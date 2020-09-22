Пикантный факт из жизни омаров

Зачем же природа засунула мочевой пузырь омару в голову? Как мы помним из басни Крылова, “рак пятится назад”. Домой омар заходит задом, а потом выглядывает оттуда, держа наготове свои клешни. Так вот, если ему придётся защищать дом, то, согласитесь, что плюнуть мочой в лицо сопернику выглядит в данной ситуации гораздо уместнее, чем написать в домик.



Омар, чей средний размер 30-50 см, бьёт струёй мочи на 3,5 метра. Когда омар побеждает в схватке, он выпускает мочу с посланием “Я большой и сильный. Я готов спариться”. А у проигравшего омара моча говорит, что он слаб и не готов к продолжению рода. Омариха по моче находит себе жениха и на две недели уединяется с ним в его пещерке. Тут надо сказать, что самка перед спариванием “раздевается”: она сбрасывает свой старый панцирь и приходит к самцу мягкой и нежной. Собственно, как раз за две недели у неё вырастет новая броня, и тогда уж она уплывёт.



Есть популярное заблуждение (в частности, в сериале "Друзья" об этом говорит Фиби), что омары выбирают себе партнёра на всю жизнь. Но на самом деле, как только одна самка покинет убежище альфа-самца, к нему по жёлтому (или какого там цвета у них моча) следу немедленно приплывает другая. Миссия омара-осеменителя не закончена, пока все самки района не перебывают у него дома.