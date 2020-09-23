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Сообщество СССР 29 постов • 43 подписчика подписаться
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В производстве какой бытовой аппаратуры нам не было равных в мире?

В производстве какой бытовой аппаратуры нам не было равных в мире? (14 фото)

Автор:
23 сентября 2020 21:05
Сообщество : СССР
Метки: СССР   интересно   цветомузыка   
1167
14

Видимо именно у советского человека была сильнее всего тяга к светлому и прекрасному. Иначе не объяснить такое массовое производство по всему СССР и разнообразие выпускаемых моделей.

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Метки: СССР   интересно   цветомузыка   
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16  комментариев
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6k
Алеksей 10 часов назад
я не покупал, сам паял

а у знакомого был светофор в квартире дл этих целей. Настоящий, мать его, светофор!
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4k
Lucky 15 минут назад
Самая простая схема такой свотомузыки состояла из трех тиристоров КУ202Н или Т6-10, трех конденсаторов на 300 вольт емкостью 0,1мкф, 0,5мкф и 1мкф, и трех подстроечныз резисторов на 10кОм.
Я эту схему до сих пор по памяти нарисовать могу, так как собирал такие игрушки еще в 3 классе школы, а нынешние 10 классники два провода спаять не могут.
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50k
Серый Час назад
У меня вот такая была. Очень нравилось что не надо было подключать проводом к проигрывателю, там был микрофон встроенный.
У меня вот такая была. Очень нравилось что не надо было подключать проводом к проигрывателю, там был микрофон встроенный.
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11k
Erorist 2 часа назад
Я и в советское время не понимал в чем прелесть цветомузыки и сейчас не догоняю, зачем нужна подсветка в системном блоке.
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50k
Серый Erorist Час назад
Тараканам нравится )
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10k
wilddewill 7 часов назад
У меня была скромненькая "юнга" на 19 транзисторов)))) ну я пацаном совсем был поэтому и такой радовался. Размером она была чуть больше карманного транзисторного приемника)))
У меня была скромненькая "юнга" на 19 транзисторов)))) ну я пацаном совсем был поэтому и такой радовался. Размером она была чуть больше карманного транзисторного приемника)))
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7k
ГородДомов 8 часов назад
Эх было время я сам паял светомузыку
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6k
Саша Смирнов 8 часов назад
У меня так и не "дошли руки" в своё время в телек добавить цветомузыку. Идея простая. 3 фильтра на 3 диапазона звуковых частот, далее полученные сигналы пустить на 3 канала цвета. И на экране уже готовый результат.
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9k
alexis 9 часов назад
В производстве какой бытовой аппаратуры нам не было равных в мире?
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7k
Владимир 10 часов назад
И у меня отец постоянно паял, менял цветные стекла, отражатели, рассеиватели для светомузыки. Огромная такая панель стояла на стенке и он ей очень годился )
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35k
doker 10 часов назад
Была вот такая. 150 р, кажется стоила. Раздербанил в 90х, дурак...

Была вот такая. 150 р, кажется стоила. Раздербанил в 90х, дурак...
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