В Великобритании провели концерт с соблюдением социальной дистанции

Для большой концертной площадки был выбран Госфорт-парк в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Парк огромный: там есть ипподром, отель, несколько полей для гольфа, сад, футбольное поле, а теперь и специальная площадка для проведения концертов с соблюдением социальной дистанции (благо, место позволяет).



Площадка занимает 45 тыс. квадратных метров и на ней установлено 500 "смотровых капсул" со столом и стульями. В каждой капсуле помещается до пяти человек, так что максимальное число зрителей - не больше 2500 человек.