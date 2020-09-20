5 видов ужасных покупателей, которым нужно запретить посещать магазины

Каждый день мы ходим в магазины: вещевые или продуктовые. Там мы сталкиваемся с такими же потребителями, как и мы сами. Сегодня мы хотим поговорить о таких покупателях, которые бесят не только продавцов. Для них уже подготовили отдельный котел в аду!
1. Вид первый: "Что хочу, то ворочу!"
Наиболее бесячий тип покупателей. Они могут встать на проходе, загородив все пространство, или сесть на витрину, потому что им так захотелось. Испортить товар? Да пофиг! Границ у таких идиотов нет вообще.
2. Дегустатор
Он может быть сытым, но попробовать просто обязан! При этом не всегда можно узнать, что товар уже вскрыт, такую подляну адекватные покупатели чаще всего обнаруживают уже дома. Приятного в этом мало!
3. Создающие очередь на кассе
Очередь из-за таких людей может образоваться по любой причине: долго ищут деньги, не могут открыть пакет и сложить купленные продукты, спрашивают у кассира о ценах на те или иные товары. Они словно притягивают очереди, образуя вокруг себя ауру недовольства. Люди жалеют, что встали именно на эту кассу, ведь остальные всегда двигаются быстрее.
4. Человек-тестировщик
Не то же самое, что дегустатор. Тестировщики вскрывают упаковки несъедобных товаров. Могут вытащить парочку вещей, чтобы удостовериться, все ли в коробке так, как они ожидают, испортить один товар и взять другой (или вообще не взять).
5. Стильные
Для некоторых поход в магазин - единственный выход в свет. Порой удается встретить в супермаркете не особенно адекватных и сильно стильных людей. Запах перегара прилагается!
А какие покупатели больше всего раздражают вас?
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Метки: виды покупателей идиоты покупатели фото
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И как изюминка: пока не распихает сдачу в кошелёк (мелочь туда, бумажки сюда) - от кассы не отойдёт. Билят.