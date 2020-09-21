Подземелья Древнего Рима: как археологи раскопали в Ватикане гробницу апостола Петра

"Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах" (От Матфея 16:18)
Знал ли евангельский Петр, что пророчество Иисуса определит его судьбу и предопределит то самое место в Риме, в котором и упокоится Петр? Что люди позже воздвигнут там собор в его честь, а вокруг него вырастет христианская твердыня - Ватикан?
Конечно, Петр из Вифсаиды всего этого не знал. Но после встречи с Христом сын рыбака станет главным апостолом, и будет творить чудеса, распространяя по миру новую веру.
Согласно Евангелию Петр был некрепок духом, и когда Христа схватили, трижды отрекся от него, пока не пропели петухи.
Согласно апокрифам, во второй половине I века новой эры Петр появился в столице Римской империи и несмотря на гонения против христиан императором Нероном, обращал в новую веру сразу до 5000 жителей и гостей вечного города.
Конечно, Петр из Вифсаиды всего этого не знал. Но после встречи с Христом сын рыбака станет главным апостолом, и будет творить чудеса, распространяя по миру новую веру.
Согласно Евангелию Петр был некрепок духом, и когда Христа схватили, трижды отрекся от него, пока не пропели петухи.
Согласно апокрифам, во второй половине I века новой эры Петр появился в столице Римской империи и несмотря на гонения против христиан императором Нероном, обращал в новую веру сразу до 5000 жителей и гостей вечного города.
Нерон, в гневе, якобы велел казнить Петра, но христиане предупредили пастыря, и тот тайно бежал из столицы
И вот, во время бегства из города на пяти холмах на дорожке ему померещился Иисус, и Петр спросил его: "Куда ты идешь, господи?" - "Иду в Рим, чтобы снова быть распятым" - ответил Христос.
Пристыженный апостол во второй раз поборол малодушие и вернулся в Рим, чтобы принять судьбу в виде казни, лишь попросив распять себя на перевернутом кресте, ибо креста Христа он считал себя недостойным. Итак, как вычислили церковные летописцы и историки, в 67 году н.э. Петра казнили в императорском цирке, и захоронили почти тут же.
И вот, во время бегства из города на пяти холмах на дорожке ему померещился Иисус, и Петр спросил его: "Куда ты идешь, господи?" - "Иду в Рим, чтобы снова быть распятым" - ответил Христос.
Пристыженный апостол во второй раз поборол малодушие и вернулся в Рим, чтобы принять судьбу в виде казни, лишь попросив распять себя на перевернутом кресте, ибо креста Христа он считал себя недостойным. Итак, как вычислили церковные летописцы и историки, в 67 году н.э. Петра казнили в императорском цирке, и захоронили почти тут же.
Считается, что от цирка Нерона остался видимый круг, и стелла из Александрии (ее привез император в 50 году н.э. (вид с храма Св.Петра), хотя такое и мало правдоподобно.
Где погребен Петр?
В 326 году н.э. император Константин Великий велел построить на могиле апостола Петра храм. Как гласит легенда, нероновский цирк, гробницы язычников и христиан римского кладбища, не разрушая, засыпали землей и построили поверх базилику (часовню).
базилика Константина Великого в Риме, в центре маленькая, вокруг местами сохранена древнеримская постройка ( копия гравюры 1400 года)
Прошло еще 1300 лет. Из руин античного Рима поднялась новая цивилизация, породившая Ватикан. В XVI веке папа Юлий II приказал построить грандиозный собор на месте старой базилики императора Константина. Так появился современный собор св. Петра, и считалось, что его алтарь стоит прямо над гробницей апостола.
Археологический план подземных раскопок. Вверху собор Св. Петра, под землей улица с античным кладбищем, налево - базилика; видно что две тысячи лет лет назад тут был холм.
Пройдет еще 300 лет и эта легенда не подтвердится, когда в 1939 году умирающий папа Пий XI решит разместить свою усыпальницу рядом с самим первоапостолом. Взломают пол храма Святого Петра, найдут плиты базилики Константина, но конфуз - захоронения святого Петра нет!
Разразился жуткий скандал: апостола Петра, хранителя Ватикана и обоснования для создания вокруг его гробницы целого религиозного города-государства просто не существует! Информацию засекретили на 20 лет.
Во время Второй мировой, и после ее окончания, в 1950 году римский папа Пий XII начал тотальные исследования подземелья и поиски захоронения. Археологи раскопали целую римскую улицу эпохи Нерона возрастом в две тысячи лет.
Были обнаружены саркофаги первых христиан и язычников, римские статуи, мозаика на античных стенах и полах. Все это было засыпано и сохранилось в целости под землей. Но апостола нигде не было.
Гробница Эгицио со сложными саркофагами и сценами вакхических обрядов. Хотя большинство рисунков языческие, есть и христианские (пальмовый лист и голубь)
Наконец, археологи заметили, что часть захоронений располагается вокруг небольшой площадки кругом. Раскапывая ее, наткнулись на две красные стены высотой 2,5 метра. Среди множества надписей на стенах была одна по-гречески: Ο πέτρος εδώ ("Петр здесь").
А внутри - останки человека в золотой мантии без головы. Возможно гробницу первоапостола разрушили варвары, захватившие Рим, а голову унесли в качестве трофея, или же мощей, если это были ариане?
В 1968 году Ватикан официально признал эту могилу гробницей Святого Петра. Но многие не согласны с этим, ведь кроме веры в чудеса нет никаких доказательств, что найден именно Петр, ученик Христа...
(с) Лукинский I Живая история
(с) Лукинский I Живая история
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Метки: история казусы реальность христианство
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