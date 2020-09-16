FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4396 постов • 980 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
«Рэмбо: Последняя кровь». Трэш и угар, бессмысленный и беспощадный

«Рэмбо: Последняя кровь». Трэш и угар, бессмысленный и беспощадный (9 фото)

Автор:
16 сентября 2020 21:11
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   о фильме   
1248
9

Пятая часть стала худшим фильмом о приключениях ветерана Вьетнамской войны Джона Рэмбо.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   кино   о фильме   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Frank Borman 10 часов назад
Пока корова живая, ее нужно доить. Только когда она сдохнет, ее можно закапывать. Так что Слай еще долго будет снимать свои кинофекалии про Рембу. Пипл хавает, значит, можно кормить его муви-экскрементами и зарабатывать бабки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Сергей 49 минут назад
Нуу скажем так,дочки у него лучше получились.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий 7 часов назад
Про Рокки вполне можно смотреть и новый фильм (не шедевр, но в основном вполне ничего).
А тут я с автором согласен, фильм абсолютно бездарен. Я не понимаю кто написал этот сценарий (Сталлоне - один из авторов). Сталлоне как актер вполне нормален (каким он был, таким остался), но сюжет просто предельно бредовый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Агент Безопасной Национальности Дмитрий 6 часов назад
Сталлоне бездарен как сценарист, как автор, как режиссер, как продюсер и как актер.
Выплыл только на том, что Афган противопоставлялся СССР-у.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Fat Lynx 8 часов назад
рЭмбо - пропагандистское говно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70
чокнутый 9 часов назад
сталонне никак не может остановиться, откровенную херню снимает, рэмбо нужно было уже на 2 части прекращать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Агент Безопасной Национальности 9 часов назад
Все-таки у пендосов комплекс - не имея собственной истории они пытаются подлезть под чужую. Хотя бы именами.
Жан Николя Артюр Рембо (фр. Jean Nicolas Arthur Rimbaud) - Серебряный век поэзии, во Франции он типа как у нас Пушкин, то есть "наше фффсё". Давший толчок Аполлинэру и Элюару.
Других с фамилией "Рембо" (с ударением на любой слог) в мире не было. Пока пендосы не решили использовать его имя в своих целях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
6k
Агент Безопасной Национальности чокнутый 9 часов назад
Чокнутый, ты очень правильно выбрал себе ник.
Отдыхай, болезный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Trilik Агент Безопасной Национальности 8 часов назад
"...Других с фамилией "Рембо" (с ударением на любой слог) в мире не было..."

Джон Барнетт Рэмбо (англ. John Barnett Rambo; 9 августа 1943, Атланта) американский легкоатлет, призёр Олимпийских игр... (Вики).

Где то попадалась инфа, что на одном из кладбищ США есть могила, погибшего во Вьетнаме солдата, по имени Джон Рембо.
Но это просто совпадение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Агент Безопасной Национальности Trilik 8 часов назад
Я понял тебя.
Вернее, попытался понять ту муйню, что ты несешь.
Флаг тебе в руки (звездно-полосатый матрац) и его древко тебе в жопу до самых гланд, чтоб голова не качалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Агент Безопасной Национальности чокнутый 7 часов назад
"у них все таки есть несмотря на то что страна мультикультурная"
==============
Извини,пропустил, не успел над этим поржать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Агент Безопасной Национальности Trilik 7 часов назад
Неа. Не совпадение.
Просто кому-то захотелось прикоснуться к чему-то выше, чем "Джим Смит".
Вот и прикоснулись.
И нимуя ты меня не сможешь убедить, что некие эмигранты или "херои Вьетнама" - тезки великого поэта просто потому, что тезки.
Нынче все просто - ники, и все.
А вот раньше все было серьезнее. Был бы он Джон Смит, пусть даже и крутой - кто бы на него обратил внимание и заплатил бы за посещение кинотеатра?
А тут - РЕМБО!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Караганда 9 часов назад
сказки любят все и даж повзрослевшие.это фишка голливужа-жизнь говно-но смотрите наши экшены и этим довольствуйтесь-приятного просмотра-а с утра-ты лузер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Вит Вит 9 часов назад
"Первая кровь"-единственный хороший фильм из этой серии,остальное политизированная мутотень....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Теуш Алексей 10 часов назад
Рембо: первый песок...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Андрей Дядя 10 часов назад
не зря этот фильм окрестили "Один дома на пенсии". да ладно , Слай сам стебется над боевиками 90х . чего стоят его неудержимые , самоирония. Мы помним Слая по Рокки и еще множеством годных фильмов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Бизнес должен откликаться внутри тебя Бизнес должен откликаться внутри тебя Заметьте, не я это предложил: актёры, роль которых удалась благодаря алкоголю Заметьте, не я это предложил: актёры, роль которых удалась благодаря алкоголю Закулисье голливудской классики Закулисье голливудской классики 30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни 30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни Знаменитые актёры, которые перевоплотятся в известную личность Знаменитые актёры, которые перевоплотятся в известную личность Фильмы, которые можно описать одним предложением Фильмы, которые можно описать одним предложением
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2441620



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Грабитель наставил пистолет на жертву, но всё пошло не по плану
2
74
Грабитель наставил пистолет на жертву, но всё пошло не по плану
Топ-20 фантастических сериалов 2000-2020
82
160
Топ-20 фантастических сериалов 2000-2020
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему учителя бывают злыми?
0
13
Почему учителя бывают злыми?
Применение катушек оставшихся после 3д печати
0
13
Применение катушек оставшихся после 3д печати
Вертолеты: чего вы о них не знали и не видели?
Вертолеты: чего вы о них не знали и не видели?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
23

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#животные#сша#в мире#СССР#картинки#автомир#новости#природа
#факты#история#интересное#авария#россия#прикольные#разное#на различный вкус#олдтаймер#реакция
#фото#прикол#люди#дтп#авто авария#автомобили#смешные#москва#позитив#ретро авто

На что жалуетесь?

Вернуться