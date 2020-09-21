Подземелья Древнего Рима: как археологи раскопали в Ватикане гробницу апостола Петра

Знал ли евангельский Петр, что пророчество Иисуса определит его судьбу и предопределит то самое место в Риме, в котором и упокоится Петр? Что люди позже воздвигнут там собор в его честь, а вокруг него вырастет христианская твердыня - Ватикан?

Конечно, Петр из Вифсаиды всего этого не знал. Но после встречи с Христом сын рыбака станет главным апостолом, и будет творить чудеса, распространяя по миру новую веру.



Согласно Евангелию Петр был некрепок духом, и когда Христа схватили, трижды отрекся от него, пока не пропели петухи.



Согласно апокрифам, во второй половине I века новой эры Петр появился в столице Римской империи и несмотря на гонения против христиан императором Нероном, обращал в новую веру сразу до 5000 жителей и гостей вечного города.