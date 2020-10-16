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Букеты из конфет своими руками

Букеты из конфет своими руками (90 фото)

Автор:
16 октября 2020 09:50
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Букеты из конфет   букет   конфеты   подарок   своими руками   фото   
103
90
Самые яркие подарки – это подарки, сделанные своими руками. А ещё более приятным считается сладкий презент, состоящий из красивых бутонов с десертным секретом внутри. Сегодня многие цветочные бутики предлагают свои услуги по оформлению подобных букетов, но стоимость часто ограничивает покупателей в выборе.
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Метки: Букеты из конфет   букет   конфеты   подарок   своими руками   фото   
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