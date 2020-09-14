12 актеров, которых вы видели в кино, но не сможете вспомнить их имен

Многие хотят стать знаменитыми, но могут не понимать, чего это стоит: больше никакой личной жизни, постоянное преследование папарацци, всеобщее любопытство к каждой детали вашего внешнего вида и жизни. Это, в частности, касается артистов и актеров, хотя многие из них известны поневоле: просто работа такая, что ты на виду, хотя человеку может нравиться играть в кино, а не быть знаменитым. Впрочем, многие из них доказывают, что возможно оставаться в тени.