1985 года. Стоила 40 рублей
"Радуга-3" Выпускалась с 1986 года. Стоила 110 рублей
ЦМУ "Спектр-301" Выпускалась с 1987 года. Стоила 125 рублей
"Электроника СДУ-3" Выпускалась с 1985 года. Стоила 55 рублей
ЦМУ "Сполох-3". Выпускалась с 1986 года. Стоила 120 рублей. Поставлялась на экспорт
"Электроника ЦМ 17" Выпускалась с 1989 года. Стоила 160 рублей
ЦМУ "Мираж" Выпускалась с 1989 года. Стоил 198 рублей
Цена на цветомузыки варьировала с 20 рублей и до 600- на любой вкус и кошелек. Даже после распада СССР некоторые заводы продолжали выпускать ЦМУ, завершив производство только в начале 2000х.
Как то во время общения с англичанином затронул тему цветомузыки. Вижу он меня не понимает. После долгих объяснений с картинками и фотками до него доходит о чем речь. У них, оказывается, такие установки были только в ночных клубах, а для домашнего применения не продавались.
Ради интереса начинаю "шерстить" буржуйские сайты продажи б/у радиоаппаратуры-нет предложений о продаже. Либо не производили, а если и производили, то очень мало. Получается цветомузыка это национальное увлечение советского народа?
Источник:
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а у знакомого был светофор в квартире дл этих целей. Настоящий, мать его, светофор!
Я эту схему до сих пор по памяти нарисовать могу, так как собирал такие игрушки еще в 3 классе школы, а нынешние 10 классники два провода спаять не могут.