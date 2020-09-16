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Раскрыто содержимое папки Ефремова

Раскрыто содержимое папки Ефремова (1 фото)

Автор:
16 сентября 2020 15:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ефремов   приговор   суд   
1007
1
Все гадали, что же там такое дядя Миша Ефремов с собой в папке принёс на оглашение приговора суда. Его сестра поделилась «откровениями» с журналистами.
"Обратила внимание, что, когда Миша пришел на этот последний суд, у него файлик под мышкой синенький. Думаю, чего это он с собой принес — может, текст речи какой… А то была пьеса! Ни вещи какие-то, ни что другое. Пьеса для него — вот, что самое важное", - рассказала она.

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Метки: ефремов   приговор   суд   
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15  комментариев
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2k
Борис Карабанов 6 часов назад
Искусственное продолжение шоу вызывает не меньшее отвращение.
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6k
Караганда Час назад
ну чтож злоба так и прёт на коментах. дали 8 лет-для него-это 20.он привык везде и вся и тут такой оборот под 60 лет.это любому мало не покажется и карьере конец.через год наверное поселение дадут,а там и УДО.первый случай ,когда власти не заступились и надеюсь не последний.урок поучительный и заслуженный и уж хватит сыпать соль на раны.а вот адвокату-надо.это прохиндей с корочкой адвокатской-такого защитника и врагов не надо.
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6k
Георгий Новиков 2 часа назад
Срежессировали так себе. Могли бы и тоньше слепить, но решили сэкономить на профессионале и обойтись своими силами."Никто почему-то не спрашивает, что там Мишаня под мышкой таскал, но отвертеться не выйдет, придётся узнать.Пусть вас совесть замучает, что вы так жестоко обошлись со светочем, из-за какого-то никчёмного курьера." Сначала обсуждали том биографии Путина, но потом решили, что это слишком тонко, не все поймут правильно.
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877
DrKlizmi 2 часа назад
РПЦ ещё не думает этого козла-актёришку к святым причислить? Ведь убиенный мог и в рай попасть раньше срока! Однозначно, ехренов-святой.
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6k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
""Обратила внимание, что, когда Миша пришел на этот последний суд, у него файлик под мышкой синенький. Думаю, чего это он с собой принес может, текст речи какой… А то была пьеса! Ни вещи какие-то, ни что другое. Пьеса для него вот, что самое важное", - рассказала она."
=================
АХ!!!!

""Обратила внимание, что, когда Миша пришел на этот последний суд, у него файлик под мышкой синенький. Думаю, чего это он с собой принес может, текст речи какой… А то была пьеса! Ни вещи какие-то, ни что другое. Пьеса для него вот, что самое важное", - рассказала она." ================= АХ!!!!
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10k
Алекс 2 часа назад
Раскрыто содержимое папки Ефремова
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40k
zloykoyot 4 часа назад
Ща заплачу от умиления. Напоминает сказки Зои Воскресенской о маленьком Володе Ульянове.
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3k
Сергей 4 часа назад
Ага, уконтропопил мужика, а теперь пьесса у него на уме!
Что вам, ссукам не хватает то?? Ведь в жизни у него ВСЁ было !
ВСЁ!!! Х..ли еще надо??? Налакаться в драбадан ,и за руль????
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2k
x3matic 5 часов назад
Мальчик со скрипкой.Прям прослезился.Что снего взять?Курсы актерского мастерства он проходил.
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 5 часов назад
Ай, бедняжка какой!
Не речь ночью писал, а пьесу читал.
Не успел видно. Вот и взял с собой чтобы в перерыве суда дочитать....
Срок-то свой уже знал, скучно было просто так сидеть.
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952k
Сергей 6 часов назад
Наверное, начал изучать роль Барона из пьесы "На дне"!
В лагерном театре пригодится!
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8k
ss 6 часов назад
"Пьеса для него вот, что самое важное"...
---
Именно! Пьесса! Не жизнь человеческая, ни порядочность, ни совесть. Самое важное для него какая-то там пьеса! Остальное всё только если так в сценарии написано.
Очевидно в этом месте мы должны умилённо, со слезой на глазу ему посочувствовать. И конечно же его собратья по цеху будут пересказывать эту романтическую историю о тонкой душе непризнанного гения, которого сатрапы сослали в "гулаги" за невинную шалость, а он, вопреки естественно, со сценарием под мышкой взошёл на Голгофу. Ибо думал только о высоком искусстве...
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211
Kulibin7 ss 3 часа назад
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17k
BillyBonzz 6 часов назад
Просто у него уже были мысли о создании тюремного театра, вот он уже и пьеску первую для него накрапал)))
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5k
z0_0b 6 часов назад
Утипути
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