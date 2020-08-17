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В Великобритании провели концерт с соблюдением социальной дистанции

В Великобритании провели концерт с соблюдением социальной дистанции (10 фото)

Автор:
17 августа 2020 12:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: великобритания   концерт   коронавирус   музыкальное   пандемия   площадка   социальная дистанция   
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Несмотря на то, что коронавирус все еще остается немалой угрозой, жизнь все-таки возвращается в нормальное русло. Введенные ранее запреты на многолюдные сборища снимаются - хотя и с некоторыми ограничениями в виде пресловутой социальной дистанции. Так, в Великобритании вновь разрешили проведение концертов - в новом формате.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: великобритания   концерт   коронавирус   музыкальное   пандемия   площадка   социальная дистанция   
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6  комментариев
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15k
Марина 4 часа назад
А потом они все стоят кучной очередью в туалеты.
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2k
Max Lu 16 минут назад
глупо. там где раньше 30 человек стояли, теперь стоят 4. людей на много меньше. это вообще как-то окупается? или билеты сделали дороже?

смысл концерта на задних местах? ничего не видно и на открытом воздухе мало что из звука доходит
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8k
Хью́берт 2 часа назад
Тем временем за кадром.
Тем временем за кадром.
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5k
М С 2 часа назад
Какой ужас. Загончики для скота.
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53k
Алекс Юстасов 3 часа назад
Ыыыыыы!!!
Ссылка www.youtube.com
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4k
Ya 4 часа назад
Херня полная! Наверняка придумали английские ученые. Приходить по расписанию,?! пока сядут последние, первые уже ужрутся, упьются и усрутся. Музыки не дождутся. Хотя какая там будет музыка. И про цену промолчали.
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