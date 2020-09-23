Каллиграф разрисовал екатеринбургский трамвай

Если присмотреться, разукрашенный Васей трамвай покрыт не только узорами, но и разрозненными словами - как на русском, так и на английском языке. Связного текста они не составляют, да художнику это и не нужно. "Я рассудил, что на трамвае все время ездят разные люди, так что конкретный текст тут не нужен", - объяснил он.