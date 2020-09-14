FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4153 поста • 596 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
12 актеров, которых вы видели в кино, но не сможете вспомнить их имен

12 актеров, которых вы видели в кино, но не сможете вспомнить их имен (12 фото)

Автор:
14 сентября 2020 16:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   интересно   ктно   
1196
12

Многие хотят стать знаменитыми, но могут не понимать, чего это стоит: больше никакой личной жизни, постоянное преследование папарацци, всеобщее любопытство к каждой детали вашего внешнего вида и жизни. Это, в частности, касается артистов и актеров, хотя многие из них известны поневоле: просто работа такая, что ты на виду, хотя человеку может нравиться играть в кино, а не быть знаменитым. Впрочем, многие из них доказывают, что возможно оставаться в тени.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: актеры   интересно   ктно   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Игорь 4 часа назад
Российское современное кино - думаю процентов 90 людей РФ и не назовут по именам процентов 90 актёров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
6k
Серега Игорь 3 часа назад
а че там запоминать - Петров
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Запомнилось, как он любопытных инопланетян учил правилам поведения в гостях. Потом много где стал узнавать )
Запомнилось, как он любопытных инопланетян учил правилам поведения в гостях. Потом много где стал узнавать )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
185k
Северное сияние 45 минут назад
Дэвида Морса запомнил сразу и навсегда после этих "милых зверушек".
"Лангольеры" 1995 год..
Дэвида Морса запомнил сразу и навсегда после этих "милых зверушек". "Лангольеры" 1995 год..
Дэвида Морса запомнил сразу и навсегда после этих "милых зверушек". "Лангольеры" 1995 год..
Дэвида Морса запомнил сразу и навсегда после этих "милых зверушек". "Лангольеры" 1995 год..Посмотреть
Дэвида Морса запомнил сразу и навсегда после этих "милых зверушек". "Лангольеры" 1995 год..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
mooc 56 минут назад
Марк Пеллегрино
Марк Пеллегрино
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
0lov Час назад
Король второго плана - Бен Кингсли
(субъективно конечно)
Король второго плана - Бен Кингсли (субъективно конечно)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
170
Андрей 0lov 18 минут назад
Авиценна, Ганди.. сильные роли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
П.и.з.д.ё.ж! Я этих ребят лучше знаю , чем так называемых пуковых "звёзд"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Я хрен знает что вы смотрите, но кроме Морса из Дэвида никого не видел и не жалею об этом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41
konstantinkaz2016 3 часа назад
Кроме Джуди Гир все отличные актеры, которым веришь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Фома 3 часа назад
Половину этих актеров могу вспомнить по имени ,с ними хоть фильмы хорошие есть ,а вот с нашими гораздо тяжелее , и как зовут не знаешь и фильмы не охота смотреть , в большинстве случаев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
alex 4 часа назад
ну не знаю. многих видел в кинах. дэвид морс ваще крутой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Гур 4 часа назад
Их намного больше 12-ти, а российских чуть менее, чем все...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Korolev 4 часа назад
Джеймс Марсден в Соломенных псах хорошо сыграл...
Джеймс Марсден в Соломенных псах хорошо сыграл...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37
strawdog 4 часа назад
Дэвид Морс достаточно ярко сыграл в "Скале" у Майкла Бэя, хоть и роль второго плана, но запомнилась, да и в "Зелёной миле" тоже запоминается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Михаил strawdog 4 часа назад
да это понятно.
только если бы я не читал кто есть кто, то никого бы из них по именам не вспомнил бы)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Алексей 4 часа назад
Большинство вспомнил, Уилсон с Фармигой вообще частые гости во всякого рода ужастиках
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ваня панкин 4 часа назад
я их знаю... и мне достаточно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
кира 4 часа назад
И это все, типа, остальных все знают? Блин, да я из сегодняшних актеров 99% по именам не знаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото) Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото) 8 интересных фактов о фильме «Три Толстяка» 8 интересных фактов о фильме «Три Толстяка» Почему Кристофер Нолан запрещает стулья на съёмках фильма Почему Кристофер Нолан запрещает стулья на съёмках фильма Детали известных фильмов, о которых вы наверняка не знали Детали известных фильмов, о которых вы наверняка не знали 25 актёров и актрис, встретились со своими известными персонажами на одном фото 25 актёров и актрис, встретились со своими известными персонажами на одном фото 30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни 30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2425030



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 досадных случаев, когда жизнь дала трещину
2
43
15 досадных случаев, когда жизнь дала трещину
Убойные примеры человеческой самоиронии, над которыми мы смеялись всем офисом
1
60
Убойные примеры человеческой самоиронии, над которыми мы смеялись всем офисом
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Мужчина ослеп, но это не помешало ему получить водительские права в Оренбургской области
0
8
Мужчина ослеп, но это не помешало ему получить водительские права в Оренбургской области
Лебедь проучил девушку за неправильное ношение маски
0
4
Лебедь проучил девушку за неправильное ношение маски
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото)
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Шокирующие кадры с места ДТП
1
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#своими руками#россия#девушки#настроение#подборка#спорт#на различный вкус
#юмор#история#СССР#сделай сам#прикольные#люди#новости#природа#сша#авария
#интересно#прикол#кино#животные#картинки#москва#оружие#смешные#фотографии#авто авария

На что жалуетесь?

Вернуться