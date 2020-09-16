Раскрыто содержимое папки Ефремова

Все гадали, что же там такое дядя Миша Ефремов с собой в папке принёс на оглашение приговора суда. Его сестра поделилась «откровениями» с журналистами.

"Обратила внимание, что, когда Миша пришел на этот последний суд, у него файлик под мышкой синенький. Думаю, чего это он с собой принес — может, текст речи какой… А то была пьеса! Ни вещи какие-то, ни что другое. Пьеса для него — вот, что самое важное", - рассказала она.

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