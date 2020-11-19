"Я - художник! Спрaвкa есть!"

Теперь, вслед за Москвой и в Санкт-Петербурге открылась Галерея Васи Ложкина на Набережной канала Грибоедова, 15.
Специально для этого открытия художник нарисовал серию новых картин под общим названием «Культурный Кот Петербурга».
Кто ещё не знаком с творчеством Васи Ложкина, настоятельно рекомендую скорее с ним познакомиться.
Его картины никого не оставят равнодушным. Дети будут рады от ярких красок, а взрослые от саркастических подписей к картинам.
"Как художника (в большом смысле слова, конечно, ибо рисовать я не умею) меня мало интересует окружающая действительность. Я изображаю сказочный придуманный мир. Порой это мир психозов и всевозможных пограничных состояний, порой бывает страшновато, но всё же это сказка с хорошим концом. Вообще, в последнее время я стараюсь делать больше чего-то позитивного, чего-то, что вызывало бы положительные эмоции", - говорит о себе Ложкин.
Кто ещё не знаком с творчеством Васи Ложкина, настоятельно рекомендую скорее с ним познакомиться.
Его картины никого не оставят равнодушным. Дети будут рады от ярких красок, а взрослые от саркастических подписей к картинам.
"Как художника (в большом смысле слова, конечно, ибо рисовать я не умею) меня мало интересует окружающая действительность. Я изображаю сказочный придуманный мир. Порой это мир психозов и всевозможных пограничных состояний, порой бывает страшновато, но всё же это сказка с хорошим концом. Вообще, в последнее время я стараюсь делать больше чего-то позитивного, чего-то, что вызывало бы положительные эмоции", - говорит о себе Ложкин.
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