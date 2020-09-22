Как выглядит скелет известной ядовитой рыбы

Эта маленькая рыба-еж размером всего с ладонь прославилась благодаря своему защитному механизму. Как только рыба чувствует опасность она раздувается и принимает форму шара, утыканного острыми шипами.
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