19 сентября 1943 г., 77 лет назад, началась партизанская операция «Концерт»

Советские люди, оказавшиеся на территории, оккупированной врагом, с первых дней войны вступили в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Партизаны всеми силами старались помочь советским войскам, сражавшимся на фронте, и своими методами оказывали сопротивление гитлеровцам. В 1943 году партизанское движение сконцентрировалось на ударах по железнодорожным коммуникациям немцев. Удачно проведенная операция «Рельсовая война» способствовала разработке дальнейших действий по уничтожению железнодорожных путей противника.



В период с 19 сентября по конец октября 1943 года была проведена операция «Концерт». В ней участвовало 193 партизанских формирования Белоруссии, Прибалтики, Карелии, Крыма, Ленинградской и Калининской областей. Советским войскам предстояла битва за Днепр, наступление на смоленском и гомельском направлениях, и руководство страны понимало важность задачи партизанского движения.



Основные массовые диверсии начались 25 сентября. Разгромив немецкую охрану, партизаны начали разрушать и минировать железные дороги противника. Часть отрядов приступила к операции еще раньше. Белорусские партизаны уже в ночь на 19 сентября подорвали порядка 20 тысяч рельсов. Партизаны действовали на фронте протяженностью около 900 км свыше 400 км в глубину.



Понимая отчаянность положения, Гитлер начал спешно перебрасывать из Германии и даже с линии фронта новые железнодорожные восстановительные батальоны. Но ремонтные бригады не успевали за действиями партизан. Всего за полтора месяца ими было подорвано свыше 148 500 рельсов. На одном только белорусском направлении партизаны пустили под откос более 1000 вражеских эшелонов, разрушили 72 железнодорожных моста. Всего же в ходе двух операций – «Рельсовая война» и «Концерт» – с 22 июля по октябрь 1943 года партизаны на железных дорогах во вражеском тылу подорвали 363 262 рельса.



В дальнейшем историки произвели оценку и выявили, что в двух операциях по разрушению железнодорожного полотна противника действия партизан были более чем в 11 раз эффективнее всех налетов немецко-фашистской авиации за этот период. Это с учетом того, что противник сбросил на железные дороги в советском тылу более 10 тысяч авиационных бомб.



Действия партизан в 1943 году значительно затруднили перегруппировку фашистских войск и оказали большую помощь советским войскам.