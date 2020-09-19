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19 сентября 1943 г., 77 лет назад, началась партизанская операция «Концерт»

19 сентября 1943 г., 77 лет назад, началась партизанская операция «Концерт» (2 фото)

Автор:
19 сентября 2020 15:30
Метки: концерт   операция   партизан   
744
2
19 сентября 1943 года во время Великой Отечественной войны началась партизанская операция «Концерт», продолжавшаяся полтора месяца. За это время партизаны осуществили комплекс диверсионных акций на железнодорожных, автотранспортных, водных и воздушных коммуникациях фашистов. Одним из важнейших результатов операции явилось снижение пропускной способности железных дорог почти на 40%.

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Метки: концерт   операция   партизан   
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431k
Alexey Berestenko 4 часа назад
Что есть такое "подорванный рельс"?
Или это Иванка Кемерова?
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2k
Manul 3 часа назад
Другие источники. Операция «Концерт» была тесно связана с наступлением советских войск на смоленском и гомельском направлениях, а также выходом Красной Армии к берегам рек Днепр и Десна. Партизаны должны были нанести удар на огромной территории: по фронту около 700 км и в глубину свыше 400 км, охватив территорию Белоруссии, Украины, Прибалтики, а также Ленинградской и Смоленской областей.
Найдите отличие

https://pobeda.elar.ru/issues/operatsiya-kontsert/https://pobeda.elar.ru/issues/operatsiya-kontsert/
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−14
bobobo 6 часов назад
Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя: Богатыри не вы! (с)
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592
Константин 7 часов назад
1. В период с 19 сентября по конец октября 1943 года была проведена операция «Концерт». В ней участвовало 193 партизанских формирования
2. с 22 июля по октябрь 1943 года партизаны на железных дорогах во вражеском тылу подорвали 363 262 рельса
3. 363262/193 = 1882
на один отряд. за три месяца войны. ТЫ, ЗАЕМ, СУКА, на памяти наших предках паразитируешь?! вот сейчас встретил бы тебя, задушил бы одним взгядом
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29k
Mamin Sibiriak Константин 3 часа назад
Как-то ты сурово о себе, хотя справедливо. Вас, долбойобов, в школе учили - только время зря тратили
мелиниалы => миллениалы
А с цифрами да, малость тупанул - 20 рельсов в сутки, но это не меняетт сути.
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592
Константин Mamin Sibiriak 3 часа назад
я бухаю, за орфографией не слежу, сорян. но сути не менят. 1882 рельсы по вашей выкладке. и даже твои "малость тупанул" 20 - не понятно, правда откуда, все равно. ДАЖЕ 20 в сутки ЭТО НЕРЕАЛЬНО. это меняет СУТЬ. ну ты просто представь своей, хоть ограниченной, но головой. даже, если на сон оставить 4 часа, по часу на операцию. ты реально думаешь, что все рельсы, которые надо подорвать в получасовой доступности от партизан? и их каждый день надо подрывать? дебил совсем? да вопрос даже не к тебе
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12k
Юрий Константин 2 часа назад
К участию в операции привлекали 193 партизанских формирования Белоруссии, Прибалтики, Карелии, Крыма, Ленинградской, Калининской, Смоленской и Орловской областей общей численностью 120 615 человек. Т.е. в среднем в формировании 620 человек. Очевидно, что
193 партизанских формирования это вовсе не 193 отряда, а несколько больше. Ведь в формирование могло входить несколько отрядов. И почему вы решили, что одно формирование посылало только одну группу подрывников? А если этих групп было несколько?
Т.е. ваше вычисление (363262/193 = 1882) некорректно....
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592
Константин Юрий 59 минут назад
ок. разделите 1800/600 = 3. я правильно понимаю вашу логику? если так, давайте дальше размышлять
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12k
Юрий Константин 40 минут назад
А что тут размышлять. Будем считать группу подрывников 5- 6 человек. Подразделение из 600 человек могло создать к примеру 5-6 групп? Т.е. выделить для диверсий -30-40 человек. Вполне. Округлим число групп до 1000.
363262/1000 = 360 рельс за 100 дней. Группа могла за один раз заложить мины под несколько рельсов или нет? Заложили мины под 3-4 рельсы, а то и больше, подорвали и ушли. Что тут нереального?
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