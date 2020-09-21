Как снимали фильм "Зелёная миля" (фото со съёмок)

Когда-то Том отказался сниматься в "Побеге из Шоушенка", а в этот раз, как мы знаем, согласился. Видимо, ему режиссёра не хотелось расстраивать. Сборами то "Побег из Шоушенка" не блистал. Это со временем мы его полюбили.

А вот с ролью Джона Коффи, всё было несколько сложнее.

По сценарию, Джон Коффи должен был быть негром весом 150 кг и ростом выше двух метров.

Найти в США огромного негра - задача не сложная. В конце концов, есть НБА. На роль рассматривалась кандидатура Шакила О’Нила. Но сложность была в том, что нужен был ещё и актёрский талант.