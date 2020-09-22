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Как выглядит скелет известной ядовитой рыбы

Как выглядит скелет известной ядовитой рыбы (3 фото)

Автор:
22 сентября 2020 14:11
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   короткопост   рыба   скелет   фугу   
482
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Эта маленькая рыба-еж размером всего с ладонь прославилась благодаря своему защитному механизму. Как только рыба чувствует опасность она раздувается и принимает форму шара, утыканного острыми шипами.

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Метки: животные   интересно   короткопост   рыба   скелет   фугу   
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Serg2001 24 минуты назад
Вот фиг знает какая она с ладонь маленькая, но у меня её чучело было размером с футбольный мяч
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