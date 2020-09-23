Каллиграф разрисовал екатеринбургский трамвай

Фестиваль уличного искусства "Стенограффия" проводится в Екатеринбурге каждый год. Его участники расписывают граффити стены, улицы и площади города. А в этого раз художник-каллиграф Вася Bas, известный также как Василий Матафонов, разрисовал обычный городской трамвай. Получилось настоящее произведение искусства!
Если присмотреться, разукрашенный Васей трамвай покрыт не только узорами, но и разрозненными словами - как на русском, так и на английском языке. Связного текста они не составляют, да художнику это и не нужно. "Я рассудил, что на трамвае все время ездят разные люди, так что конкретный текст тут не нужен", - объяснил он.
Недавно приятельспросил меня: "Почему бы тебе не расписать трамвай?" - рассказывает художник. - И я подумал: вот оно! А местный трамвай должен непременно быть красивым и винтажным".
Приглядевшись, в сложном узоре трамвая можно различить буквы, слова и даже целые фразы - оптимистичные, например, "Выход есть", и философские, вроде "Жизнь - это движение".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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