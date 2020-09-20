"Настя, дочь же все видит": реакция на нескромную выходку Волочковой и Джигурды

Предположительно, все случилось в загородном доме Анастасии Волочковой. Там она была запечатлена с Никитой Джигурдой, который бесцеремонно приставал к ней в сауне. По кадрам видно, что сама балерина была совсем не против такого поведения своего друга.

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Кусок того самого скандального видео, которое совсем недавно появилось в сети Пьяные Волочкова и Джигурда на закрытой вечеринке разыграли пошлый вариант сказки "Аленький цветочек". pic.twitter.com/xXf9H483va — 🇷🇺Evgenitch🇷🇺 (@Evgenitch_VDV) September 20, 2020

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Помимо видео, Анастасия и Никита устроили настоящую фотосессию 0 Источник:

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Реакция пользователей соцсетей не заставила себя долго ждать 0 Источник:

Те, кто следит за жизнью балерины, подловили ее на вранье 0 Источник:

К одной из их фотографий у людей появлялось очень много вопросов 0 Источник:

Р - разочарование 0 Источник:

С иронией конечно, но пользователи Твиттера оценили потенциал данного дуэта 0 Источник:

Не забыли напомнить балерине и о ее дочке 0 Источник:

Творчество во всех его проявлениях 0 Источник:

Что-то подсказывает, что число подписчиков Анастасии уже резко увеличилось 0 Источник:

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Тут еще и комментарии коллег по цеху 0 Источник: