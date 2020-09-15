Какой пистолет выдали Семёну Семёнычу?

В популярнейшей комедии 1968 года «Бриллиантовая рука» лейтенант милиции Володя вручает во время встречи Семён Семёнычу пистолет: «На всякий пожарный случай. Заряжен холостыми». Что же за пистолет получил Семён Семёныч?
В 1968 году основным пистолетом в милиции СССР (да и в армии тоже) был ПМ – пистолет Макарова. Массовый, надёжный, компактный, лёгкий (730 граммов). Резонно было бы предположить, что Семён Семёнычу дали именно такой пистолет, правда?
Но в кадре – явно другой пистолет, с «квадратным носом» затвора и слегка выпирающим стволом – не похоже на изящный зализанный силуэт «Макарова». Да и на рукояти у пистолета в фильме зацеп, которого у ПМ никогда не было:
Это «Беретта М1934», находившаяся во время Второй Мировой войны на вооружении итальянской армии.
Трофейная «Беретта 34» высоко ценилась нашими бойцами в качестве подарка или сувенира – очень маленькая (150 мм) и лёгкая (всего 660 граммов), с магазином на 7 укороченных патронов 9х17 мм «Корто». В боях наши солдаты этот пистолет почти не использовали: в отличие от немецких пистолетов, к «Беретте» было трудно найти боеприпасы.
В кадре, когда жена Семён Семёныча после вечеринки в ресторане «Плакучая Ива» роняет пистолет на пол, на рукояти видны латинские буквы «PB» – то есть «Пьетро Беретта».
Интересный факт: компания «Фабрика д'арми Пьетро Беретта» – это самая старая оружейная компания в мире, благополучно существующая и по сей день. Первый официально документированный заказ этой компании – на 185 стволов для аркебуз – был сделан в 1526 году, ещё до рождения Ивана Грозного!
В знаменитой морской битве при Лепанто в в 1571 году (в этой битве, между прочим, отличился Мигель Сервантес, писатель, автор книги о Дон Кихоте) все стволы ружей венецианского флота были производства компании «Беретта».
Источник:
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За статью "плюс".
не удивлюсь если эти стволы еще рабочие