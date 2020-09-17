Эльвира — Повелительница тьмы, красавица, именинница

Кассандра родилась в маленьком городке в Канзасе, едва окончив школу, она отправилась покорять Лас-Вегас. Там она танцевала в казино «The Dunes», где ее и заметили киношники. В 1971 девушка засветилась в фильме о Джеймсе Бонде, «Бриллианты навсегда».

Потом, переехав в Италию, она познакомилась с Феллини и снялась в его фильме «Рим». Вернувшись в США, она продолжила танцевать в клубах и присоединилась к комедийной труппе «The Groundlings». Работая в ней, она и придумала образ Эльвиры — отвязной, готической, обаятельной, спонтанной, циничной и эмансипированной ведьмы.