Триатлонист подарил заблудившемуся сопернику медаль

Во время состязаний по триатлону испанец Диего Ментрида остановился у финиша и пропустил вперед своего британского соперника, который незадолго до окончания маршрута перепутал повороты. Тем самым он подарил британцу третье место, лишившись его сам.
Испанский риатлонист Диего Ментрида остановился у финишной линии, чтобы пропустить своего соперника из Великобритании, который всю дистанцию шел третьим, но перепутал повороты за считанные метры до финиша. В результате испанец лишился третьего места в состязании.
Во время триатлона в Барселоне 21-летний Диего Ментрида всю дорогу шел четвертым, безуспешно преследуя британца Джеймса Тигла. Однако за несколько метров до финиша Тигл свернул не туда, дав испанцу возможность занять третье место. Ментрида, однако, отказался от такого подарка и пропустил Тигла вперед.
Во время триатлона в Барселоне 21-летний Диего Ментрида всю дорогу шел четвертым, безуспешно преследуя британца Джеймса Тигла. Однако за несколько метров до финиша Тигл свернул не туда, дав испанцу возможность занять третье место. Ментрида, однако, отказался от такого подарка и пропустил Тигла вперед.
Британцу явно тяжело давались последние метры дистанции, и в самом конце, за несколько метров до финиша, он свернул в сторону и врезался в ограду, перепутав направления. Как выяснилось позднее, он запутался в знаках, из-за чего ему пришлось пробежать лишних 50 метров. На видео видно, как он в отчаянии всплескивает руками, понимая, что ошибка стоила ему третьего места.
Диего, заметив, что соперник неожиданно исчез, несколько раз оглянулся, и, поняв, что случилось, просто встал у финишной черты, дав Тиглу возможность пересечь ее первым и занять третье место.
"Он заслужил это третье место, - заявил позднее Ментрида в инстаграме. - Мои родители и мой клуб с детства учили меня поступать так. Я считаю, это вполне естественно".
Позднее Тигл поблагодарил Ментриду в видеоролике, опубликованном в соцсетях. "Он показал огромную человечность и настоящий спортивный дух, - заявил Тигл. - Я не ожидал ничего подобного! Он истинный спортсмен!"
Множество спортсменов вслух восхитились поступком Ментриды. "Он - воплощение истинных ценностей спорта! - написал футболист Адриан Сен Мигель. "Он - истинный чемпион! - написал теннисист Нитин Киртен. - Он - настоящий спортсмен! Для меня он - золотой медалист!" Множество болельщиков высказали согласие со спортсменами. Согласились с ними и организаторы барселонского триатлона: Ментриде вручили почетную бронзовую медаль и награду в 300 евро - такую же, как и Тиглу. Сам Ментрида сказал, что очень гордится такими словами коллег.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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