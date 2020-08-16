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Вся правда про людей с портативной колонкой

Вся правда про людей с портативной колонкой (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 августа 2020 10:10
Сообщество : Юмор
Метки: Портативная колонка   видео   люди   прикол   честно   юмор   
19035
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Проблема не в колонке, а в людях, которые не задумываются о чужом комфорте.

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Метки: Портативная колонка   видео   люди   прикол   честно   юмор   
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104
Barrymore 16 часов назад
как только появились переносные мафы, с ними народ ходил и слушал музон в компании, сейчас это стало доступнее и проще, не вижу никакой проблемы! афтар старый пердун, пусть сидит на лавке перед подъездом вместе со старухами
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6k
Matthew Hopkins 2 часа назад
Сейчас уже конечно вряд ли кто помнит, но была такая "мода" в 80-е у некоторых товарищей - летом колонки на подоконник, окно нараспашку, и на всю округу на полную мощь неслось "Я пью до днаааа за тех, кто в море... " или "I'll meet you at midnight..." или Челентано или еще чего-то. Кто-то акуевал от такого положения дел, а кому-то по кайфу было. И это были ребята с мощными усилителями и колонками отнюдь не дешманскими. А вы говорите сраные китайские портативные дерьмо-колонки мешают жить
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187
Andrew Belaks Matthew Hopkins 21 минуту назад
Точно, у меня так сосед на 5том этаже шансон любил врубить, и с сигой торчать на балконе) Соседка со 2ого этажа слушала руки вверх, краски и.т.д и когда я от этого уставал, то ставил мафон на подоконник и глушил их лимпами, продиджи или системой)
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6k
Света 2 часа назад
Сейчас работаю в магазине типа небольшого супермаркета. Место курортное. Таких долбаков с колонками больше чем где либо. Они частенько кучкуются перед входом и их колонки орут так, что перекрывают постоянный достаточно сильный шум магазина. Но даже это не предел! Находятся просто отбитые недоумки, которые впираются со своей "музыкой" в сам магазин. И когда их не слышат, не понимают что они там хотят купить или спросить, то дико удивляются. Когда мы ругаемся и просим включить эту адскую машинку, поражаются, что эти чудные звуки мешают кому то.
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166
Vital Idol 3 часа назад
а, хрусты с прямотоком?! а, долбоё*бы с сабвуферами в тазах?!
ЗЫ. в детсве, был у меня сосед в доме напротив, ставил С90 в окно и крутил "Сикрет Сервис - Флэш ин вэ найт". три раза колонки конфисковывали....
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2k
Rekapra 4 часа назад
Почитал комментарии))) Поржал немного)) Какие все нежные, всем все мешает)) С нервами у фишкян не все в порядке. Раздражительные шопипец. Дай бог одного за неделю встречу с колонкой, да и хер бы с ним...
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9k
Джон Уик Rekapra 3 часа назад
Особенно на пляже или где-нибудь на пикнике средостение дружной компанией. Там этим колонкам самое раздолье.
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834
lis-artful 4 часа назад
Автор настолько обленился, что подрезал видос у ютуберов и сделал топик ???
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220
im240 5 часов назад
это особый деревенский шик. так и при союзе было. если видишь дурочка с магнитофоном, это сто процентов колхозник
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1k
Core im240 5 часов назад
Сейчас также
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1k
psn3 5 часов назад
а еще есть отдельный подвид пи....расов у которых в машинах сабвуферы.
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47k
DonNerka 6 часов назад
Тем, кто сравнивает молодёжь 80-х с "мафонами" и современных "меломанов".
Во-первых, мощность всех тех "весен", "элегий", "электроник" и пр. намного меньше тех низкосортных перделок, с которыми носятся нынешние любители музыки (простите за слово музыка для определения контента, который льется из этих перделок).
Во-вторых, ни "Форум", ни "Акцепт", ни "Модерн Токинг" и прочее тех лет, не сравнить с говном, даже - ГОВНИЩЕМ, которое несётся из этих перделок. Ведь это тягучее наркоманское музло, с "вокалом", искаженным кучей фильтров и примочек, годится только чтобы Гитлера в аду мучить! Элджей и Моргенштерн (или там его) свой "Кадиллак" именно для этого и создали. ИМХО, только полный деградант может слушать подобное!
Или: "Между нами городааааа, между нами провода-да-да-да-да, я сказал иди сюда и ты сказала да-да-да-да". Тьфу, б#я!
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7k
Владимир DonNerka 5 часов назад
Согласен во всём, только если брять jbl колонки - это далеко не низкосортные перделки, перделки рядом с ними это портативные проигрыватели времен советов. Если уж быть честным) А в остальном - да, современная музыка это ппц.
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47k
DonNerka Владимир 5 часов назад
Так я и говорю именно о захлёбывающихся басами перделках с логотипом JBL на плохо наклеенной фольге с торцов колонки)) На фирменную колонку у большинства этого стада "мЫломанов" денег нет.
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947
val Владимир 5 часов назад
Это не музыка - это звук, колебания воздуха
