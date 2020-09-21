Как снимали фильм "Зелёная миля" (фото со съёмок)

"Зелёная миля", пожалуй, лучшая экранизация произведения Стивена Кинга.
Опытный киноман скажет, а как же "Сияние". Ну да, наверное, с художественной точки зрения, "Сияние" мог бы потягаться с "Зелёной милей". Но вот по количеству зрительских симпатий, "Зелёной миле" равных нет.
До того, как начать снимать "Зелёную милю", режиссёр Фрэнк Дарабонт снял другую экранизацию Короля Ужасов "Побег из Шоушенка".
Сценарий для нового фильма Дарабонт написал за 2 месяца. Не смотря на столь короткий срок, сценарий понравился и Стивену Кингу и продюсеру фильма. Видимо, сказался опыт.
В главной роли режиссер хотел видеть Тома Хэнкса изначально. А вот сам Том не особо горел желанием сниматься в этом фильме.
Когда-то Том отказался сниматься в "Побеге из Шоушенка", а в этот раз, как мы знаем, согласился. Видимо, ему режиссёра не хотелось расстраивать. Сборами то "Побег из Шоушенка" не блистал. Это со временем мы его полюбили.
А вот с ролью Джона Коффи, всё было несколько сложнее.
По сценарию, Джон Коффи должен был быть негром весом 150 кг и ростом выше двух метров.
Найти в США огромного негра - задача не сложная. В конце концов, есть НБА. На роль рассматривалась кандидатура Шакила О’Нила. Но сложность была в том, что нужен был ещё и актёрский талант.
На роль утвердили Майкла Кларка Дункана, который просто влюбился в сценарий, найдя в герое Коффи, что-то очень близкое к себе.
Большая часть действий в фильме происходит в тюрьме. За декорации отвечал Теренс Марш. Он же работал с Фрэнком Дарабонтом над "Побегом из Шоушенка", и опыт воспроизведения тюрем у него уже был.
Подошел Марш к своему делу весьма ответственно. Участники съёмочной группы отмечали, что во время съёмок им порой казалось, что они находятся в настоящей тюрьме.
Дополнительная сложность возникла, при съёмках кадров с Джоном Коффи. Дункан - парень большой. Но не такой большой как задумывалось в сценарии. Чтобы подчеркнуть его размеры, некоторые элементы декораций пришлось уменьшать. Например, его тюремную койку и один из главных элементов в фильме - электрический стул.
Стульев таких в съёмках, было задействовано несколько. Стивен Кинг на одном из них даже соизволил посидеть.
Форма тюремщиков, в "Зелёной миле", выглядит вполне гармонично. Вот только во времена описываемых событий, у тюремщиков не было единой формы.
Одежда в фильме - заслуга всё того же художника, который из различных элементов, смоделировал форму, которая даёт нам понять, кто здесь представитель закона.
Говоря о "Зелёной миле", нельзя не упомянуть и мистера Джинглса. Столь талантливого мышонка найти не удалось. В съёмках пришлось задействовать около 30 мышей. Но даже 30 мышей не были достаточно талантливыми и их пришлось тренировать.
И да, не смотря на то, что мышонок, по сценарию, умирает, ни одно животное при съёмках не пострадало. Это всё же фильм о добре.
Источник:
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