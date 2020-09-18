Как снимали фильм "Иди и смотри" и почему он так пугает (фото со съёмок)

Шёл Элем Климов, к этому фильму, достаточно долго. Первая его попытка снять фильм о геноциде в Белоруссии была предпринята в 1977 году. Климов хотел снять беспрецедентное кино о войне.

Совместно с писателем Алесем Адамовичем был написан сценарий. Называться картина должна была "Убить Гитлера".