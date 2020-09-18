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Как снимали фильм "Иди и смотри" и почему он так пугает (фото со съёмок)

Как снимали фильм "Иди и смотри" и почему он так пугает (фото со съёмок) (9 фото)

Автор:
18 сентября 2020 15:41
Сообщество : Кино
Метки: актеры   история съемок   кино   
917
9

Шёл Элем Климов, к этому фильму, достаточно долго. Первая его попытка снять фильм о геноциде в Белоруссии была предпринята в 1977 году. Климов хотел снять беспрецедентное кино о войне.

Совместно с писателем Алесем Адамовичем был написан сценарий. Называться картина должна была "Убить Гитлера".

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Метки: актеры   история съемок   кино   
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13  комментариев
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8k
Александр 2 часа назад
Это не просто фильм, это такая заноза в душе, которая и, в том числе, заставляет вспоминать о сгинувшем без вести под Сталинградом в декабре 1942 года деда по отцу - Ивану Алексеевича, и о покалеченном под Москвой Василию Васильевича - отца моей матери, и о многих-многих, кого принесла в жертву своей ненасытной утробе гитлеровская германия (нынешний евросоюз). Режиссеру и актерам бесконечное уважение и почет!!!
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7k
harlamov 10 минут назад
Самое поразительно, что в нашей стране появляются фашистские свиньи. После всего что сделали здесь немцы. Кошмар.
А фильм гениальный. Всем русским смотреть обязательно, что бы не забывать, что такое фашизм.
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1k
Николай Полчаса назад
было три фильма о войне, которые я не смотрел в детстве больше 1-2 раз из-за их тяжести для сознания- Торпедоносцы, Аты-баты, шли солдаты и этот.
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10k
geminisf 55 минут назад
>и почему он так пугает<
Он не пугает. Он врезается в память и не даёт очерстветь душе. Фильм можно смотреть только один раз, но смотреть нужно обязательно. С начала и до конца.
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1k
Андрей Час назад
Нет, я один раз этот фильм смотрел, больше смотреть его не решусь.
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8k
Мафусаил 2 часа назад
Никак не могу себя заставить посмотреть его второй раз..Хотя смотрел его ооооочень давно...
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24k
parallax 2 часа назад
После рассказов знакомых так и не смог себя заставить посмотреть этот фильм.
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935
rezus_44 parallax 2 часа назад
Я посмотрел этот фильм один раз , не могу себя заставить смотреть его во второй раз , слишком сильны эмоции . Но Вам советую , хотя бы один раз надо этот фильм посмотреть . Это хорошая прививка , от навальных ,соболей и прочей гадости . Казалось бы нафига этих приплёл , а вот посмотрите и поймёте.
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584
arcush 2 часа назад
Есть очень мало прекрасных фильмов, которые хочется или просто надо смотреть один раз. У меня на ум приходит только "Над кукушкиным гнездом" и "Иди и смотри", ну еще "Покаяние"... Даже Тарковского пересматриваю... Великие фильмы... Но второй раз не пойду! А вот внукам порекомендую...
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24k
СезарДеБанан arcush 11 минут назад
"Белый Бим чёрное ухо"...
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584
arcush СезарДеБанан 6 минут назад
И его... Спасибо. Но читал раза три. А вот смотреть не хочу. Хотя фильм прекрасный!
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352
Haron 3 часа назад
"Да и если внимательно присмотреться, влияние "Иди и смотри", можно увидеть даже в голливудских фильмах." К примеру, в фильме Оливера Стоуна "Взвод" 1986 г. - в эпизоде допроса крестьян и уничтожения вьетнамской деревни.
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2k
Азиз Ниязов Haron 2 часа назад
С пентагона давили на ФБР завести дело на Стоуна за антиамериканизм, но те послали из на три буквы...
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