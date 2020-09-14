12 актеров, которых вы видели в кино, но не сможете вспомнить их имен

Многие хотят стать знаменитыми, но могут не понимать, чего это стоит: больше никакой личной жизни, постоянное преследование папарацци, всеобщее любопытство к каждой детали вашего внешнего вида и жизни. Это, в частности, касается артистов и актеров, хотя многие из них известны поневоле: просто работа такая, что ты на виду, хотя человеку может нравиться играть в кино, а не быть знаменитым. Впрочем, многие из них доказывают, что возможно оставаться в тени.
Он играл в фильмах "Призрак оперы", "Как малые дети", "Пассажиры" , "Хранители", Астрал", "Фарго", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
Он играл в фильмах "Призрак оперы", "Как малые дети", "Пассажиры" , "Хранители", Астрал", "Фарго", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
Известен по своим ролям в фильмах "Цель номер один", Эверест", "Терминатор: Генезис, "Планета обезьян: Революция"
Актриса играет второстепенные роли, но вы наверняка ее вспомните в фильмах "Человек-муравей", "Мир Юрского периода", "27 свадеб", сериалах "Как я встретил вашу маму", "Доктор Хаус" и "Теория Большого взрыва"
Конечно же, вы помните этого актера по фильмам "Зеленая миля", "12 обезьян", "Контакт", "Переговорщик", "Танцующая в темноте", "Паранойя" и сериалу "Доктор Хаус", где он сыграл гостевую роль детектива
Известна по фильмам "Идеальный пирог", "Дрянные девчонки", "Дневник памяти", "Незваные гости", "Шерлок Холмс", "Доброе утро"
Фильмы с его участием - "Игры разума", "Стильная штучка", "Стелс", "Посейдон", "Дж. Эдгар"
Самые известные его роли Нила Оливера в "Трасса 60", в фильмах "Дневник памяти", "Люди Икс" (циклоп), "Возвращение Супермена"
Известна по фильмам "До последней черты", "Отступники", "Мне бы в небо", сериал "Мотель Бейтс". Примечательно, что за многие свои роли актриса номинировалась на различные премии
Известен по роли шерифа в "Нашествие", агента Махоуна в сериале "Побег", также снимался в фильмах "Контакт", "Эквилибриум", "Армагеддон", "Перл-Харбор", "Элизиум"
Лауреат премии "Эмми", известен по роли в сериале "Завтра наступит сегодня", "Огни ночной пятницы", также снимался в "Кинг Конг", "Анатомия страсти", "День, когда Земля остановилась", "Операция "Арго", "Волк с Уолл-стрит", "Сидни Холл"
Самая известная его роль Илая Томпсона в сериале "Подпольная империя", так же он играл в "Форсаж 4", "Форсаж 6", "Мачете", "Настоящий детектив", "Афера по-американски", "Джокер" и многих других
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Понравилось35
"Лангольеры" 1995 год..
(субъективно конечно)
только если бы я не читал кто есть кто, то никого бы из них по именам не вспомнил бы)))