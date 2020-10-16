Букеты из конфет своими руками

Самые яркие подарки – это подарки, сделанные своими руками. А ещё более приятным считается сладкий презент, состоящий из красивых бутонов с десертным секретом внутри. Сегодня многие цветочные бутики предлагают свои услуги по оформлению подобных букетов, но стоимость часто ограничивает покупателей в выборе.
Фото букетов из конфет, выполненных своими руками, поможет мастерам начать собственную творческую деятельность без значительных финансовых затрат.
Для юбиляра или другого получателя подарка такой презент будет весьма приятен. Для мастера же находится ряд других преимуществ:
Возможность регулировки финансовых вложений в подарок.
Мастер имеет возможность самостоятельно определить состав сладкого букета.
Выбор декорирующей части также полностью принадлежит владельцу оригинального презента.
Большой ассортимент моделей, а также пошаговых инструкций создания букета из конфет своими руками для начинающих.
Нет необходимости обучаться на специальных курсах – немного сноровки и мастерства, подручных материалов, канцелярских принадлежностей.
Возможность регулировки финансовых вложений в подарок.
Мастер имеет возможность самостоятельно определить состав сладкого букета.
Выбор декорирующей части также полностью принадлежит владельцу оригинального презента.
Большой ассортимент моделей, а также пошаговых инструкций создания букета из конфет своими руками для начинающих.
Нет необходимости обучаться на специальных курсах – немного сноровки и мастерства, подручных материалов, канцелярских принадлежностей.
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Работу лучше проводить на хорошо организованном месте, где имеется источник качественного освещения. Также необходимо приготовить:
Металлическую проволоку.
Деревянные шпажки.
Гофрированная бумага различных цветов для оформления декоративной части.
Клейкая лента.
Упаковочная бумага.
Картон или фетр для изготовления цветочной подушки.
Металлическую проволоку.
Деревянные шпажки.
Гофрированная бумага различных цветов для оформления декоративной части.
Клейкая лента.
Упаковочная бумага.
Картон или фетр для изготовления цветочной подушки.
Конфеты, шоколадки, чупа-чупсы – этот компонент выбирает непосредственно мастер, в зависимости от пожеланий виновника торжества.
Декоративная часть подарочного букета неспроста получила своё название. Нет необходимости в точности соблюдать пропорции и орнамент цветочного бутона. Самые главные принципы для работы – это прочно закрепить сладкие сюрпризы в упаковке, а также придать букету компактный и стильный вид.
Для декорирования можно использовать любой материал, но наиболее популярен и доступен креп. Из гофрированной бумаги получаются реалистичные бутоны, лепестки и соцветия.
Работа с крепом имеет ряд преимуществ, и одно из них – это легкость сборки деталей. Существует несколько вариантов для мастера:
Использование строчного шва. Из крепа готовят длинную бумажную ленту, по центру прокладывают строчный шов. Заготовку оборачивают вокруг конфеты, формируя бутон.
Сшивание лепестков вокруг сюрприза.
Подшивание лепестков к основанию (в виде картонного круга или фетровой подушки), к которому приклеена конфета.
Использование строчного шва. Из крепа готовят длинную бумажную ленту, по центру прокладывают строчный шов. Заготовку оборачивают вокруг конфеты, формируя бутон.
Сшивание лепестков вокруг сюрприза.
Подшивание лепестков к основанию (в виде картонного круга или фетровой подушки), к которому приклеена конфета.
Иногда на практике встречаются и другие способы: крепление на пенопласт, стяжка при помощи клейкой ленты.
Оригинальный подарок мечтает получить любой именинник, а мастер имеет возможность реализовать данную мечту, используя свой творческий потенциал. Для тех, чей опыт рукоделия ограничен, имеются подробные инструкции и видео-уроки по формированию букетов со сладостями.
Наиболее известными моделями подарочных изделий являются:
Букет из леденцов.
Шоколадки в упаковке.
Яркий ананас на бутылке.
Подарочный букет своими руками из конфет и чая в корзинке.
Букет роз с Рафаэлло.
Тюльпаны с трюфелями.
Букет из леденцов.
Шоколадки в упаковке.
Яркий ананас на бутылке.
Подарочный букет своими руками из конфет и чая в корзинке.
Букет роз с Рафаэлло.
Тюльпаны с трюфелями.
Каждый представленный букет по-своему прекрасен, и радует владельцев яркими красками и неожиданными сюрпризами внутри бутона. Инструкции для приятной и качественной работы можно найти в свободном доступе на различных веб ресурсах.
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