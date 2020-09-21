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Триатлонист подарил заблудившемуся сопернику медаль

Триатлонист подарил заблудившемуся сопернику медаль (6 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2020 12:17
Сообщество : Истории
Метки: Диего Ментрида   благородство   история   медаль   соперник   соревнования   спорт   триатлон   
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Во время состязаний по триатлону испанец Диего Ментрида остановился у финиша и пропустил вперед своего британского соперника, который незадолго до окончания маршрута перепутал повороты. Тем самым он подарил британцу третье место, лишившись его сам.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Диего Ментрида   благородство   история   медаль   соперник   соревнования   спорт   триатлон   
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Corvus Corax Полчаса назад
Чувак честно отработал полученный гонорар, обещал уступить - уступил.
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49k
pynh 50 минут назад
имхо, сам дурак
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