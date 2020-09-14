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Было-стало: как изменилась Москва за полтора столетия

Было-стало: как изменилась Москва за полтора столетия (18 фото)

Автор:
14 сентября 2020 10:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересное   москва   прошлое   фотографии   
484
18
Мы отобрали самые интересные фотографии Москвы из разных периодов XIX и XX веков и прошлись по этим местам с фотоаппаратом, чтобы посмотреть, как изменилась столица.

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Метки: интересное   москва   прошлое   фотографии   
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15  комментариев
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3k
Вадим 2 часа назад
Уважаемый автор :"как изменилась Москва за полтора столетия ". Полтора столетия-это 150 лет.
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348k
Чеширри Автор поста Вадим 2 часа назад
Ну почти 150. Фотографии "Вид на Кремль с Софийской набережной" - 142 года. Так что ошиблась только на 8 лет :)
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1k
emporio_ss Полчаса назад
осторожно это Москва
Ссылка coub.com
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13k
AlexЕЙ Полчаса назад
Мужик сильно изменился.
Мужик сильно изменился.
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28k
Головасыр коричнештанник AlexЕЙ Полчаса назад
теперь так принято )))
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73
............ 37 минут назад
афтар, что такое "полтора столетия" знаешь?
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17k
BillyBonzz Час назад
А монумент "Покорителям космоса" буквально золотой, он обшит весь титановыми пластинами.
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17k
BillyBonzz Час назад
ЗдОрово!
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29k
Элек Мек 2 часа назад
Была Москва,стала Москвабад.
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19k
Vazari Элек Мек 2 часа назад
Когда Элек Меки толпами прут,любой город в ...бад превращается.
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29k
Элек Мек Vazari Час назад
Лимита не обижайся,прими как данность.
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19k
Vazari Элек Мек Час назад
Не, ну мощно задвинул! Лютый респект
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29k
Элек Мек Vazari 52 минуты назад
Не благодари.
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