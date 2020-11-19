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"Я - художник! Спрaвкa есть!"

"Я - художник! Спрaвкa есть!" (11 фото)

Автор:
19 ноября 2020 17:40
Метки: СПб   выставка   искусство   картины   кошки   ложкин   петербург   питер   
750
11
Теперь, вслед за Москвой и в Санкт-Петербурге открылась Галерея Васи Ложкина на Набережной канала Грибоедова, 15.
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Метки: СПб   выставка   искусство   картины   кошки   ложкин   петербург   питер   
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19k
Евгений Час назад
Обязательно схожу!)
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855
greesevold Полчаса назад
Ложкин - художник. И справки не надо. А уж если посмотреть на ту мазню, что извергают некоторые экспромтиссионисты, у Васи явные признаки гениальности.
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7k
HUBLOT Час назад
Жаль что сейчас по выставкам не особо походишь.
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2k
ваня панкин 4 часа назад
очень информативно...
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