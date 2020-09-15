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Какой пистолет выдали Семёну Семёнычу?

Какой пистолет выдали Семёну Семёнычу? (7 фото)

Автор:
15 сентября 2020 13:14
Сообщество : Кино
Метки: интересно   кино   оружие   
1033
7

В популярнейшей комедии 1968 года «Бриллиантовая рука» лейтенант милиции Володя вручает во время встречи Семён Семёнычу пистолет: «На всякий пожарный случай. Заряжен холостыми». Что же за пистолет получил Семён Семёныч?

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Метки: интересно   кино   оружие   
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57k
Доктор Джонс 2 часа назад
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2k
ваня панкин 15 минут назад
так это я знал давно еще... как только стал увлекаться стрелковым оружием лет так 35 назад...
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2k
american_buldog Час назад
у меня ест нержавейка 21а .25. качество изготовления отличное
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3k
Popis D'Ovalie 2 часа назад
Чтобы узнать пистолет Беретта, не нужно сложных расследований. Характерная видимая особенность пистолетов этой марки - облегченный затвор, у которого почти полностью отсутствует верхняя часть. По затвору, например легко идентифицировать пистолет робокопа, несмотря на обширный тюнинг. Можно сказать, что сточенный в верхней части затвор и точащий там голый ствол - это фирменная особенность пистолетов Беретта, разве что кроме новых моделей с тремя нулями.
За статью "плюс".
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86k
сапер Водичка 2 часа назад
Какой пистолет выдали Семёну Семёнычу?
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7k
Uron 2 часа назад
Первый официально документированный заказ этой компании – на 185 стволов для аркебуз – был сделан в 1526 году
не удивлюсь если эти стволы еще рабочие
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15k
Андрей Иванов Uron 2 часа назад
Ну, отдубасить ими можно наверняка
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3k
Popis D'Ovalie Uron 2 часа назад
Конечно рабочие, что с ними сделается. При тогдашних методах применения огнестрельного оружия сложно даже представить время, за которое ствол расстреливался до износа. Если, конечно, кирпичом не чистить.
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