Пикантный факт из жизни омаров

Из этого поста вы узнаете о том, какую важную роль в жизни омаров играет "золотой дождь".
Все живые существа общаются друг с другом различными способами: пчёлы танцуют, собаки нюхают задницы, птицы каркают и чирикают, киты поют песни, люди отправляют друг другу мемы и эмодзи, а омары писают друг на друга. Представьте себе, при встрече омары орошают друг друга струёй мочи.
В моче лобстера содержатся особые феромоны, запах которых может предостеречь соперника, привлечь самку. Но самое интересное, что мочевой пузырь у омара находится в голове и информационную струю он выпускает из отверстий, которые находятся под глазами. Видели когда-нибудь клоуна, который рыдает ненастоящими слезами в три ручья? Это очень похоже на омара в момент опасности или наоборот в момент блаженства.
В моче лобстера содержатся особые феромоны, запах которых может предостеречь соперника, привлечь самку. Но самое интересное, что мочевой пузырь у омара находится в голове и информационную струю он выпускает из отверстий, которые находятся под глазами. Видели когда-нибудь клоуна, который рыдает ненастоящими слезами в три ручья? Это очень похоже на омара в момент опасности или наоборот в момент блаженства.
Зачем же природа засунула мочевой пузырь омару в голову? Как мы помним из басни Крылова, “рак пятится назад”. Домой омар заходит задом, а потом выглядывает оттуда, держа наготове свои клешни. Так вот, если ему придётся защищать дом, то, согласитесь, что плюнуть мочой в лицо сопернику выглядит в данной ситуации гораздо уместнее, чем написать в домик.
Омар, чей средний размер 30-50 см, бьёт струёй мочи на 3,5 метра. Когда омар побеждает в схватке, он выпускает мочу с посланием “Я большой и сильный. Я готов спариться”. А у проигравшего омара моча говорит, что он слаб и не готов к продолжению рода. Омариха по моче находит себе жениха и на две недели уединяется с ним в его пещерке. Тут надо сказать, что самка перед спариванием “раздевается”: она сбрасывает свой старый панцирь и приходит к самцу мягкой и нежной. Собственно, как раз за две недели у неё вырастет новая броня, и тогда уж она уплывёт.
Есть популярное заблуждение (в частности, в сериале "Друзья" об этом говорит Фиби), что омары выбирают себе партнёра на всю жизнь. Но на самом деле, как только одна самка покинет убежище альфа-самца, к нему по жёлтому (или какого там цвета у них моча) следу немедленно приплывает другая. Миссия омара-осеменителя не закончена, пока все самки района не перебывают у него дома.
Омар, чей средний размер 30-50 см, бьёт струёй мочи на 3,5 метра. Когда омар побеждает в схватке, он выпускает мочу с посланием “Я большой и сильный. Я готов спариться”. А у проигравшего омара моча говорит, что он слаб и не готов к продолжению рода. Омариха по моче находит себе жениха и на две недели уединяется с ним в его пещерке. Тут надо сказать, что самка перед спариванием “раздевается”: она сбрасывает свой старый панцирь и приходит к самцу мягкой и нежной. Собственно, как раз за две недели у неё вырастет новая броня, и тогда уж она уплывёт.
Есть популярное заблуждение (в частности, в сериале "Друзья" об этом говорит Фиби), что омары выбирают себе партнёра на всю жизнь. Но на самом деле, как только одна самка покинет убежище альфа-самца, к нему по жёлтому (или какого там цвета у них моча) следу немедленно приплывает другая. Миссия омара-осеменителя не закончена, пока все самки района не перебывают у него дома.
Самка тоже выпускает многозначительные отходы жизнедеятельности из глаз. Её моча способна успокоить разгорячённого битвой омара и сообщить другим самкам, что этот самец сейчас занят. Семя, которое самкм омаров получают от самцов, они может носить с собой до двух лет, прежде чем решатся использовать его по назначению.
Конечно, с нашей точки зрения такой способ коммуникации никуда не годится. Но и омарам, наверное, наши разговоры и переписки кажутся неуместными, шокирующими и пугающими. В защиту человечества в чёрных глазках омаров, можно сказать, что с некоторыми людьми так и хочется общаться по-омарьи.
Конечно, с нашей точки зрения такой способ коммуникации никуда не годится. Но и омарам, наверное, наши разговоры и переписки кажутся неуместными, шокирующими и пугающими. В защиту человечества в чёрных глазках омаров, можно сказать, что с некоторыми людьми так и хочется общаться по-омарьи.
А вот вам ещё несколько занимательных фактов об омарах
У них два желудка. Один желудок с хитиновыми “зубами” - он пережёвывает пищу. А второй её переваривает.
Норвежские омары, которые проживают на севере Атлантического океана и в Средиземном море, помогают человечеству загрязнять океаны. Они обитают на дне, подбирая всякую падаль, там же они находят кусочки пластика, выброшенного людьми. Большие куски застревают у них в желудке, а маленькие кусочки они размельчают в первом зубастом желудке. Из омаров выходит мельчайшие частицы пластика размером меньше микрона, которые уже не застревают в морских жителях, а проникают в их ткани, что гораздо опаснее для экосистемы.
Омары очень суровы. В случае опасности они могут запросто отбросит клешню, а потом её отрастить, а в случае нехватки пищи зажевать ближнего своего.
Источник:
Ссылки по теме:
- Какого размера были доисторические существа
- 15 удивительных особенностей животных, которые могут поразить по-настоящему
- 30 удивительных фактов, которые взорвут ваш мозг!
- 10 забавных и невероятных видео о работе собак-пастухов
- На лицо ужасная, добрая внутри: крупная летучая лисица напугала пользователей сети
26
Понравилось26
Новости партнёров
Загрузка...
Хорошо жили, однако!