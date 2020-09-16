«Рэмбо: Последняя кровь». Трэш и угар, бессмысленный и беспощадный

Пятая часть стала худшим фильмом о приключениях ветерана Вьетнамской войны Джона Рэмбо.
Время – вернуться домой
Когда в далеком 1982 году вышел фильм «Рэмбо: Первая кровь», то этот шедевр воспринимался как откровение. Кино, которое раскрывало личную трагедию ветерана войны и отношение к таким людям в американском обществе, больше казалось драмой, чем стандартным голливудским боевиком. Тем более, что фильм был снят по литературному источнику – роману Дэвида Морелла «Первая кровь». И даже сегодня то старое кино смотрится очень круто. И драматическая составляющая, и смысловая, крутой экшн, хорошо прописанные диалоги – все здесь находится на своих местах.
Продолжения, которые выходили позже, уже не производили столь сильного впечатления и не воспринимались всерьез – так как первая картина. Вторая и третья части получились эдакой антисоветской клюквой. Конъюнктурной поделкой, вышедшей на потребу дня.
А с позиций дня сегодняшнего обе серии смотрятся даже забавно. Никакого глубокого смысла и драмы главного героя здесь нет и в помине – обычные пропагандистские бредни, на ура заходившие в наших видеосалонах.
Довольно-таки удачной получилось четвертая и, как тогда казалось, заключительная часть о Джоне Рэмбо. Ветеран войны ведет тихую размеренную жизнь в Таиланде, но снова встает на защиту слабых и убогих. Сюжет довольно надуманный, а экшен здесь мало имеет отношения к реалистичности. Но картинка получилась стильной, адреналин на экране зашкаливал, и смотреть боевик было как минимум любопытно.
К тому же, концовка казалась отличным завершением истории и перекликалась с началом самого первого фильма. Джон Рэмбо, наконец-то вернулся домой. Но Сильвестру Сталлоне зачем-то понадобилось сделать еще одну серию об одном из своих самых известных героев.
Рэмбо разводит лошадей и…зрителей
Фильм «Рэмбо: Последняя кровь» (последняя ли?) получился самым слабым в серии картин о ветеране. Сюжет бесхитростный и прямой как стрела, которой герой Сталлоне поражает своих противников. Идеи для сценария, кажется, высосаны из пальца. А экшен отдает фильмами категории В и временами скатывается в пародию на «Поворот не туда», «Хостел» и «Техасскую резню бензопилой» одновременно.
По сюжету Рэмбо, наконец, воссоединяется с семьей и обретает покой. Живет на ранчо, возится с лошадьми, воспитывает симпатяшку-племянницу. Но девушка вдруг решает повидать родного отца, который ее когда-то бросил и теперь проживает в Мексике. Несмотря на все предостережения дяди, родственница отправляется в соседнюю страну и, само собой, находит приключения на свою пятую точку. Почти как в фильме «Заложница».
Снова живы для наживы
Могучий Джон Рэмбо вынужден вспомнить свои боевые навыки, и мчится спасать племянницу. А дальше начинается сплошное «мясо». Беспощадное и бессмысленное. Герой Сталлоне рубит злодеев в капусту всеми возможными способами: режет, стреляет, взрывает. И плохие дядьки, как водится, будут повержены, а Рэмбо останется героем. И плевать на несуразности в сюжете, проблемы с логикой и мотивацией у персонажей.
Вот только пересматривать этот героизм второй раз почему-то не хочется. Неудивительно, что фильм не окупился в американском прокате и еле-еле отбил кассу в мировом. Все же не стоит перетряхивать старые сундуки, воскрешая замшелых героев вчерашних дней.
Ибо седой, коротко стриженный Рэмбо в ковбойской шляпе сегодня воспринимается также как Терминатор, ставший продавцом штор.
Любую историю нужно заканчивать вовремя.
Источник:
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А тут я с автором согласен, фильм абсолютно бездарен. Я не понимаю кто написал этот сценарий (Сталлоне - один из авторов). Сталлоне как актер вполне нормален (каким он был, таким остался), но сюжет просто предельно бредовый.
Выплыл только на том, что Афган противопоставлялся СССР-у.
Жан Николя Артюр Рембо (фр. Jean Nicolas Arthur Rimbaud) - Серебряный век поэзии, во Франции он типа как у нас Пушкин, то есть "наше фффсё". Давший толчок Аполлинэру и Элюару.
Других с фамилией "Рембо" (с ударением на любой слог) в мире не было. Пока пендосы не решили использовать его имя в своих целях.
Отдыхай, болезный.
Джон Барнетт Рэмбо (англ. John Barnett Rambo; 9 августа 1943, Атланта) американский легкоатлет, призёр Олимпийских игр... (Вики).
Где то попадалась инфа, что на одном из кладбищ США есть могила, погибшего во Вьетнаме солдата, по имени Джон Рембо.
Но это просто совпадение.
Вернее, попытался понять ту муйню, что ты несешь.
Флаг тебе в руки (звездно-полосатый матрац) и его древко тебе в жопу до самых гланд, чтоб голова не качалась.
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Извини,пропустил, не успел над этим поржать...
Просто кому-то захотелось прикоснуться к чему-то выше, чем "Джим Смит".
Вот и прикоснулись.
И нимуя ты меня не сможешь убедить, что некие эмигранты или "херои Вьетнама" - тезки великого поэта просто потому, что тезки.
Нынче все просто - ники, и все.
А вот раньше все было серьезнее. Был бы он Джон Смит, пусть даже и крутой - кто бы на него обратил внимание и заплатил бы за посещение кинотеатра?
А тут - РЕМБО!