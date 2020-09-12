Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии

Утром 12 сентября ирландского бойца задержали на острове Корсика и допросили в полиции.
В полицию поступила жалоба на спортсмена, что вечером 10 сентября в одном из баров тот непристойно себя вёл в отношении посетительницы.
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Это обвинение звучит достаточно странно на фоне новостей месячной давности, когда Макгрегор сделал предложение своей гражданской жене Ди Девлин, с которой они вместе 12 лет, и у пары уже двое детей. В последний месяц они путешествуют по миру.
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Представитель бойца заявил, что после допроса Макгрегор был отпущен. Пока никаких официальных обвинений Конору выдвинуто не было.
А мы будем следить за развитием событий.
А мы будем следить за развитием событий.
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