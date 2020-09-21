Подземелья Древнего Рима: как археологи раскопали в Ватикане гробницу апостола Петра

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Автор:
21 сентября 2020 16:19
Метки: история   казусы   реальность   христианство   
1969
18
"Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах" (От Матфея 16:18)

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Метки: история   казусы   реальность   христианство   
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Schumacher 14 часов назад
иннтересссно!!!
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zulluz 12 часов назад
спасибо за интересный пост
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