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Как снимали фильм "Зелёная миля" (фото со съёмок)

Как снимали фильм "Зелёная миля" (фото со съёмок) (8 фото)

Автор:
21 сентября 2020 14:00
Сообщество : Кино
Метки: актеры   история фильма   кино   
1178
8

"Зелёная миля", пожалуй, лучшая экранизация произведения Стивена Кинга.

Опытный киноман скажет, а как же "Сияние". Ну да, наверное, с художественной точки зрения, "Сияние" мог бы потягаться с "Зелёной милей". Но вот по количеству зрительских симпатий, "Зелёной миле" равных нет.

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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9  комментариев
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15k
голландец 4 часа назад
шикарный фильм
шикарный фильм
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7k
*Сергей* Час назад
классный фильм!
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Антон Семёныч Час назад
Мое имя Джон Коффи. Как напиток, только пишется по-другому.
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8k
котегRUS Час назад
можно смотреть его через год и не надоест..
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16k
SerGProS 2 часа назад
Хорошая добрая фантастика. В Мире нет не было и не будет таких правил распорядка в тюрьмах и таких добрых доверчивых надзирателей:)
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1k
Chris Taylor 2 часа назад
и как же его снимали?
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2k
CHYCMYMPUK 3 часа назад
А кто нибудь знает хоть один фильм с Хэнксом, про который можно сказать, что он не хорош?
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11k
gavrosh 3 часа назад
На все времена фильм.
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8k
Софа Форте 4 часа назад
Замечательный фильм!
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