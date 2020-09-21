Триатлонист подарил заблудившемуся сопернику медаль

Испанский риатлонист Диего Ментрида остановился у финишной линии, чтобы пропустить своего соперника из Великобритании, который всю дистанцию шел третьим, но перепутал повороты за считанные метры до финиша. В результате испанец лишился третьего места в состязании.

Во время триатлона в Барселоне 21-летний Диего Ментрида всю дорогу шел четвертым, безуспешно преследуя британца Джеймса Тигла. Однако за несколько метров до финиша Тигл свернул не туда, дав испанцу возможность занять третье место. Ментрида, однако, отказался от такого подарка и пропустил Тигла вперед.