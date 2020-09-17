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Эльвира — Повелительница тьмы, красавица, именинница

Эльвира — Повелительница тьмы, красавица, именинница (19 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2020 19:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   день рождения   кино   
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Сегодня исполняется 69 лет Кассандре Петерсон, актрисе, которая более всего известна как Эльвира — Повелительница тьмы (а также благодаря паре фотосетов для винтажных эротических журналов).

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Метки: актриса   день рождения   кино   
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2k
Черчек 3 часа назад
Эльвира — Повелительница тьмы, красавица, именинницаПосмотреть
Эльвира — Повелительница тьмы, красавица, именинница
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15k
Flying Dutchmen. 6 минут назад
Классный был фильм, а вот второй фильм про Эдьвиру - редкостная дрянь...
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104
Mikhail Matveenko 23 минуты назад
А зачетная тетка, что не в гриме. Ну стебается, ну роль и имидж у нее такой.
Но а в жизни настоящая женщина, а не секси, кукла-мукла.
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176k
TUKUTELA-сепар Час назад
у меня соседка такая же была,ух!!!!
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745
Stranger2018 2 часа назад
Фиг его знает (не помню уже...) о чём были те фильмы с её участием, но титьки зачётные!
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86k
сапер Водичка 2 часа назад
Ссылка coub.com
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