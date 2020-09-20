"Настя, дочь же все видит": реакция на нескромную выходку Волочковой и Джигурды

Предположительно, все случилось в загородном доме Анастасии Волочковой. Там она была запечатлена с Никитой Джигурдой, который бесцеремонно приставал к ней в сауне. По кадрам видно, что сама балерина была совсем не против такого поведения своего друга.
Кусок того самого скандального видео, которое совсем недавно появилось в сети
Пьяные Волочкова и Джигурда на закрытой вечеринке разыграли пошлый вариант сказки "Аленький цветочек". pic.twitter.com/xXf9H483va— 🇷🇺Evgenitch🇷🇺 (@Evgenitch_VDV) September 20, 2020
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