5 видов ужасных покупателей, которым нужно запретить посещать магазины

Каждый день мы ходим в магазины: вещевые или продуктовые. Там мы сталкиваемся с такими же потребителями, как и мы сами. Сегодня мы хотим поговорить о таких покупателях, которые бесят не только продавцов. Для них уже подготовили отдельный котел в аду!

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1. Вид первый: "Что хочу, то ворочу!" 0 Источник: Наиболее бесячий тип покупателей. Они могут встать на проходе, загородив все пространство, или сесть на витрину, потому что им так захотелось. Испортить товар? Да пофиг! Границ у таких идиотов нет вообще.

2. Дегустатор 0 Источник: Он может быть сытым, но попробовать просто обязан! При этом не всегда можно узнать, что товар уже вскрыт, такую подляну адекватные покупатели чаще всего обнаруживают уже дома. Приятного в этом мало!

3. Создающие очередь на кассе 0 Источник: Очередь из-за таких людей может образоваться по любой причине: долго ищут деньги, не могут открыть пакет и сложить купленные продукты, спрашивают у кассира о ценах на те или иные товары. Они словно притягивают очереди, образуя вокруг себя ауру недовольства. Люди жалеют, что встали именно на эту кассу, ведь остальные всегда двигаются быстрее.

4. Человек-тестировщик 0 Источник: Не то же самое, что дегустатор. Тестировщики вскрывают упаковки несъедобных товаров. Могут вытащить парочку вещей, чтобы удостовериться, все ли в коробке так, как они ожидают, испортить один товар и взять другой (или вообще не взять).

5. Стильные 0 Источник: Для некоторых поход в магазин - единственный выход в свет. Порой удается встретить в супермаркете не особенно адекватных и сильно стильных людей. Запах перегара прилагается!