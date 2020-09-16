«Рэмбо: Последняя кровь». Трэш и угар, бессмысленный и беспощадный

Продолжения, которые выходили позже, уже не производили столь сильного впечатления и не воспринимались всерьез – так как первая картина. Вторая и третья части получились эдакой антисоветской клюквой. Конъюнктурной поделкой, вышедшей на потребу дня.

А с позиций дня сегодняшнего обе серии смотрятся даже забавно. Никакого глубокого смысла и драмы главного героя здесь нет и в помине – обычные пропагандистские бредни, на ура заходившие в наших видеосалонах.