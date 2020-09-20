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5 видов ужасных покупателей, которым нужно запретить посещать магазины

5 видов ужасных покупателей, которым нужно запретить посещать магазины (6 фото)

Автор:
20 сентября 2020 07:29
Сообщество : Юмор
Метки: виды покупателей   идиоты   покупатели   фото   
1055
6
Каждый день мы ходим в магазины: вещевые или продуктовые. Там мы сталкиваемся с такими же потребителями, как и мы сами. Сегодня мы хотим поговорить о таких покупателях, которые бесят не только продавцов. Для них уже подготовили отдельный котел в аду!

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Метки: виды покупателей   идиоты   покупатели   фото   
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3  комментария
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382
Алёха 12 минут назад
еще есть те которые прижимаются )))
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16
first5087 2 минуты назад
В последнее время раздражают люди с наличкой. Пока чел достанет из своего кошелька бумажки...пока высыпет мелочь...пока отсчитает сколько надо...
И как изюминка: пока не распихает сдачу в кошелёк (мелочь туда, бумажки сюда) - от кассы не отойдёт. Билят.
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15k
Ал 16 минут назад
Приготовьте деньги (карты) перед кассой а не во время расчета.Ознакомьтесь с витринами до кассы .
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