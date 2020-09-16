Раскрыто содержимое папки Ефремова

Все гадали, что же там такое дядя Миша Ефремов с собой в папке принёс на оглашение приговора суда. Его сестра поделилась «откровениями» с журналистами.
"Обратила внимание, что, когда Миша пришел на этот последний суд, у него файлик под мышкой синенький. Думаю, чего это он с собой принес — может, текст речи какой… А то была пьеса! Ни вещи какие-то, ни что другое. Пьеса для него — вот, что самое важное", - рассказала она.
"Обратила внимание, что, когда Миша пришел на этот последний суд, у него файлик под мышкой синенький. Думаю, чего это он с собой принес — может, текст речи какой… А то была пьеса! Ни вещи какие-то, ни что другое. Пьеса для него — вот, что самое важное", - рассказала она.
Ну святой человек! Интересно, кто писал сценарий - защита или сам величайший актёр всех времён и народов? План провалился, суд не прослезился.
Достала эта мерзкая показуха и неубедительная актерская игра Ефремова. Что его наигранные «признания» в первые дни после аварии, что последующие действия защиты актёра и попытки давить на жалость - все это не вызывает ничего, кроме отвращения.
Ты человека убил! Какая нахрен пьеса в синенькой папочке.
Достала эта мерзкая показуха и неубедительная актерская игра Ефремова. Что его наигранные «признания» в первые дни после аварии, что последующие действия защиты актёра и попытки давить на жалость - все это не вызывает ничего, кроме отвращения.
Ты человека убил! Какая нахрен пьеса в синенькой папочке.
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АХ!!!!
Что вам, ссукам не хватает то?? Ведь в жизни у него ВСЁ было !
ВСЁ!!! Х..ли еще надо??? Налакаться в драбадан ,и за руль????
Не речь ночью писал, а пьесу читал.
Не успел видно. Вот и взял с собой чтобы в перерыве суда дочитать....
Срок-то свой уже знал, скучно было просто так сидеть.
В лагерном театре пригодится!
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Именно! Пьесса! Не жизнь человеческая, ни порядочность, ни совесть. Самое важное для него какая-то там пьеса! Остальное всё только если так в сценарии написано.
Очевидно в этом месте мы должны умилённо, со слезой на глазу ему посочувствовать. И конечно же его собратья по цеху будут пересказывать эту романтическую историю о тонкой душе непризнанного гения, которого сатрапы сослали в "гулаги" за невинную шалость, а он, вопреки естественно, со сценарием под мышкой взошёл на Голгофу. Ибо думал только о высоком искусстве...