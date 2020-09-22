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Пикантный факт из жизни омаров

Пикантный факт из жизни омаров (7 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2020 17:29
Сообщество : Животные
Метки: животные   золотой дождь   клешня   лобстеры   океан   омар   самец   факты   
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Из этого поста вы узнаете о том, какую важную роль в жизни омаров играет "золотой дождь".

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Метки: животные   золотой дождь   клешня   лобстеры   океан   омар   самец   факты   
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20k
Vazari 38 минут назад
А в русском переводе Фиби говорила почему-то про крабов.
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159k
Михаил Мосягин Автор поста Vazari Полчаса назад
Вот, кстати, это момент:
Ссылка www.youtube.com
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24k
Fat Lynx 43 минуты назад
а XVIII и первой половине XIX вв. ими кормили свиней и бедняков...
Хорошо жили, однако!
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