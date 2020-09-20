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"Настя, дочь же все видит": реакция на нескромную выходку Волочковой и Джигурды

"Настя, дочь же все видит": реакция на нескромную выходку Волочковой и Джигурды (16 фото)

Автор:
20 сентября 2020 20:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: алкоголь   волочкова   джигурда   звезды   сауна   скандал   шоу бизнес   
658
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Предположительно, все случилось в загородном доме Анастасии Волочковой. Там она была запечатлена с Никитой Джигурдой, который бесцеремонно приставал к ней в сауне. По кадрам видно, что сама балерина была совсем не против такого поведения своего друга.

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Метки: алкоголь   волочкова   джигурда   звезды   сауна   скандал   шоу бизнес   
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21k
Е-Лена 23 минуты назад
М-да... Игра была равна. Играли два говна.
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9k
Енот Полиграфович Минуту назад
Мерзко то, что это сюда выкладывают-некогда прекрасные артисты, люди, скатившиеся до пьяни и наркоты, ставшие по-сути фриками...и кому то доставляет удовольствие копаться в этом говне и выставлять это на всеобщее обозрение. Я так понимаю, следующий пост будет о обоссавшихся и обосравшихся синеботах-бомжах напривокзальной площади?
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756
Ясный Пень 7 минут назад
"Настя, дочь же все видит": реакция на нескромную выходку Волочковой и Джигурды
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6k
Караганда Ясный Пень 53 секунды назад
от меня ещё раза три.
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551
Shekhar Kapur 11 минут назад
Знаю лично и Волочкову и Джигурду. Волочкова уже около 2-х лет на наркотиках , алкоголизм у неё давно. Одно радует, что Ариадна два года, как сбежала к отцу жить и сейчас живет в нормальной атмосфере . Но жалко ребёнка . Она видела кучу кавказцев в спальне у мамы, обосравшуюся по пьяни мать и много другое, а девочка хорошая.
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Stan from Russia

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