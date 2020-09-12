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Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии

Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии (4 фото)

Автор:
12 сентября 2020 22:39
Сообщество : Спорт
Метки: боец   конор макгрегор   корсика   обвинение   полиция   спортсмен   
1272
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Утром 12 сентября ирландского бойца задержали на острове Корсика и допросили в полиции.

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Метки: боец   конор макгрегор   корсика   обвинение   полиция   спортсмен   
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13  комментариев
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13k
vikklu 2 часа назад
Получается, любая шлюха, увидевшая в баре или в кабаке некую знаменитость, может легко и без последствий за брехню, обвинить человека в сексуальных домогательствах. Куда скатился этот долбаный мир?
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1k
americos Час назад
Обвиняет в недомогательстве.
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1k
Show Must Go On Час назад
Ради бабла всякие бл*ди готовы обвинить мужиках в чем угодно уже. Ему повезло что он знаменит. Обычных парней сразу в тюряги кидают без нормального следствия.
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6k
Караганда Час назад
всё с моники началось и теперь это пандемия.
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6k
Караганда Час назад
всё моники началось.
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3k
Shtoppi 2 часа назад
Да ну, уже не мужик, а какой-то изврат метросексуал задиристый.
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6k
Andrei 2 часа назад
Так "Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии" или "...никаких официальных обвинений Конору выдвинуто не было".
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1k
Show Must Go On Andrei Час назад
На него поступило заявление в полицию. Это и есть "обвинение".
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24k
Вован 2 часа назад
Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии
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10k
Toxictofa 2 часа назад
Не исключаю, что Мак Грегор просто отпустил пошлую шутку в отношении какой-то курвы. А эта тупая пи$да решила его посадить. Ну-ну...
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6k
Перст Указующий Toxictofa 2 часа назад
*решила заработать
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240
Юрий 2 часа назад
Он уже заработал свои миллионы, ему спорт [мат] теперь
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