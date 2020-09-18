Как снимали фильм "Иди и смотри" и почему он так пугает (фото со съёмок)

Шёл Элем Климов, к этому фильму, достаточно долго. Первая его попытка снять фильм о геноциде в Белоруссии была предпринята в 1977 году. Климов хотел снять беспрецедентное кино о войне.
Совместно с писателем Алесем Адамовичем был написан сценарий. Называться картина должна была "Убить Гитлера".
Но в Госкино фильм зарубили. Точнее, внесли столько правок, что для Климова он потерял смысл.
После этого, у режиссёра были неудачи с другими проектами и личная трагедия. Вернулся, Климов, к съёмкам фильма о Белоруссии во время ВОВ, только в 1984 году.
Сценарий претерпел изменения в сторону ещё большей откровенности и бескомпромиссности, а название перестало отсылать зрителя к личности Гитлера, вместо этого, оно напоминает нам о Библии.
Съёмки проходили нелегко.
Главную роль в фильме сыграл Алексей Кравченко. Парню, на момент съёмок, было всего 14 лет и профессиональным актёром он не был.
В связи с этим, решено было снимать фильм в хронологическом порядке. Юный актёр просто не смог бы эмоционально перестраиваться. Режиссёру было нужно планомерное эмоциональное развитие персонажа.
В итоге, съёмки затянулись и фильм снимали с марта по декабрь. В конце съёмок уже приходилось растапливать снег, всё же зима в планы съёмочной группы не входила.
Кстати, сам Элем Климов, был единственным человеком, который за всё это время не покинул съёмки. Он считал, что должен там находиться всегда, иначе потеряет нужный эмоциональный настрой.
Снимали фильм в Белоруссии, в Березинском заповеднике. Декорации почти не понадобились. Это были места аналогичных исторических событий, которые неплохо сохранились.
Некоторые из жителей близлежащих поселений приняли участие в массовке. Многим из них довелось пережить описываемые в фильме события наяву.
Климов решил не привлекать именитых актёров. В "Иди и смотри" снялись, в основном, непрофессиональные актёры и начинающие.
Советское кино о войне, за редким исключением, было несколько романтизированным. Элем Климов же был намерен снять гиперреалистичный фильм. И статисты, из числа переживших ужасы тех лет, были не единственным его методом.
Реалистично снимали всё, что было возможно.
Почти все костюмы героев были настоящими. Использовались настоящие пули и настоящие бомбы. Следы ожогов наносились максимально тщательно, пользуясь консультациями медиков. Со скотобоен завозили настоящую кровь.
Стоит отметить и операторскую работу. Фильм, в основном, снят с помощью стэдикама. Это позволяет зрителю ощутить эффект присутствия. Позволяет пройти через фильм вместе с главным героем.
А по мере этого пути, будет меняться и сам герой. От жизнерадостного партизанам, до седого, состарившегося мальчика.
Фильм показали зрителям в 1985 году. "Иди и смотри" получил признание не только в СССР, но и за рубежом. Можно сказать, что это один из самых популярных отечественных фильмов на Западе.
Симпатии к этому фильму выражали такие режиссёры как Стивен Спилберг и Тарантино.
Да и если внимательно присмотреться, влияние "Иди и смотри", можно увидеть даже в голливудских фильмах.
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Понравилось72
А фильм гениальный. Всем русским смотреть обязательно, что бы не забывать, что такое фашизм.
Он не пугает. Он врезается в память и не даёт очерстветь душе. Фильм можно смотреть только один раз, но смотреть нужно обязательно. С начала и до конца.