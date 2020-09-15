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«Я смог это сделать»: оставшийся без ног мужчина покорил Эльбрус на руках

«Я смог это сделать»: оставшийся без ног мужчина покорил Эльбрус на руках (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2020 14:33
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Рустам Набиев   видео   десантник   люди   эльбрус   
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Десантник Рустам Набиев, выживший при обрушении в омской казарме, исполнил свою давнюю мечту и покорил Эльбрус. Оказавшись на вершине он не смог сдержать эмоций.

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Метки: 360подмосковье   Рустам Набиев   видео   десантник   люди   эльбрус   
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2  комментария
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ваня панкин 14 минут назад
респект и уважуха парню!!! так держать!!!
респект и уважуха парню!!! так держать!!!
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Slava Gvaberidze 2 минуты назад
Вот это, я понимаю, пост. Про то , что мы всё можем . И несмотря ни на что. Не то что всякие говнопосты про приучения к намордникам
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