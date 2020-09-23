FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Искусство 1980 постов • 361 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Каллиграф разрисовал екатеринбургский трамвай

Каллиграф разрисовал екатеринбургский трамвай (10 фото)

Автор:
23 сентября 2020 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Вася Bas   екатеринбург   искусство   каллиграф   стенограффия   творчество   трамвай   художник   
192
10
Фестиваль уличного искусства "Стенограффия" проводится в Екатеринбурге каждый год. Его участники расписывают граффити стены, улицы и площади города. А в этого раз художник-каллиграф Вася Bas, известный также как Василий Матафонов, разрисовал обычный городской трамвай. Получилось настоящее произведение искусства!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Вася Bas   екатеринбург   искусство   каллиграф   стенограффия   творчество   трамвай   художник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
132
чокнутый 48 минут назад
как будто из Гарлема только приехал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
tessio 8 минут назад
Это охрененно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Горчилин 18 минут назад
Так, один трамвай покрасили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Eugen 19 минут назад
В татухах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины 34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины Художница показывает кино в ящиках Художница показывает кино в ящиках Художник делает из идолов обычных людей Художник делает из идолов обычных людей Художница собирает букеты для фей Художница собирает букеты для фей Художник визуализировал психические расстройства Художник визуализировал психические расстройства Художница создает невероятно реалистичные миниатюры животных Художница создает невероятно реалистичные миниатюры животных
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

205763



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Необычная история обычного колхоза
1
54
Необычная история обычного колхоза
Культурный кот Петербурга: Вася Ложкин собрался в город на Неве
3
21
Культурный кот Петербурга: Вася Ложкин собрался в город на Неве
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Педагоги-оригиналы: почему некоторые учителя демонстрируют на уроках определенные странности?
1
6
Педагоги-оригиналы: почему некоторые учителя демонстрируют на уроках определенные...
6% российских женщин сбились со счета, вспоминая о количестве мужчин до брака
0
127
6% российских женщин сбились со счета, вспоминая о количестве мужчин до брака
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#прикол#интересное#дтп#авто авария#вещи#кино#авария дня#картинки#футбол
#фото#факты#авария#россия#природа#смешные#разное#автомобили#люди#шоу бизнес
#история#интересно#животные#прикольные#СССР#на различный вкус#реакция#в мире#москва#смерть

На что жалуетесь?

Вернуться