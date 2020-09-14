Было-стало: как изменилась Москва за полтора столетия

Мы отобрали самые интересные фотографии Москвы из разных периодов XIX и XX веков и прошлись по этим местам с фотоаппаратом, чтобы посмотреть, как изменилась столица.
Гостиница Россия, 1970-е/Парк Зарядье, 2020 год. Вид на Москву-реку, гостиницу и кинокоцертный зал «Россия» (1970-е).
Гостиницу, построенную в 1960-е годы, разобрали к 2010. На ее месте появился парк Зарядье.
Пашков дом, 1890-е/2020 год. Пашков дом (1897 — 1898).
В 1831 году музей был открыт в особняке Николая Румянцева на Английской набережной в Санкт-Петербурге. В 1861 году музей перевели в Москву. Он разместился в доме Пашкова и был объединен с Московским публичным музеем.
Храм Христа Спасителя, 1880-е/2020 год.
Вид Храма Христа Спасителя и церкви Похвалы Пресвятой Богородицы в Башмаках с Берсеневской набережной (1880-е). Оригинальный храм на фотографии слева был разрушен в 1931 году в результате сталинской реконструкции Москвы. Современный храм воссоздали к 1999 году. Церковь Похвалы Пресвятой Богородицы так и не была восстановлена.
Театральная площадь. 1896 год/2020 год. Театральная площадь в дни коронации Николая Романова (май 1896).
Коронация императора Николая II Александровича и императрицы Александры Феодоровны состоялась во вторник 14 (26) мая 1896 года в Успенском соборе Московского Кремля.
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Метки: интересное москва прошлое фотографии
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