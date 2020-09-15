«Я смог это сделать»: оставшийся без ног мужчина покорил Эльбрус на руках

Десантник Рустам Набиев, выживший при обрушении в омской казарме, исполнил свою давнюю мечту и покорил Эльбрус. Оказавшись на вершине он не смог сдержать эмоций.
Рустам Набиев, который, будучи солдатом, лишился ног при обрушении казармы в Омске, поставил перед собой цель покорить самую высокую горную вершину в России – Эльбрус. И он это сделал. Молодой человек на руках взобрался на пик.
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