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3k
Дмитрий Горчилин 6 часов назад
В конце 80-х было принято слушать музыку так, чтоб дом дрожал. Не знаю зачем это делали. То ли колхозная привычка устроить всей улице праздник, то ли бунтарские замашки- слушали все больше не слишком одобряемые в Союзе вещи.
В 90-е эта мода еще так-сяк и сейчас все больше сошла на нет. Изредка в автомобиле кто ставит очень хорошую систему, ну там 20 секунд на перекрестке слушать такое в соседнем ряду не слишком напрягает.
Думал что уже совсем оно сошло на нет- а вот ошибался. Просто раньше таскали с собой здоровенные кассетные магнитофоны на батарейках, теперь вот компактные колонки.
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1k
Yegress 7 часов назад
Ребята, вот у меня есть маленькая портативная колонка. Я её использую по назначению и не громко , правда, на пляже, где никого нет рядом в 50 метрах. Считаю, что я уважительно отношусь к людям. Но вот эти малолетние дол.. ебы очень сильно раздражают. Особенно, с очень мощной штукой. У меня маленькая колоночка, диаметром 10см и мне хватает и никому не мешаю
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7k
Владимир Yegress 5 часов назад
Днем плевать на них - не запрещено. А вот когда это дерьмо играет на улице после 12 ночи - это пипец.
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2k
stb22 7 часов назад
Шимпанзе время от времени собираются на поляне и самцы начинают визжать, ломать ветки, скакать и производить всяческий шум. Чем громче, тем выше ранг самца.
Вот и у некоторых людей преобладают животные инстинкты. Им кажется, что чем больше от них шума, тем они круче.
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4k
Bhaal 8 часов назад
Особая категория это идиоты с колонками которые приходят на дворовую спортивную площадку после 23:00. Хочется уже просто выйти и перестрелять.
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223
D Men Bhaal 7 часов назад
Зачем выходить? стреляй через окно, чтобы гильзы не вылетали на улицу.
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1k
Карагандинская Полиграфия Bhaal 6 часов назад
Вся правда про людей с портативной колонкой
Вся правда про людей с портативной колонкой
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4k
Bhaal D Men 4 часа назад
Я на втором этаже живу. Зеленка мешает. Плохо видно
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−16
zapravshik 8 часов назад
Чего то меня за магнитофон на плече чего заминусили, а фото с ниггером плюсуют... нипанятна
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8k
Shep 8 часов назад
Меня иногда другой "контингент" достает - это когда ставят саббуфер в свое ведро.
На даче сосед поставил рядом эстакаду. Потом на нее повадился молодняк заезжать для починки своего авто. Заедут, музыку на полную. Сидишь на даче, в доме самой музыки не слышно, только инфразвук - "бум, бум". Убрал сосед эту эстакаду, видимо его тоже это достало.
Или едешь в машине, окна закрыты, и вдруг "бум, бум, бум". Опять едет поц, который включил у себя на полную свою звукоферму. Редко, но бывает.
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688
Roman Shep 8 часов назад
У меня это каждый день под окном проезжает ... причем тачки как правило убитая 9ка или 10ка.
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51
freepoint Shep 8 часов назад
За сабвуфер в машине надо, как за пьянку, прав лишать нахер. Они что под синькой, что под бум-бум - одинаково хреново соображают.
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374
лесная лысоешка 9 часов назад
Вся правда про людей с портативной колонкой
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48k
Серый 9 часов назад
Вся правда про людей с портативной колонкой
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−67
Правда и только правда !! 10 часов назад
Тут товарищ правильно написал но его заминусовали в хлам .Что как только появились переносные магнитофоны так все с ними везде ходили ....Во дворах самое то было поставить колонку на подоконник что бы все сука соседи слушали ...А сейчас те кто это делал выросли и как те бабки с лавочки орут ,Эй вы педерасты !!! Ну думаю что орут те кто и в молодости был чм@м и просто вырос и стал старым чм@м Что тогда у него не было магнитофона что сейчас ..Вот мне например пофигу если кто то будет идти и слушать через колонку ....Исключения автобус и закрытые общественные места ..тут я возмущаюсь .Все старые ч@мыри убивайте ак .У вас одна радость в жизни
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4k
Крот Правда и только правда !! 9 часов назад
Вот у тебя ник "Правда и только правда", но ты уже с самого начала начинаешь пи*деть...

Так что тебя будут минусить за ложь, ну думаю тебе это только в радость, тут такие как ты любят минусы отхватывать, видать экстаз получаете
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612
The mask 12 часов назад
Напомнило:
Мои соседи слушают отличную музыку...
И не важно, хотят они этого или нет!
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86k
сапер Водичка 12 часов назад
Вся правда про людей с портативной колонкой
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314
Walter White сапер Водичка 11 часов назад
Вся правда про людей с портативной колонкой
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1k
vfrcbvec сапер Водичка 3 часа назад
Вся правда про людей с портативной колонкой
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9k
Sergey 12 часов назад
Вот оно, поколение слушающее говно через говно.
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