Вся правда про людей с портативной колонкой

Проблема не в колонке, а в людях, которые не задумываются о чужом комфорте.
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ЗЫ. в детсве, был у меня сосед в доме напротив, ставил С90 в окно и крутил "Сикрет Сервис - Флэш ин вэ найт". три раза колонки конфисковывали....
Во-первых, мощность всех тех "весен", "элегий", "электроник" и пр. намного меньше тех низкосортных перделок, с которыми носятся нынешние любители музыки (простите за слово музыка для определения контента, который льется из этих перделок).
Во-вторых, ни "Форум", ни "Акцепт", ни "Модерн Токинг" и прочее тех лет, не сравнить с говном, даже - ГОВНИЩЕМ, которое несётся из этих перделок. Ведь это тягучее наркоманское музло, с "вокалом", искаженным кучей фильтров и примочек, годится только чтобы Гитлера в аду мучить! Элджей и Моргенштерн (или там его) свой "Кадиллак" именно для этого и создали. ИМХО, только полный деградант может слушать подобное!
Или: "Между нами городааааа, между нами провода-да-да-да-да, я сказал иди сюда и ты сказала да-да-да-да". Тьфу, б#я!
В 90-е эта мода еще так-сяк и сейчас все больше сошла на нет. Изредка в автомобиле кто ставит очень хорошую систему, ну там 20 секунд на перекрестке слушать такое в соседнем ряду не слишком напрягает.
Думал что уже совсем оно сошло на нет- а вот ошибался. Просто раньше таскали с собой здоровенные кассетные магнитофоны на батарейках, теперь вот компактные колонки.
Вот и у некоторых людей преобладают животные инстинкты. Им кажется, что чем больше от них шума, тем они круче.
На даче сосед поставил рядом эстакаду. Потом на нее повадился молодняк заезжать для починки своего авто. Заедут, музыку на полную. Сидишь на даче, в доме самой музыки не слышно, только инфразвук - "бум, бум". Убрал сосед эту эстакаду, видимо его тоже это достало.
Или едешь в машине, окна закрыты, и вдруг "бум, бум, бум". Опять едет поц, который включил у себя на полную свою звукоферму. Редко, но бывает.
Так что тебя будут минусить за ложь, ну думаю тебе это только в радость, тут такие как ты любят минусы отхватывать, видать экстаз получаете
Мои соседи слушают отличную музыку...
И не важно, хотят они этого или нет!