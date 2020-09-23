В производстве какой бытовой аппаратуры нам не было равных в мире?

Еще в начале прошлого века русский композитор Александр Скрябин написал свою знаменитую поэму "Прометей", где часть композиции передается не звуком, а светом. Его друг, профессор Мозер, сделал упрощенную модель аппарата, но желаемого эффекта не достигли. Технические возможности тех времен не позволили в полной мере реализовать задуманное и идея была забыта на долгие годы.

В 1964 году инженеры Муромского радиозавода создали радиолу "Гамма", но Торговая Палата СССР запретила его выпускать в продажу. Претензий было две: не допустим черный цвет в крышке радиолы и... отсутствие КВ диапазонов у приемника! (а то как советский человек будет слушать "голоса" ) Доработанная радиола "Гамма-В" (всеволновая) вышла в продажу 1965 году.

Сами того не подозревая инженеры выпустили "джина из бутылки". Дело в том, что за решеткой динамика на передней панели располагались лампочки цветомузыки.