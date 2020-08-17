В Великобритании провели концерт с соблюдением социальной дистанции

Несмотря на то, что коронавирус все еще остается немалой угрозой, жизнь все-таки возвращается в нормальное русло. Введенные ранее запреты на многолюдные сборища снимаются - хотя и с некоторыми ограничениями в виде пресловутой социальной дистанции. Так, в Великобритании вновь разрешили проведение концертов - в новом формате.
И вот как выглядел первый дистанционный концерт на открытом воздухе.
Для большой концертной площадки был выбран Госфорт-парк в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Парк огромный: там есть ипподром, отель, несколько полей для гольфа, сад, футбольное поле, а теперь и специальная площадка для проведения концертов с соблюдением социальной дистанции (благо, место позволяет).
Площадка занимает 45 тыс. квадратных метров и на ней установлено 500 "смотровых капсул" со столом и стульями. В каждой капсуле помещается до пяти человек, так что максимальное число зрителей - не больше 2500 человек.
Площадка занимает 45 тыс. квадратных метров и на ней установлено 500 "смотровых капсул" со столом и стульями. В каждой капсуле помещается до пяти человек, так что максимальное число зрителей - не больше 2500 человек.
Когда люди покупают билет на концерт, в нем указывает определенное время прибытия и определенное место на площадке. Это сделано для того, чтобы не допустить скученности и соблюсти правила дистанцирования. По тем же причинам не разрешается уходить и возвращаться в "зал" во время концерта.
"Смотровая капсула" напоминает столик в кафе, и в этом есть большой плюс. Есть возможность заказать еду и напитки через мобильное приложение, без долгого стояния в очереди.
Новая концертная площадка получила название Virgin Money Unity Arena. Сезон на ней был открыт 11 августа автором песен и исполнителем Сэмом Фендером, дебютный альбом которого "Hypersonic Missiles" в прошлом году стал альбомом номер один в Великобритании. Билеты на концерт были распроданы моментально.
"Мы рады внести свой вклад в возвращение концертов живой музыки, поскольку мы начинаем выходить из режима изоляции, - сказала Хелен Пейдж, директор по бренду и маркетингу Virgin Money. - Это уникальная возможность устроить праздник музыки и испытать все чудесные эмоции, которые возникают у нас, когда мы наслаждаемся ею в живом исполнении и в окружении других меломанов".
Технически говоря, это не первая в мире концертная площадка с соблюдением социальной дистанции. Уже проводились домашние концерты в удаленном режиме (вот где самое лучшее дистанцирование!), а также концерты формата "драйв-ин", когда зрители приезжают на площадку на своих автомобилях.
Однако это, наверное, первая посткоронавирусная попытка провести open-air в его традиционном виде - на большой площадке на открытом воздухе, так, чтобы это было похоже на фестиваль, с местом для танцев, с нормальной сценой, возможностью выпить пива и перекусить.
Конечно, многим людям в таком формате будет не хватать толпы и шумного общения. Но, тем не менее, билеты на концерты на этой арене распродаются, люди приезжают и развлекаются - поскольку это намного лучше, чем сидеть взаперти в машине или оставаться дома.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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смысл концерта на задних местах? ничего не видно и на открытом воздухе мало что из звука доходит